Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este martes 5 de mayo 2026.-

Dólar hoy: en la apertura de este martes 5 de mayo 2026, el mercado de divisas en Argentina muestra una notable calma técnica, respaldada por la fuerte acumulación de reservas que el Banco Central (BCRA) logró consolidar durante el primer cuatrimestre del año.

Bajo la actual política de administración cambiaria, las cotizaciones operan dentro de los márgenes previstos, permitiendo que el dólar oficial actúe como un ancla previsible para los precios mayoristas. En simultáneo, el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una oferta privada sostenida, manteniendo la brecha cambiaria en niveles que favorecen la estabilidad de los activos locales.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este martes 5 de mayo 2026

En la apertura de este martes 5 de mayo 2026, el dólar oficial cotizaba en Banco Nación a:

$1.375 para la compra

$1.425 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este martes 5 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1375 1425 Banco ICBC 1360 1420 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1380 1430 Banco Ciudad de Bs As 1365 1425 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1370 1430 Banco Piano 1380 1435 Banco BPN 1365 1435

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 5 de mayo 2026

El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Este nivel refleja el deslizamiento programado por la autoridad monetaria para este tramo del año, buscando acompañar la evolución de los costos internos sin generar saltos de volatilidad.

Por su parte, el dólar tarjeta —referencia para los pagos en moneda extranjera y suscripciones digitales— se ubica en los:

$1.852,50.

Según los registros oficiales del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista sigue siendo un factor clave para la planificación financiera de empresas y ahorristas.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 5 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1440, operando con una dinámica de bajo volumen que confirma la ausencia de presiones devaluatorias inmediatas.

En paralelo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1500, manteniéndose como el principal termómetro para el movimiento de capitales corporativos.

La paridad entre el dólar MEP y el dólar CCL en esta segunda rueda de mayo 2026 es atribuida por analistas a la vigencia de las bandas cambiarias y a la absorción de pesos que realiza el Tesoro para esterilizar excedentes de liquidez.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: martes 5 de mayo 2026

En el circuito informal, el dólar blue arranca el martes 5 de mayo 2026 a:

$1.385 para la compra.

$1.405 para la venta en la City porteña.

Con estos valores, el informal se ubica incluso por debajo del dólar oficial minorista para la venta, una situación de «brecha negativa» técnica que desalienta la especulación.

Al igual que sucede con el dólar MEP, la calma en el mercado blue es consecuencia directa de la política monetaria del BCRA, que en lo que va del año ya acumula compras netas superiores a los US$ 7.100 millones, dotando de robustez al sistema frente a posibles ruidos externos.