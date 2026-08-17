¡Piñón Fijo llega a Cinco Saltos! A qué hora comienza el festejo del Día del Niño este lunes tras la postergación

Tras la reprogramación obligada por las intensas precipitaciones y el anegamiento del terreno, las familias de la región se preparan para vivir una tarde de fiesta en el Alto Valle. El evento del Día del Niño, organizado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, se lleva a cabo este lunes 17 de agosto con entrada libre y gratuita.

El encuentro abre sus puertas este mediodía para recibir a niños y familias no solo de Cinco Saltos, sino de localidades vecinas como Cipolletti, Fernández Oro y Centenario.

La cita es este lunes 17 de agosto a partir de las 13, en el Predio del Sindicato de Petroleros Privados, ubicado en la intersección de las calles Florentino Ameghino y España.

Mapeo de actividades: juegos, regalos y el show estelar

La organización trabajó a contrarreloj durante las últimas horas para acondicionar el predio y dejar el suelo en óptimas condiciones de seguridad. La propuesta mantiene intacta toda su grilla original de atracciones para que los más chicos disfruten a lo largo de la tarde.

El cronograma del evento incluye:

Show principal: presentación en vivo de Piñón Fijo con sus clásicas canciones y entretenimiento para toda la familia.

presentación en vivo de con sus clásicas canciones y entretenimiento para toda la familia. Atracciones en el predio: inflables gigantes, camas elásticas, muñecos gigantes y sectores de baile.

inflables gigantes, camas elásticas, muñecos gigantes y sectores de baile. Propuestas recreativas: juegos interactivos, sorteos con regalos y sorpresas durante toda la jornada.

juegos interactivos, sorteos con y sorpresas durante toda la jornada. Servicio gastronómico: tradicional chocolatada caliente para compartir durante la tarde.

Seguridad y recomendaciones para ingresar al predio

Desde el gremio petrolero ratificaron que la decisión de pasar la celebración del domingo al lunes buscó «garantizar la seguridad de las familias y contar con el predio en condiciones para desarrollar toda la actividad prevista».

Se recomienda a las familias asistentes ingresar con anticipación al predio de Ameghino y España para ubicarse con comodidad frente al escenario principal y disfrutar de los diferentes puestos de entretenimiento habilitados.