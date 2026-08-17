La investigación por el alquiler de máquinas en la gestión de Gennuso avanzó otro casillero en Bariloche

Entre 2019 y 2023 se reiteraron las contrataciones directas del Municipio de Bariloche para el alquiler de maquinaria vial. Archivo

La investigación preparatoria que el fiscal Inti Isla coordina por la causa de las presuntas irregularidades en las contrataciones directas de máquinas viales a la firma OPS SACI por parte de la Municipalidad de Bariloche durante la gestión del entonces intendente, Gustavo Gennuso, avanzó un casillero.

Fuentes judiciales informaron que desde el Ministerio Público Fiscal notificarán próximamente a los exfuncionarios municipales, entre ellos Gennuso, imputados en la causa que recién está tomando forma.

Las fuentes explicaron que tras el dictado del decreto de averiguación preliminar por parte de Isla a principios de junio pasado, se iniciaron las gestiones para localizar a las personas involucradas en el expediente y notificarlas, para que designen defensores y puedan acceder a la causa en trámite preliminar.

Comentaron que como algunos domicilios no se encontraban actualizados, desde la fiscalía solicitaron la intervención del área de Investigaciones Judiciales para verificar esa información. Una vez que obtuvieron la información actualizada, se libraron las notificaciones correspondientes.

En la causa están involucrados por ahora Carlos Daniel Cairo, exsecretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, Eduardo Enrique Garza, que se desempeñaba como subsecretario de Obras y Servicios Públicos, el exsecretario de Hacienda, Diego Quintana, y la exdirectora general de Políticas Tributarias de la Secretaría de Hacienda Lilian Elizabeth Baroni y Gennuso, que desde comienzos de agosto fue designado por el presidente Javier Milei como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

En la fiscalía a cargo de Isla continúan con el análisis de una pericia técnica contable que requirió una aclaración, debido a su volumen y a la complejidad de la documentación utilizada para elaborarla.

Recordaron las fuentes que fue a partir de una primera evaluación de ese informe que se dispuso la apertura de la investigación.

Explicaron que una vez notificadas, las personas imputadas podrán ejercer su derecho de defensa y brindar explicaciones sobre el rol que habrían cumplido en los hechos investigados. Destacaron que es un derecho que les asiste a ellos en cualquier etapa del proceso, no requiere que estén formulados los cargos.

Aclararon que esa instancia permitirá avanzar en la delimitación de las responsabilidades dentro de una causa considerada compleja.

Todo esto forma parte de la etapa preparatoria. Y a ninguno de los sospechosos, la fiscalía aún le formularon cargos.

Una denuncia impulsada por el intendente Cortés

La causa se activó a partir de la denuncia que el intendente Walter Cortés presentó el 29 de noviembre de 2024, con patrocinio letrado del abogado Ricardo Mendaña.

Cortés denunció la presunta comisión de un hecho ilícito de acción pública.

En la denuncia relató que entre los años 2019 y 2023, funcionarios municipales habrían impulsado, autorizado y ejecutado sucesivas contrataciones directas con la firma OPS SACI para la provisión de maquinaria vial, camiones y otros equipos, invocando razones de urgencia y necesidad operativa.

Planteó la existencia de presuntas irregularidades en esas contrataciones y advirtió que la empresa a la que el municipio le alquilaba la maquinaria y los camiones atravesaba un proceso concursal y posteriormente de quiebra. Esa instancia judicial, ya fue superada por OPS SACI que levantó la quiebra. La Municipalidad de Bariloche se constituyó en querellante en la causa.

A todo esto, la Municipalidad de Bariloche enfrenta una demanda por daños y perjuicios que promovió justamente OPS SACI, que reclama el pago de 15.386.000 dólares (hasta agosto del año pasado).

Ese monto surge -según la empresa- de las tareas realizadas por unas 30 máquinas viales y camiones de su propiedad que fueron contratados por la gestión de Gennuso para prestar servicios en esta ciudad. La demanda se tramita en el juzgado contencioso administrativo de Bariloche, a cargo del juez Iván Sosa Lukman. Cortés rechazó la demanda y desconoce esa deuda.