Horóscopo de hoy jueves 14 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Hoy tu cuerpo dará claras señales de agotamiento y cansancio extremo. Organiza tus actividades y delega responsabilidades. Amor: No hallarás en tu pareja la entrega que necesitas para llevar la relación adelante. Háblalo con ella y busca una solución. Riqueza: No cedas ante la tentación que se presentará en la jornada de hoy de invertir tu capital en un negocio nuevo. Cuidado. Bienestar: Ten en mente que ciertas oportunidades en la vida se dan una sola vez, y es imperativo que no las dejes pasar, pues no se darán nuevamente.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy busca ser tolerante. Con aquellos con los que no estás de acuerdo busca negociar y no tensar las relaciones. Amor: Una cosa es cómo nos vemos nosotros mismos y otra es cómo nos ven los demás, no fantasees con que todos están enamorados de ti. Riqueza: En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas, pero no las aplicas a tus proyectos, así nunca progresarás. Bienestar: No dudes en pedir ayuda si es necesario. Tienes muchos amigos dispuestos a tenderte una mano, deberías estar orgulloso de ellos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Procura dedicar un poco de tiempo en la jornada a renovar ciertos vínculos afectivos con seres queridos que no ves hace larga data. Amor: Se revelarán ante ti ciertas verdades sobre tus sentimientos en la jornada de hoy que te sorprenderán profundamente. Riqueza: Tendrás una excelente jornada laboral hoy. Todo saldrá a pedir de boca, prepárate para un fin de semana tranquilo. Bienestar: No debes pensar que dejar translucir tus sentimientos es una muestra de debilidad por tu parte. Acéptalos como una pieza integral de ti mismo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tendrás el don de poner a tu favor las circunstancias menos favorables. No dudes en usar tus artilugios para ablandar hasta al más duro. Amor: La incapacidad de comunicación de tu pareja está haciendo crecer la tensión de manera constante entre los dos. Dialoga. Riqueza: Ciertas cuestiones importantes para ti a nivel laboral no saldrán como estaba previsto. Mantente alerta para solucionar esto. Bienestar: No puedes esperar tener total certeza en toda determinación que tengas que tomar, hay veces en las que solo puedes confiar en tu criterio.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No conseguirás utilizar a pleno tu gran potencial. Te sentirás algo frustrado, pero mantendrás intactas tus expectativas. No decaigas. Amor: Sé más cauto. No tomes distancia, puesto que terminarás desconectado de tus sentimientos. No pongas en peligro tu relación. Riqueza: Lograrás que te den el lugar que te correspondía. Atiende las situaciones relacionadas con papeles. Prudencia. Bienestar: Busca encontrar momentos para la dispersión. Trata de salir al cine con tus amigos, de divertirte y distraerte, la rutina te puede estar haciendo daño.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Los eventos por los que has transcurrido recientemente te han hecho cambiar tu perspectiva de vida completamente. Recapacita. Amor: Vivirás un encuentro que puede llegar a ser clave en tu vida amorosa futura. Mantente alerta durante la jornada de hoy. Riqueza: Con un nuevo puesto laboral vienen nuevas responsabilidades. Acéptalas debidamente o perderás el fruto de tus esfuerzos. Bienestar: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. Cualquier inconveniente en el que sea usada es garantido que empeorará.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy podrías sentirte con poca energía para afrontar problemas. Evita tomar decisiones importantes. Amor: Reaparece el enfriamiento sentimental y las dudas en la pareja. Piensa en tus errores y comienza por hacer una autocrítica. Riqueza: Compañeros de trabajo te van a proporcionar un dato fuera de lo común. Depende de ti la forma en la cual lo usarás. Bienestar: La energía excedente y negativa podrá ser equilibrada con la práctica deportiva o con algún ejercicio de relajación.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Sos un líder por naturaleza. Todos acatarán tus órdenes sin necesidad de que impongas tu autoridad. Los resultados harán que sigan confiando en ti. Amor: Percibirás cierta tensión emocional. Estarás perturbado y no se te facilitará el contacto con tu ser amado. Riqueza: Si haces un buen uso de tus recursos e inteligencia hoy podrás lograr todo lo que desees. Tendrás los elementos necesarios. Bienestar: Trata de no aferrarte a las cosas materiales. Lo único que te queda en la vida son los sentimientos que cultivaste. Aprende a brindarte.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Jornada que deberá empezar muy temprano por la mañana. Todo se suscitará en orden y sin mayores inconvenientes. Amor: Aprende a reconocer tus falencias o errores si pretendes que la relación crezca saludable y fuerte. No des cabida al orgullo. Riqueza: Alcanzarás finalmente tus metas a largo plazo, esto traerá acompañado un sentimiento de vacío. Replantéate tus sueños. Bienestar: No te dejes llevar por la impaciencia y la prisa. Evita las situaciones que te agobien. Buen momento para hacer un viaje, aprovecha la ocasión.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Lograrás solucionar algunas situaciones que te tenían preocupado de manera continua. Se levanta el velo de tensión que te rodeaba. Amor: Tu tendencia a incurrir en la soledad no te llevará por buen camino a nivel sentimental. Deberás cambiar ciertas pautas. Riqueza: Estarás al pie del cañón durante la jornada de hoy. Asegúrate de prestar extra atención a todas tus obligaciones. Bienestar: No puedes detenerte en un momento en particular de tu vida. Aprende a superar las dificultades que se presenten.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te verás completamente superado por las responsabilidades y obligaciones durante la jornada de hoy. No mejorará con el tiempo. Amor: No tiene el menor sentido tratar de negar tu personalidad y adaptarte a la imagen de persona que tu pareja demanda. Riqueza: Ciertas malas intenciones por parte de tus pares laborales quedarán expuestas en el día de hoy. Actúa en forma calmada. Bienestar: Recuerda que el aislamiento no es la solución a los problemas. Debes experimentar la parte negativa de la realidad para apreciar la positiva.