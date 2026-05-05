Aumento salarial para empleadas domésticas mayo 2026: ¿cuánto se paga por 4 horas de servicio?

El esquema salarial para las empleadas domésticas inicia mayo 2026 con cambios estructurales, que van más allá de un simple porcentaje. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó un incremento acumulativo del 6,5% a distribuirse hasta julio 2026, pero el impacto inmediato en el servicio doméstico se siente en la liquidación de mayo (correspondiente a abril), que incorpora un 1,8% retroactivo y la absorción del 50% de las sumas no remunerativas al básico.

Para un empleador que contrata empleadas domésticas por jornada reducida, como 4 horas de servicio doméstico, el cálculo ahora debe considerar esta nueva base imponible. En las provincias de Río Negro y Neuquén, la obligación es aún mayor, ya que al aumento nacional se le suma el nuevo tope del 31% por zona desfavorable, transformando el valor de cada hora de trabajo en el monto más alto de todo el país.

Escala salarial: ¿cuánto cuesta el servicio de empleadas domésticas por 4 horas semanales?

Con la nueva disposición gubernamental, el servicio doméstico por hora se encarece de forma progresiva. El objetivo de la CNTCP es mitigar la pérdida de poder adquisitivo integrando los antiguos bonos al salario formal, lo que modifica el costo de las jornadas cortas.

Para mayo 2026 (liquidando el trabajo de abril), el costo por cada 4 horas de servicio doméstico semanal según la categoría es el siguiente:

Personal para tareas generales (Limpieza): $13.966,32 (con retiro) y $14.980,72 (sin retiro).

Asistencia y cuidado de personas (Niñeras): $14.980,72 (con retiro) y $16.660,56 (sin retiro).

Supervisora: $16.668,56 (con retiro) y $18.167,00 (sin retiro).

Es vital recordar que estos montos son la base nacional. Los empleadores deben abonar el servicio al finalizar cada jornada o semana, según lo convenido, y asegurarse de que el recibo refleje la categoría correcta para evitar reclamos por mala categorización ante ARCA.

Empleadas domésticas: el plus regional y las obligaciones del servicio doméstico en la Patagonia

Para los hogares de la Patagonia, el cumplimiento del servicio doméstico implica un paso adicional: la zona desfavorable. El reciente acuerdo paritario elevó este adicional del 30% al 31%, una medida que busca compensar el costo de vida en el sur argentino.

💡 La cuenta para Río Negro y Neuquén

Si contratás a alguien para tareas generales por 4 horas semanales, el cálculo en nuestra región es:

Básico 4hs (Nacional): $13.966,32

Plus Zona Desfavorable (31%): $4.329,56

Total a pagar: $18.295,88

Además del salario, el empleador tiene la obligación de pagar los aportes y contribuciones (Obra Social, Jubilación y ART) a través del portal de ARCA. El vencimiento para realizar estos pagos sin recargos es el próximo 10 de mayo 2026.

Cumplir con la formalidad del servicio doméstico no solo garantiza derechos como la cobertura ante accidentes, sino que permite al empleador deducir estos gastos de Ganancias, transformando la legalidad en un beneficio mutuo para el hogar y la trabajadora.