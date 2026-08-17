ANSES: fechas de cobro para jubilaciones mínimas y AUH del 18 al 21 de agosto 2026

Tras el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este martes 18 de agosto 2026 el calendario oficial de acreditaciones bancarias correspondiente a la tercera semana del mes.

El cronograma previsional y de asistencia social desplegará de forma simultánea los depósitos para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, así como para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE), organizados de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Agosto 2026: fechas de cobro de ANSES para jubilados y pensionados que cobran la mínima

Para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben hasta un haber mínimo —quienes en agosto 2026 cuentan con la acreditación del bono previsional de $70.000—, ANSES continuará con la distribución de fondos en las sucursales bancarias durante cuatro jornadas consecutivas.

El esquema de acreditación para jubilados y pensionados con haberes mínimos se distribuye de la siguiente forma:

DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto 2026.

DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto 2026.

DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto 2026.

DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto 2026.

(Los titulares con DNI terminados en 9 percibirán sus haberes el lunes 24 de agosto 2026).

Agosto 2026: calendario ANSES para titulares de AUH, Asignación Familiar y Asignación por Embarazo

En paralelo al tramo previsional, ANSES liquidará los beneficios destinados a la contención de familias y trabajadoras gestantes.

Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF), como la Asignación por Embarazo (AUE), comparten el mismo ordenamiento operativo por número de documento.

El cronograma de cobro para estas prestaciones de ANSES comprende las siguientes fechas:

DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto 2026.

DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto 2026.

DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto 2026.

DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto 2026.

(La terminación en 9 cobrará a partir del lunes 24 de agosto 2026).

Otras prestaciones de ANSES activas en agosto 2026 y consulta en Mi ANSES

ANSES, el organismo previsional, mantiene abiertas las ventanas de cobro para otros programas de la seguridad social. Las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas continúan abonándose sin distinción de DNI hasta el 11 de septiembre 2026, mientras que el calendario de la Prestación por Desempleo se ejecutará del 24 al 28 de agosto 2026.

Para corroborar la sucursal de cobro asignada, consultar el recibo digital con el desglose de conceptos o verificar el estado de las liquidaciones, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la aplicación móvil oficial con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, accediendo a la sección «Mis Cobros«.