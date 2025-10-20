Horóscopo de hoy lunes 20 de octubre 2025: predicciones signo por signo
HORÓSCOPO Predicciones hoy, lunes 20 de octubre 2025. Conocé qué le depara el futuro a tu signo del zodíaco y tomá decisiones bien asesorado por los astros, acá.
Consultá el horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: En el hogar hallarás la principal fuente de inspiración y de alegrías. Recibirás una sorpresa planeada con tiempo.
Amor: Un amor a tu medida te hará feliz. Dulces lazos de intimidad, aventuras sentimentales que despiertan la pasión y el romance.
Riqueza: Exhibirás un gran carisma pero también estarás más rebelde. No aceptarás críticas de tus superiores. Cuida tu trabajo.
Bienestar: Nada ganarás con darles la espalda a tus antiguos problemas afectivos. Habla con sinceridad y de frente, te lo agradecerán.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Trata de reciclar tus conocimientos para ser más competitivo. Se vienen momentos de desafíos y deberás estar bien preparado.
Amor: Se suscitarán desacuerdos a la hora de concretar citas virtuales. Todo se resolverá si impones el amor ante todo.
Riqueza: Llevas tiempo sin querer dar el paso y ha llegado el momento de hacerle frente a la situación. Anímate y todo saldrá bien.
Bienestar: Manifestarás un entusiasmo por la vida, que contagiarás a los demás. Aprovecha el momento para asistir a reuniones virtuales y conocer a nuevas personas.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: La exigencia del momento requiere que asumas el presente con madurez. Mantente centrado en la realidad.
Amor: La relación de pareja y familiar no colma tus expectativas. Período en el que pueden surgir desacuerdos que solucionarás.
Riqueza: Haz el balance de tus logros. Momento para desarrollar proyectos comerciales o financieros que impliquen un cambio radical.
Bienestar: Deja que el corazón sea el barco que guíe tu vida, y que su timonel sea la razón. Prepárate para navegar en un día hermoso.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: En la cresta de la ola, ser racional y objetivo te resultará una misión casi imposible. Ten fe en ti mismo y saldrás adelante.
Amor: Cierta tendencia a ofenderte con facilidad. Trata de no juzgar a tus afectos, espera el momento adecuado para aclarar las cosas.
Riqueza: Trabajo extra, te dejará buenas ganancias. Aunque el esfuerzo sea importante, también la recompensa lo será.
Bienestar: Si presencias una discusión entre dos personas, no pienses en intermediar hasta que las cosas se calmen. No tomes ninguna posición.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Trabajarás de sol a sol para llegar a la meta. Trata de no canalizar tu vida a través del trabajo, dale espacio a los afectos.
Amor: Mal momento para salir en busca de nuevas conquistas amorosas. No encontrarás lo que buscas, pero puedes divertirte.
Riqueza: Con tu capacidad creadora obtienes el dinero necesario, recuerda, con fe y sin obsesionarte es más fácil que fluya hacia ti.
Bienestar: Haz una lista de los pros y los contra. De esta manera podrás resolver de un modo más sencillo el problema que te quita el sueño.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Tu sonrisa pegadiza más la cuota de comicidad que llevas, contagiará de bienestar a todos los que te rodean. Cultivarás nuevas amistades.
Amor: Si tu ideal de amor consiste en un sereno compañerismo, terminarás sorprendido por las emociones desbordadas. Salvaje pasión.
Riqueza: Valentía a la hora de apostar y control en lo que a gastos se refiere. Oportunidad para dar inicio a proyectos estimulantes.
Bienestar: Alguien de tu familia se encuentra en problemas. Si necesita de tu ayuda no se la niegues. No esperes a que te llamen, acude en su auxilio.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Momento de desaciertos. No te irá bien, pero saldrás adelante a fuerza de constancia y estabilidad. Escucha a tus seres queridos.
Amor: Descubrirás los códigos para obtener pleno entendimiento con tu pareja. No permitirás que nada influya en contra de esta relación.
Riqueza: Te costará como nunca adaptarte a cualquier cambio. Tendrás reuniones empresariales virtuales que terminarán siendo fructíferas a futuro.
Bienestar: Debes evitar arriesgarte con un dinero que te podrá llegar de forma inesperada. Piensa adecuadamente cómo invertirlo.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Pasarás momentos soñados de ternura y afecto. Desplegarás una intensa actividad social que te convertirá en centro de atención.
Amor: Punto final a casi todos los conflictos de pareja que te estaban perturbando. Elige seguir con tu vida sin dramatizar.
Riqueza: Todos tus esfuerzos se concretan en una nueva realidad. Los planes puestos en marcha se desarrollan en armonía.
Bienestar: Tienes múltiples recursos para sostener situaciones complejas. Es necesario que tengas paciencia para poder sortear con éxito las dificultades.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tu cuerpo puede verse afectado por la tensión. Busca vías de escape que favorezcan a tu estado. Te favorecerá tomar cartas en el asunto.
Amor: Estarás disponible para todo. Te encantará sentirte necesitado por tu pareja. Ten cuidado de no caer en excesos, compórtate.
Riqueza: Un esfuerzo para gestionar tu dinero será positivo para tu seguridad financiera a largo plazo. Corta tus gastos superfluos.
Bienestar: Es tiempo de darle un giro diferente a tu vida y salir de la rutina en que te has sumergido. Busca las situaciones en las que reine la acción.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Estarás hiperactivo. Buscarás canalizar tus energías a través del trabajo. No llegues a los límites o saldrás perdiendo.
Amor: Malos entendidos perjudicarán las relaciones amorosas. Frena tus impulsos autoritarios, busca el equilibrio. Es momento de conversar y aprender a escuchar.
Riqueza: Tu capacidad para el aprendizaje puede hacer que, no sólo crezca tu prestigio profesional, sino también tu salario.
Bienestar: Deberás dejar de lado tu vida confortable de niño para dar paso a la independencia de un hombre. No le temas a los cambios del futuro.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Las palabras te afectarán solo en la medida en la que tú se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y avócate a tus obligaciones.
Amor: Se darán ciertas conversaciones durante la jornada de hoy que, bien enfocadas, te permitirán de crecer como pareja.
Riqueza: No subestimes las ventajas de conocer a la gente correcta en tu ambiente laboral. Esto podría abrirte muchas puertas.
Bienestar: Todo tipo de avance definitivo que puedas llevar a cabo en tu vida estará íntimamente ligado a los cambios. No le temas a lo nuevo.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Los consejos de los demás te resultarán inútiles, porque ellos desconocen tus verdaderas motivaciones y proyectos.
Amor: Debes darle prioridad a los pedidos de tus seres más cercanos. Por más que no te pidan ayuda de manera directa la estarán necesitando.
Riqueza: No debes derrochar el dinero, ya que lo necesitarás en breve para invertirlo en cuestiones importantes. Alguien te hará una propuesta.
Bienestar: Intenta interpretar tus sueños porque podrían ser importantes y contener mensajes sobre tus verdaderos deseos.
