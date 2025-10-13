Horóscopo de hoy lunes 13 de octubre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Si dejaste pasar una buena oportunidad, no temas. El destino está a tu favor y te dará una nueva posibilidad. Amor: Buen momento para poner en orden tus sentimientos. Dispuesto a conciliar. No permitas que las diferencias de criterio te alejen. Riqueza: Personas que dudaban de tus cualidades ahora te apoyan. Tu confianza y don de mando te dan la oportunidad de ganar dinero. Bienestar: No vivas fijándote en el éxito de otros, aprende a descubrir y crear los tuyos. Date valor y los demás te valorarán.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Diseñarás proyectos que tendrán un impacto sobre la forma en que vives. Habla con las personas a las que afectan directamente. Amor: Si crees que ya no hay romanticismo, invierte tiempo y busca nuevas ideas sobre cómo llenar de pasión tu relación. Riqueza: Sacarás adelante los proyectos que se presenten, los exámenes o los trabajos que tengas que entregar. Los astros están de tu lado. Bienestar: Evita malos entendidos con los vecinos, ya que un problema podría llegar a multiplicarse de forma desproporcionada. Será mejor mantenerse al margen.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Buen momento para plantear cambios en el hogar. Realizar reformas superficiales hará que te renueves y te sientas pleno cada vez que entres en tu hogar. Amor: Invierte tiempo y atenciones para esa persona que quieres. Las relaciones no funcionan por sí solas, pon empeño en salir adelante. Riqueza: Es posible que un talento creativo se convierta en un proyecto rentable. Al principio, tal vez los costos sean mayores que los ingresos. Bienestar: Confía en tu sexto sentido sobre en quién puedes confiar y en quién no. No te dejes engañar por falsos amigos que se aprovechan de ti.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Comienza una nueva etapa en tu vida. Los cambios del entorno te afectarán aunque no quieras. Abre tu mente y tu corazón. Amor: Sentirás que te controlan todo el tiempo. Debes tomarlo con calma y dejarle ver a los demás que no hay de qué preocuparse. Riqueza: Tu impulsividad podría jugarte una mala pasada. Si no estás seguro del paso a dar consulta con un especialista. Bienestar: Aprovecha las energías de este día para pensar en los cambios que quieres hacer en tu vida, y en la manera en la que quieres hacerlos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Extrañarás especialmente a tus seres queridos. Sucederá algo en el ámbito íntimo que te afectará más de lo que imaginabas. Amor: Tendrás un día feliz, siempre y cuando compartas tus alegrías con alguien. Si te han herido, acepta las disculpas y no condenes. Riqueza: Si quieres cambiar algún aspecto de tu vida tendrás muchas facilidades. Oportunidad para ponerse al día con la tecnología. Bienestar: Podrás disfrutar de los placeres de la vida. Prepara una comida especial que te haga sentir una persona VIP.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No comentes tus dudas con personas que no conoces demasiado. Resérvate los detalles de tu vida privada para ti mismo. Amor: No dudes en escaparte unos días con la persona que amas, será esencial para suavizar esas asperezas que hoy los separan. Riqueza: Si alguien trata de perjudicarte en el trabajo no servirá hacerte el distraído. Hazle frente a la situación, no temas. Bienestar: En materia legal, decide de inmediato, el tiempo jugará en tu contra. No olvides consultar a un profesional sin importar lo que cueste.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu solidaridad resultará conmovedora ante personas que te creían indiferente o frívolo. Florecen nuevas relaciones. Amor: Toma distancia y piensa qué es lo que estás necesitando. Quizás salves la relación y puedas renovar el compromiso. Riqueza: De cada diez proyectos solo tres serán redituables. No desperdicies tu energía en todos ellos, concéntrate en los posibles. Bienestar: Llama a los amigos y pide sostén en este trance. Diles que no a los mezquinos intereses de los individuos, trabaja en grupo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Será necesario que flexibilices tus ideas para que el placer se instale en tu vida cotidiana en todos los ámbitos de tu vida. Amor: Conocerás a alguien con mucha personalidad que te enseñará a aplacar tus celos, posesión, control y caprichos. Riqueza: Se genera un clima espeso, turbio, en el que intentan dejarte fuera de interesantes proyectos. No actúes con ingenuidad. Bienestar: Aunque no eres un orador profesional tienes el carisma suficiente como para convencer a todos e imponerte. Anímate, no temas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No te creas la gran persona como para juzgar a quien tienes alrededor. Baja tu nivel de exigencia y haz uso de la tolerancia. Amor: La relación con tu pareja pasa por un mal momento. Haz lo necesario para revertir esta situación. No dejes pasar más el tiempo. Riqueza: Se acelerarán tus proyectos económicos y tus asuntos laborales. Deberás estar preparado para afrontar nuevos desafíos. Bienestar: Presta atención a cómo te expresas e intenta mantener una comunicación fluida. Te ayudará para emprender esos proyectos que tienes guardados.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Todo vale cuando se trata de ser feliz. Insistirás con alcanzar tus objetivos y con un poco de esfuerzo lo lograrás. Amor: La intimidad es un refugio para mostrarte sin inhibiciones. La intensidad y complicidad se juegan a todo o nada en la pareja. Riqueza: No confundas la estabilidad con inmovilidad. Probablemente creas que tu economía está estancada. Haz tu jugada. Bienestar: Es momento de relajarte. Busca una buena comedia en televisión. Cambiar tu foco de atención te permitirá disminuir el agotamiento y estrés cotidiano.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Brusco cambio de opinión que permite lograr un inusual consenso te llena de satisfacciones y te acerca a tus objetivos. Amor: El amor se vuelve crítico, las peleas pueden llevar a un punto sin retorno. No te enredes con personas muy diferentes a ti. Riqueza: Deja que tu socio o tu pareja se encarguen de los tratos comerciales y ocúpate exclusivamente de la parte financiera. Bienestar: Tomar decisiones, si bien no siempre es fácil, te brinda la enorme tranquilidad de no seguir las directivas impuestas por terceros.