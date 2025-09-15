Horóscopo de hoy lunes 15 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Una persona más joven te va a servir de ejemplo revelador. No es momento de presionarte tanto porque repercutirá en tu salud. Amor: Por una vez puedes controlar tu sensibilidad. Y esto es bueno, puesto que este control te permitirá conseguir tus objetivos. Riqueza: Si estás buscando trabajo o quieres cambiarlo por uno mejor, este será el día de las buenas noticias. Sé optimista y busca. Bienestar: Debes evitar las discusiones desesperadas, no te conducen a buen puerto. Pero tu criterio e ingenio te indicarán la buena senda.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No todo el mundo aprueba lo que hiciste en el pasado, pero de pronto serás el ejemplo para los miembros de la familia. Amor: No te muestras especialmente constructivo hoy. Te costará manifestar tu entusiasmo en tu vida sentimental. Riqueza: Si has pensado en trabajar solo, deberías hacerlo. Es una muy buena opción para buscar nuevos y generar nuevos negocios. Bienestar: El hogar es el escenario ideal para el recambio espiritual y para lograr el equilibrio y la tranquilidad tan necesarios para ti en estos momentos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Llamadas, viajes, propuestas comerciales, entrevistas y correspondencia muy urgente llegarán a tu puerta. Aires favorables. Amor: Período de crisis sentimental. Estarás rodeado de personas que te quieren, te sentirás tenido en cuenta. Riqueza: Buen momento para aquellos que se dedican a trabajos vinculados a ingeniería o autos, y para los deportistas. Bienestar: Te espera un día en el que será necesario que reflexiones. Necesitas hacer uso de tu sabiduría interna para conseguir progresar en el mundo material.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No puedes con la rutina y jamás te quedas callado ante las injusticias. Persigue tus proyectos más utópicos, que no han pasado de moda. Amor: Mediante el compromiso y el intercambio de información podrás ganar en armonía y comprensión con tu pareja. Buen trato. Riqueza: Favorable en cuanto a beneficios de sociedades, inversiones financieras, administración de bienes y servicios. Bienestar: Con proclamar tu enojo no cambiarás lo que ya es. Haz en vez de lamentarte. Pon en marcha toda esa maquinaria que tienes. Aprovecha el día.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tienes muy en claro tus proyectos, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. No debe haber margen de error o irás al fracaso. Amor: Las discusiones se harán presentes. Lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y dejen las cosas en claro. Riqueza: Tu creatividad está al máximo. Optarás por tomar decisiones inusuales para lograr el éxito económico que tanto anhelas. Bienestar: Solo tomando conciencia de tus actos y sus consecuencias lograrás vivir de manera plena. Piensa bien antes de actuar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas. Amor: Aprovecha el fin de semana para realizar con tu pareja aquellos arreglos en el hogar que te viene pidiendo hace tiempo. Riqueza: Hoy sentirás el cansancio de la semana caer sobre tus hombros. No te permitas flaquear y termina con tu trabajo de este día. Bienestar: No siempre atravesarás situaciones de dicha en la vida. Lo importante es saber que se puede contar con alguien para enfrentar las vicisitudes.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Eres una persona falta de iniciativas, no sabes hacia dónde vas, qué es lo quieres y qué necesitas. En resumen, vives un gran caos. Amor: Tus necesidades te imponen una postura excesivamente tolerante. Puede haber una interpretación errónea de las intenciones. Riqueza: Posees una gran decisión de triunfar y estás en condiciones de enfrentar situaciones ventajosas. Aprovecha el momento. Bienestar: Necesitas vivir con todas tus necesidades satisfechas, sobre todo del tipo espiritual. Sería bueno que empieces a meditar.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Estarás en paz con el mundo que te rodea. Tendrás una sensación de felicidad que te permitirá dar rienda suelta a tu imaginación. Amor: Encontrarás la armonía emocional logrando primero tu lugar en el mundo social. Tu ascendente se encuentra en la casa del amor. Riqueza: A su debido tiempo, lo que siembres dará frutos con mayor o menor prosperidad. No pasarás necesidades y pagarás tus deudas. Bienestar: Leal y devoto a la familia, ten cuidado que no abusen de tu buena fe. Necesitas vivir en un lugar donde prime el confort y la buena decoración.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes. Amor: Pon el amor en la cima de tus prioridades, pero cuídate de no ser posesivo. Los asuntos hogareños requieren tu atención. Riqueza: Tu entusiasmo aumenta en relación con un proyecto para hacer dinero, pero todavía te queda un largo camino y se requiere esfuerzo. Bienestar: La única manera de que vivas una vida plena, es tomando conciencia de tus actos. No actúes de manera automática, piensa antes de actuar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy podrán decirte cosas feas, inventar rumores u ofenderte, pero nada logrará afectar tu autoestima. Sorprenderás a los demás. Amor: La convivencia no es lo que imaginabas. La única solución es que cada uno exponga sus problemas de manera sincera. Riqueza: No creas que obtener ganancias a toda costa es lo más importante. Lo imprescindible pasa por tener objetivos claros. Bienestar: Nunca enfrentas los problemas y siempre buscas afuera las causas de tus desaciertos. Aprende a aceptar que eres humano y te equivocas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te animarás a viajar y a explorar otros horizontes. Y en ese viaje conocerás gente interesante que te cautivará con sus pensamientos. Amor: Comienzas a tener resultados en todos los cambios y proyectos que has realizado en el plano sentimental. Continúa tu gestión. Riqueza: Momento para realizar gestiones comerciales con buenos resultados económicos. También hay posibilidades de realizar viajes importantes. Bienestar: Aunque la paciencia es un término casi desconocido en tu vocabulario, intenta hacer uso de ella. Te sentirás mejor contigo mismo y con los demás.