Horóscopo de hoy jueves 21 de agosto 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 21 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Todo saldrá de acuerdo con lo planeado en una jornada que marchará sin mayores inconvenientes o retrasos. Revelaciones.
Amor: Cada vez se te complicará más poder abrir tu corazón si es que sigues postergándolo en el tiempo. Toma una determinación
Riqueza: No puedes darte el lujo de dejar pasar más tiempo a la hora de poner tu trabajo al día. Toma tus responsabilidades en serio.
Bienestar: No puedes vivir una vida dedicada únicamente a cumplir obligaciones. Deberás hacerte tiempo para cultivar tus gustos y preferencias.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Jornada en la que te verás forzado a enfrentar ciertos miedos que te han acosado desde hace ya largo tiempo.
Amor: No podrás dilatar más la toma de ciertas determinaciones. Confía en tus instintos y lánzate a la conquista.
Riqueza: Encontrarás en la organización efectiva de tus tiempos la solución a todos tus inconvenientes laborales.
Bienestar: No dejes que los que te rodean jueguen con tus necesidades. Procura reducir los factores en los que dependes de los demás, y te evitarás problemas.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Día de tentaciones profundas y remembranzas del pasado. Manéjate con cuidado en las decisiones que tomes hoy.
Amor: No dejes que menesteres materiales afecten los sentimientos de la pareja. El materialismo no tiene cabida en el amor.
Riqueza: Día excelente para todo tipo de trámites burocráticos o de papeleo. Intenta terminar con todo el día de hoy.
Bienestar: Que tu pulso no tiemble para darle una ayuda a aquellos seres más queridos para ti. Recuerda que toda buena acción es inherentemente complicada.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Te esperan desagradables sorpresas para la jornada de hoy. No importa lo que atravieses, no te dejes llevar por el momento.
Amor: El entendimiento con tu pareja parecerá haber llegado a su fin el día de hoy, no permitas que un conflicto arruine la relación.
Riqueza: Descubrirás de la peor manera posible que las intenciones en las personas no siempre son las mejores. Cuidado.
Bienestar: Debes aprender a reconocer que no eres el portador de la verdad indiscutible. Acepta la posibilidad de estar errado en tus concepciones.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Finalmente tendrás suficiente de presiones y comenzarás a mostrarte más renuente y falto de paciencia con los que te rodean.
Amor: En una pareja en la que el amor esta relegado al final de las prioridades hay algo rotundamente mal. Replantea tus prioridades.
Riqueza: Con el fin de semana encima. Habrá ciertas actividades que no te podrás dar el lujo de posponer. Debes continuar adelante.
Bienestar: Existen heridas que nunca sanan completamente y deberás aprender a convivir con su constante dolor. Acepta esta situación y sigue adelante.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Se acercan finalmente tiempos de bienestar en lo emocional. Muestra un poco más de paciencia y serás recompensado.
Amor: No permitas que tu trabajo se convierta en tu fuente de miseria y desgracia. Aprende a disfrutar de lo que haces.
Riqueza: Tendrás la chance de invertir en un proyecto con aparente amplio futuro. Examina bien cada detalle de él. Debes ser precavido.
Bienestar: Debes ser cuidadoso con las personas que eliges para ser tus confidentes. No confíes hasta no estar seguro de sus intenciones y sus sentimientos hacia ti.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Por suerte los malos momentos se compensarán con buenas noticias y algunos reconocimientos de tu entorno.
Amor: Sin darte cuenta estás actuando con indiferencia y exigiendo demasiado cuando en la realidad no das lo que prometes.
Riqueza: La mentalidad práctica del día de hoy te permitirá ordenar cuentas, documentos e ideas dispersas. Pide ayuda si la necesitas.
Bienestar: Tu honestidad se transforma en poder para hacer triunfar a la justicia, incluso a costa de sacrificio personal, pero en bien de los otros.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Lo que no puedas hacer tú, no tengas vergüenza en delegárselo a otro. No eres un súperhumano para ocuparte de todo.
Amor: Si sigues siendo tan exigente a la hora de conocer a alguien, se te pasarán los años y las oportunidades, y terminarás solo.
Riqueza: Eres muy organizado y eso repercute en los resultados favorables de tus inversiones. Aprovecha y disfruta de tu dinero.
Bienestar: Le prestas demasiada atención al qué dirán y eso no te permite vivir en total libertad. Sé tú mismo y no lo que los demás esperan.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tendrás un llamado de una persona querida de la que no tenías noticias desde hace largo tiempo. Alegrías en puerta.
Amor: Una relación estable demanda tiempo. Hazte un lugar en tu agenda para disfrutar del amor. No re arrepentirás.
Riqueza: Una oferta inesperada por un bien que no tenías en mente vender te sorprenderá. Analiza bien tu respuesta.
Bienestar: No te dejes llevar por el comportamiento de las masas, siempre intenta crear y seguir tu propio sendero hacia la felicidad. No niegues lo que eres.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Comenzarás a retomar paulatinamente todas aquellas actividades que habías puesto en pausa debido a enfermedades.
Amor: Actitudes de tu pareja te pondrán de mal humor. Evalúa si servirá de algo decirlas o es mejor pasarlas por alto.
Riqueza: Verifica el estado de tus cuentas antes de hacer gastos importantes. Es importante que no descuides tu economía.
Bienestar: Siempre considera las consecuencias de tus acciones para con las personas que te rodean antes de elegir un curso de acción. Precaución.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: La oportunidad golpeará a tu puerta durante el día de hoy, ofreciéndote el fruto prohibido, pero añorado por largo tiempo.
Amor: La tristeza te invadirá en el día de hoy a causa del recuerdo de una persona muy especial de tu pasado. No te desanimes.
Riqueza: No podrás concluir con todas las obligaciones para el día debiendo postergar gran parte para el día de mañana en tu hogar.
Bienestar: Hay oportunidades que se presentan en la vida que es mejor dejar pasar. No te dejes llevar por tus impulsos e inexperiencia. Precaución.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Ciertas partes de tu pasado volverán a tu vida en el día de hoy. Serán muchas las sorpresas que te aguardan para la jornada.
Amor: Saldrán a la luz comportamientos inapropiados por parte de una reciente ex pareja, lo que ratificará tu decisión de dejarla.
Riqueza: Desgraciadamente deberás postergar gran parte de tu trabajo para más adelante, teniendo que ceder parte de tu tiempo libre.
Bienestar: No puedes permitirte ver como pasa la vida ante tus ojos como un espectador, necesitas involucrarte en ella. No temas tomar ciertos riesgos.
