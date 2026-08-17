Tensión en Medio Oriente: Irán busca reabrir el estrecho de Ormuz y el petróleo Brent roza los 90 dólares

El mercado energético global opera bajo un clima de alta volatilidad ante las negociaciones para destrabar el paso marítimo en el Estrecho de Ormuz, el canal estratégico por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de crudo. En los mercados internacionales, los futuros del petróleo Brent cotizan cerca de los 90 dólares por barril (+0,61%), impulsados por la incertidumbre geopolítica y el vencimiento del plazo diplomático de 60 días entre Estados Unidos e Irán.

En ese contexto, según consignó la agencia Associated Press (AP), el gobierno iraní anunció que se encuentra en la etapa final para sellar un entendimiento con Omán sobre un plan conjunto de gestión del tráfico naviero en la zona. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, confirmó en Teherán que «se ha alcanzado un entendimiento respecto al mapa de la ruta de tránsito» y que ambas delegaciones trabajan en una declaración conjunta.

El esquema preliminar proyecta la reapertura del paso mediante corredores diferenciados: los buques ingresarían por una vía próxima a las costas iraníes y saldrían por un corredor cercano a Omán, sin abonar peajes durante un período transitorio.

Las advertencias de Donald Trump y el estancamiento diplomático

La reapertura plena de la vía navegable constituye una exigencia central de Estados Unidos para levantar el bloqueo a los puertos iraníes, impuesto tras el inicio de las hostilidades a finales de febrero. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar el escenario al advertir que su país intervendrá militarmente si el sultanato de Omán obstaculiza la resolución del conflicto.

Irán negocia el control del estrecho de Ormuz con Omán, sin contemplar los intereses de Estados Uidos.

Trump restó relevancia al vencimiento del plazo de 60 días fijado para alcanzar un acuerdo de paz, señaló que no existen calendarios definitivos y confirmó la existencia de canales reservados de comunicación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.

Presión por el alto el fuego en Gaza y ataques con drones en Irak

En paralelo, la agenda diplomática regional sumó contactos de alto nivel en Israel, donde el negociador estadounidense Jared Kushner mantuvo una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu. El encuentro se produjo tras dos horas de conversaciones en Egipto con el líder de Hamás, Khalil al-Hayya, centradas en el desarme y la hoja de ruta de 15 puntos respaldada por Washington para consolidar una tregua en la Franja de Gaza.

La tensión en la región se vio agravada por una serie de ataques con drones en el norte de Irak, dirigidos contra las oficinas del primer ministro de la región kurda, Masoud Barzani, y la residencia de un alto mando de inteligencia. Las autoridades locales informaron que los proyectiles fueron lanzados desde la frontera con Irán, sin que se reportaran víctimas fatales, en la antesala de la retirada de las tropas estadounidenses prevista para el 30 de septiembre.