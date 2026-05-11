La oposición no llega al quórum para interpelar a Manuel Adorni en Diputados: apuntan contra el PRO

Aunque el caso de Manuel Adorni no abandona la agenda pública, la oposición está lejos de conseguir el quórum para sesionar este jueves en la Cámara de Diputados y destrabar la interpelación al jefe de Gabinete. Los convocantes están a casi una veintena de voluntades de lograr el objetivo y apuntan los cañones al PRO, que este domingo difundió un duro comunicado contra el Gobierno pero igual no bajaría al recinto.

La sesión fue pedida por el socialista santafesino Esteban Paulón junto a parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, la cordobesa Natalia De la Sota y el bonaerense Nicolás Massot. La meta es aprobar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para dictaminar los proyectos que buscan interrogar a Adorni en el recinto y, eventualmente, removerlo a través de una moción de censura.

Unión por la Patria no adhirió a la convocatoria, pero aportará la mayoría de sus 93 integrantes. A cambio, los impulsores de la sesión ampliarán el temario con leyes de índole social que le interesan al kirchnerismo, como un plan de reestructuración de deudas familiares por gastos de consumo, la continuidad del programa Remediar y la ampliación de las licencias parentales.

Pero estos “anzuelos” no parecen ser suficientes para llegar al quórum y la oposición puso el ojo en el PRO. Es que a última hora de la tarde del domingo, el expresidente Mauricio Macri difundió un “manifiesto” del partido en el que cargó las tintas contra Adorni (sin nombrarlo) y marcó diferencias con la gestión económica del gobierno de Javier Milei.

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, lanzó el PRO en el documento con tónica electoral difundido en redes sociales.

Pero el mensaje, por lo pronto, no será llevado a la práctica. En el bloque de Cristian Ritondo, que tiene 12 integrantes, dijeron a este medio que “no hay ninguna chance” de que bajen al recinto y ayuden a abrir la sesión. Salvo que Macri baje alguna orden de último momento, el PRO mide sus movimientos y evitaría escalar al máximo la confrontación con los libertarios.

En la oposición apuntan a las contradicciones del partido amarillo. “El jueves, la sesión dará la oportunidad de que aquellos que están pidiendo la renuncia de Adorni en redes reclamen al menos una explicación clara del jefe de Gabinete en el recinto. Sobre todo después de la sesión de control en la que el funcionario mintió en varias ocasiones y quedaron más dudas que certezas”, dijo a este medio Paulón, impulsor de la convocatoria.

En el mismo sentido se expresó la vicejefa del bloque Unión por la Patria, Cecilia Moreau, quien también cuestionó la resistencia de los gobernadores en avanzar con la interpelación. En ese grupo se alistan, entre otros, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes toman distancia de la ofensiva.

“El PRO y algunos gobernadores le hacen chas chas en la colita a Adorni, pero si no dan quórum para preguntarle de dónde viene la guita, son cómplices y funcionales a esta situación que hace que la gestión esté paralizada hace meses”, advirtió la massista Moreau en diálogo con Futuröck.

En sintonía, el radical bonaerense Pablo Juliano disparó: “Hay una doble indignación. Es indignante la conducta de Adorni y también la respuesta frente a esa conducta. Por eso es importante que el Congreso no quede atrapado en la lógica del Gobierno. Espero que el jueves no nos encontremos con republicanos selectivos y se pueda conseguir el quórum”.

Camino al jueves, Diputados tendrá una intensa actividad en comisiones. En la agenda sobresale un Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) que aprobó el Senado en 1998 y que el Gobierno quiere reactivar. Por el lobby farmacéutico local, harán reserva de un capítulo (el II) y el texto volverá con ese cambio a la Cámara alta.

También se conformará, tras varias idas y vueltas, la estratégica bicameral que controla el accionar y el presupuesto del área de inteligencia. El candidato más firme para presidirla, con aval de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, es el bonaerense Sebastián Pareja.

Bullrich busca descongelar el Senado

Tras una semana de máxima tensión interna en la que le pidió a Adorni que presente su declaración jurada, Patricia Bullrich busca sesionar también el jueves en el Senado. La intención de la jefa del bloque libertario, en acuerdo con aliados, es darle ingreso a una nueva tanda de pliegos judiciales y aprobar proyectos sobre pago a tenedores de deuda y una prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

En los últimos días, Bullrich tuvo avances y retrocesos. Por un lado, empezó a destrabar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada: a pedido de dialoguistas, se eliminará entero el capítulo para descentralizar el sistema del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) y habrá modificaciones en materia de venta de tierras (el Gobierno proponía liberarla) y los “desalojos exprés”.

Pero, por otra parte, la titular de la bancada oficialista no logró dictaminar los pliegos de jueces, fiscales y defensores enviados por el Poder Ejecutivo. Aunque se realizaron dos audiencias públicas con los candidatos, el PRO, la UCR y los partidos provinciales se rebelaron y avisaron que no acompañarán las postulaciones hasta que no se avance con las vacantes que piden las provincias.