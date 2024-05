Horóscopo de hoy lunes 13 de mayo, signo por signo

Bienestar: No te quedes en soledad. Aun en aislamiento puedes generar vínculos a través de video conferencias.

Amor: Necesitas un cambio, pero no sabes cuál. Primero debes tener registro de lo que posees en casa, darte cuenta de lo que vale.

Hoy: Mejora tu relación con tu familia, reina la paz. No tendrás todo lo que quieres. Sabrás querer y valorar lo que tienes.

Hoy: Lo tienes todo a tu favor, si sabes actuar con sensibilidad e inteligencia no habrá problemas en tu vida, escucha los consejos.

Riqueza: Mejorarán las condiciones laborales, no te faltarán deseos de realizar proyectos y mejorar las relaciones en el trabajo.

Amor: Evalúa tus sentimientos más profundos, toma las riendas de tu vida. Establece relaciones más sanas y satisfactorias, y no olvides poner límites.

Hoy: Verás frutos inmediatos, exígete tu mejor esfuerzo y no te olvides de poner límites. No permitas que se aprovechen de tu bondad.

Riqueza: Los proyectos que tienes podrían resultar poco fructíferos. No debes confiar en todos los que se te acerquen. Analiza bien lo que te dicen.

Bienestar: No seas tan duro contigo mismo. Las exigencias no te llevarán a nada. Valora todo lo que conseguiste con esfuerzo hasta hoy. Planifica.

Amor: Máxima tensión. Te harán demandas que no estás dispuesto a satisfacer. Tú serás la prioridad y tus necesidades lo más importante.

Hoy: No confíes ciegamente en personas que recién conoces. Mantén a resguardo tus proyectos. Las cosas se irán dando, pero no en los tiempos que tú quieres.

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Piensas en generar negocios para mejorar tu calidad de vida. Consulta antes de aventurarte en cualquier tipo de proyecto. Usa tu intelecto.

Amor: No contarás con mucho para llevar a cabo tu conquista. Buscarás los medios para impactar. No decaigas, si no es hoy, será mañana.

Riqueza: No temas perder lo que tanto trabajo te costó. Harás una jugada fuerte con éxito total. Buenos vínculos laborales.

Bienestar: No dejes que las preocupaciones sobre el dinero o trabajo lleguen a preocuparte. Las cosas se irán calmando paulatinamente. Recibirás apoyo.