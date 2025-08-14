Horóscopo de hoy jueves 14 de agosto 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 14 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Hoy tu cuerpo dará claras señales de agotamiento y cansancio extremo. Organiza tus actividades y delega responsabilidades.
Amor: No hallarás en tu pareja la entrega que necesitas para llevar la relación adelante. Háblalo con ella y busca una solución.
Riqueza: No cedas ante la tentación que se presentará en la jornada de hoy de invertir tu capital en un negocio nuevo. Cuidado.
Bienestar: Ten en mente que ciertas oportunidades en la vida se dan una sola vez, y es imperativo que no las dejes pasar, pues no se darán nuevamente.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Hoy busca ser tolerante. Con aquellos con los que no estás de acuerdo busca negociar y no tensar las relaciones.
Amor: Una cosa es cómo nos vemos nosotros mismos y otra es cómo nos ven los demás, no fantasees con que todos están enamorados de ti.
Riqueza: En casa de herrero cuchillo de palo. Tienes las mejores ideas, pero no las aplicas a tus proyectos, así nunca progresarás.
Bienestar: No dudes en pedir ayuda si es necesario. Tienes muchos amigos dispuestos a tenderte una mano, deberías estar orgulloso de ellos.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Procura dedicar un poco de tiempo en la jornada a renovar ciertos vínculos afectivos con seres queridos que no ves hace larga data.
Amor: Se revelarán ante ti ciertas verdades sobre tus sentimientos en la jornada de hoy que te sorprenderán profundamente.
Riqueza: Tendrás una excelente jornada laboral hoy. Todo saldrá a pedir de boca, prepárate para un fin de semana tranquilo.
Bienestar: No debes pensar que dejar translucir tus sentimientos es una muestra de debilidad por tu parte. Acéptalos como una pieza integral de ti mismo.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Tendrás el don de poner a tu favor las circunstancias menos favorables. No dudes en usar tus artilugios para ablandar hasta al más duro.
Amor: La incapacidad de comunicación de tu pareja está haciendo crecer la tensión de manera constante entre los dos. Dialoga.
Riqueza: Ciertas cuestiones importantes para ti a nivel laboral no saldrán como estaba previsto. Mantente alerta para solucionar esto.
Bienestar: No puedes esperar tener total certeza en toda determinación que tengas que tomar, hay veces en las que solo puedes confiar en tu criterio.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: No conseguirás utilizar a pleno tu gran potencial. Te sentirás algo frustrado, pero mantendrás intactas tus expectativas. No decaigas.
Amor: Sé más cauto. No tomes distancia, puesto que terminarás desconectado de tus sentimientos. No pongas en peligro tu relación.
Riqueza: Lograrás que te den el lugar que te correspondía. Atiende las situaciones relacionadas con papeles. Prudencia.
Bienestar: Busca encontrar momentos para la dispersión. Trata de salir al cine con tus amigos, de divertirte y distraerte, la rutina te puede estar haciendo daño.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Los eventos por los que has transcurrido recientemente te han hecho cambiar tu perspectiva de vida completamente. Recapacita.
Amor: Vivirás un encuentro que puede llegar a ser clave en tu vida amorosa futura. Mantente alerta durante la jornada de hoy.
Riqueza: Con un nuevo puesto laboral vienen nuevas responsabilidades. Acéptalas debidamente o perderás el fruto de tus esfuerzos.
Bienestar: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. Cualquier inconveniente en el que sea usada es garantido que empeorará.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Hoy podrías sentirte con poca energía para afrontar problemas. Evita tomar decisiones importantes.
Amor: Reaparece el enfriamiento sentimental y las dudas en la pareja. Piensa en tus errores y comienza por hacer una autocrítica.
Riqueza: Compañeros de trabajo te van a proporcionar un dato fuera de lo común. Depende de ti la forma en la cual lo usarás.
Bienestar: La energía excedente y negativa podrá ser equilibrada con la práctica deportiva o con algún ejercicio de relajación.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Sos un líder por naturaleza. Todos acatarán tus órdenes sin necesidad de que impongas tu autoridad. Los resultados harán que sigan confiando en ti.
Amor: Percibirás cierta tensión emocional. Estarás perturbado y no se te facilitará el contacto con tu ser amado.
Riqueza: Si haces un buen uso de tus recursos e inteligencia hoy podrás lograr todo lo que desees. Tendrás los elementos necesarios.
Bienestar: Trata de no aferrarte a las cosas materiales. Lo único que te queda en la vida son los sentimientos que cultivaste. Aprende a brindarte.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Jornada que deberá empezar muy temprano por la mañana. Todo se suscitará en orden y sin mayores inconvenientes.
Amor: Aprende a reconocer tus falencias o errores si pretendes que la relación crezca saludable y fuerte. No des cabida al orgullo.
Riqueza: Alcanzarás finalmente tus metas a largo plazo, esto traerá acompañado un sentimiento de vacío. Replantéate tus sueños.
Bienestar: No te dejes llevar por la impaciencia y la prisa. Evita las situaciones que te agobien. Buen momento para hacer un viaje, aprovecha la ocasión.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Lograrás solucionar algunas situaciones que te tenían preocupado de manera continua. Se levanta el velo de tensión que te rodeaba.
Amor: Tu tendencia a incurrir en la soledad no te llevará por buen camino a nivel sentimental. Deberás cambiar ciertas pautas.
Riqueza: Estarás al pie del cañón durante la jornada de hoy. Asegúrate de prestar extra atención a todas tus obligaciones.
Bienestar: No puedes detenerte en un momento en particular de tu vida. Aprende a superar las dificultades que se presenten.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Te verás completamente superado por las responsabilidades y obligaciones durante la jornada de hoy. No mejorará con el tiempo.
Amor: No tiene el menor sentido tratar de negar tu personalidad y adaptarte a la imagen de persona que tu pareja demanda.
Riqueza: Ciertas malas intenciones por parte de tus pares laborales quedarán expuestas en el día de hoy. Actúa en forma calmada.
Bienestar: Recuerda que el aislamiento no es la solución a los problemas. Debes experimentar la parte negativa de la realidad para apreciar la positiva.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Sentirás durante el día de hoy las consecuencias de haber cometido grandes errores en el pasado. Resígnate a soportarlos.
Amor: Date la oportunidad de experimentar una relación duradera al menos una vez más, no expulses al amor de tu vida.
Riqueza: Gracias a tu predisposición positiva hacia tus responsabilidades, lograrás terminar tus obligaciones en tiempo récord.
Bienestar: Evita gastar energías en mantener recuerdos de tu pasado que no te llevarán a ningún puerto positivo en la vida. Debes continuar tu camino.
Comentarios