Horóscopo de hoy jueves 21 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Todo saldrá de acuerdo con lo planeado en una jornada que marchará sin mayores inconvenientes o retrasos. Revelaciones. Amor: Cada vez se te complicará más poder abrir tu corazón si es que sigues postergándolo en el tiempo. Toma una determinación Riqueza: No puedes darte el lujo de dejar pasar más tiempo a la hora de poner tu trabajo al día. Toma tus responsabilidades en serio. Bienestar: No puedes vivir una vida dedicada únicamente a cumplir obligaciones. Deberás hacerte tiempo para cultivar tus gustos y preferencias.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Jornada en la que te verás forzado a enfrentar ciertos miedos que te han acosado desde hace ya largo tiempo. Amor: No podrás dilatar más la toma de ciertas determinaciones. Confía en tus instintos y lánzate a la conquista. Riqueza: Encontrarás en la organización efectiva de tus tiempos la solución a todos tus inconvenientes laborales. Bienestar: No dejes que los que te rodean jueguen con tus necesidades. Procura reducir los factores en los que dependes de los demás, y te evitarás problemas.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Día de tentaciones profundas y remembranzas del pasado. Manéjate con cuidado en las decisiones que tomes hoy. Amor: No dejes que menesteres materiales afecten los sentimientos de la pareja. El materialismo no tiene cabida en el amor. Riqueza: Día excelente para todo tipo de trámites burocráticos o de papeleo. Intenta terminar con todo el día de hoy. Bienestar: Que tu pulso no tiemble para darle una ayuda a aquellos seres más queridos para ti. Recuerda que toda buena acción es inherentemente complicada.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te esperan desagradables sorpresas para la jornada de hoy. No importa lo que atravieses, no te dejes llevar por el momento. Amor: El entendimiento con tu pareja parecerá haber llegado a su fin el día de hoy, no permitas que un conflicto arruine la relación. Riqueza: Descubrirás de la peor manera posible que las intenciones en las personas no siempre son las mejores. Cuidado. Bienestar: Debes aprender a reconocer que no eres el portador de la verdad indiscutible. Acepta la posibilidad de estar errado en tus concepciones.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Finalmente tendrás suficiente de presiones y comenzarás a mostrarte más renuente y falto de paciencia con los que te rodean. Amor: En una pareja en la que el amor esta relegado al final de las prioridades hay algo rotundamente mal. Replantea tus prioridades. Riqueza: Con el fin de semana encima. Habrá ciertas actividades que no te podrás dar el lujo de posponer. Debes continuar adelante. Bienestar: Existen heridas que nunca sanan completamente y deberás aprender a convivir con su constante dolor. Acepta esta situación y sigue adelante.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Se acercan finalmente tiempos de bienestar en lo emocional. Muestra un poco más de paciencia y serás recompensado. Amor: No permitas que tu trabajo se convierta en tu fuente de miseria y desgracia. Aprende a disfrutar de lo que haces. Riqueza: Tendrás la chance de invertir en un proyecto con aparente amplio futuro. Examina bien cada detalle de él. Debes ser precavido. Bienestar: Debes ser cuidadoso con las personas que eliges para ser tus confidentes. No confíes hasta no estar seguro de sus intenciones y sus sentimientos hacia ti.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Por suerte los malos momentos se compensarán con buenas noticias y algunos reconocimientos de tu entorno. Amor: Sin darte cuenta estás actuando con indiferencia y exigiendo demasiado cuando en la realidad no das lo que prometes. Riqueza: La mentalidad práctica del día de hoy te permitirá ordenar cuentas, documentos e ideas dispersas. Pide ayuda si la necesitas. Bienestar: Tu honestidad se transforma en poder para hacer triunfar a la justicia, incluso a costa de sacrificio personal, pero en bien de los otros.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Lo que no puedas hacer tú, no tengas vergüenza en delegárselo a otro. No eres un súperhumano para ocuparte de todo. Amor: Si sigues siendo tan exigente a la hora de conocer a alguien, se te pasarán los años y las oportunidades, y terminarás solo. Riqueza: Eres muy organizado y eso repercute en los resultados favorables de tus inversiones. Aprovecha y disfruta de tu dinero. Bienestar: Le prestas demasiada atención al qué dirán y eso no te permite vivir en total libertad. Sé tú mismo y no lo que los demás esperan.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tendrás un llamado de una persona querida de la que no tenías noticias desde hace largo tiempo. Alegrías en puerta. Amor: Una relación estable demanda tiempo. Hazte un lugar en tu agenda para disfrutar del amor. No re arrepentirás. Riqueza: Una oferta inesperada por un bien que no tenías en mente vender te sorprenderá. Analiza bien tu respuesta. Bienestar: No te dejes llevar por el comportamiento de las masas, siempre intenta crear y seguir tu propio sendero hacia la felicidad. No niegues lo que eres.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Comenzarás a retomar paulatinamente todas aquellas actividades que habías puesto en pausa debido a enfermedades. Amor: Actitudes de tu pareja te pondrán de mal humor. Evalúa si servirá de algo decirlas o es mejor pasarlas por alto. Riqueza: Verifica el estado de tus cuentas antes de hacer gastos importantes. Es importante que no descuides tu economía. Bienestar: Siempre considera las consecuencias de tus acciones para con las personas que te rodean antes de elegir un curso de acción. Precaución.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La oportunidad golpeará a tu puerta durante el día de hoy, ofreciéndote el fruto prohibido, pero añorado por largo tiempo. Amor: La tristeza te invadirá en el día de hoy a causa del recuerdo de una persona muy especial de tu pasado. No te desanimes. Riqueza: No podrás concluir con todas las obligaciones para el día debiendo postergar gran parte para el día de mañana en tu hogar. Bienestar: Hay oportunidades que se presentan en la vida que es mejor dejar pasar. No te dejes llevar por tus impulsos e inexperiencia. Precaución.