Horóscopo de hoy lunes 22 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu espíritu competitivo terminará por afectar notablemente tu relación de pareja. Deberás procurar dejarlo de lado. Amor: Cada persona tiene su forma de organizarse en el tiempo. Aprende a respetar la forma de hacerlo de tu pareja. Riqueza: Llegará a ti información clave para la adquisición del inmueble que estabas buscando. Mantente alerta. Bienestar: No dejes para mañana lo que puedas concluir hoy. Aprovecha la jornada para darle punto final a ciertas actividades que vienes postergando.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Entrarás en una etapa de madurez a nivel sentimental. Atrás quedarán los miedos al compromiso o a relaciones permanentes. Amor: La respuesta a si debes iniciar esta relación que está en albores, está únicamente en tu corazón. Haz un poco de introspección. Riqueza: Iniciarás un ciclo positivo en lo laboral en el día de hoy. Contarás con mucha claridad mental durante la jornada. Bienestar: No le temas a los cambios en tu vida. Aprende a aceptar las oportunidades que te da la vida de progresar y renovarte. Confía en ti mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te verás involucrado en una serie de eventos durante el inicio de la jornada que rayarán lo ridículo. No pierdas la paciencia. Amor: Tendencia a caer en peleas o entredichos por menesteres sin importancia. Intenta controlar tus impulsos para evitarlo. Riqueza: Aparecerán negocios redituables, traslados convenientes y formas de acuerdos atractivos. Aprovecha este momento. Bienestar: No dejes que la inseguridad te juegue una mala pasada. Defiende tus opiniones si crees que ellas son las correctas. No tengas miedo de imponerte.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Recibirás noticias inesperadas de alguien. Posible variación en tu rutina social, pero siempre privilegiando a tus allegados. Amor: Será uno de los mejores días del mes, sobre todo en lo que a las cuestiones del corazón se refiere. Aprovecha para divertirte. Riqueza: Asegúrate que tu viaje tiene un aspecto práctico o profesional, lo que te permitirá prosperar o conocer gente importante. Bienestar: Hay que tomar ciertas decisiones importantes sobre tu futuro profesional Esos problemas no deben apresurarse y hay que darles tiempo de reflexión.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Ten alta calidad mental, pues es la materia prima para crear y desarrollar proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo. Amor: Si la relación amorosa se agotó, no es aún momento de actuar, solo de estar bien atento. Tómate tu tiempo para decidir. Riqueza: En aquellos negocios o emprendimientos que requieran la máxima concentración e inteligencia es donde lograrás el éxito. Bienestar: Llega el día para poder poner tus cosas en orden. La sensación de cansancio tiene su razón, date un tiempo y escucha los llamados de atención.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Posibilidades de compartir un viaje con tu enamorado y fortalecer los vínculos con seres queridos que viven en el extranjero. Amor: Las crisis se resolverán, unas amigablemente, otras no, pero en todos los casos se podrán hacer pactos nuevos que renueven la pareja. Riqueza: La suerte es esquiva en asuntos financieros, ábrete a nuevas oportunidades y actividades en relación con tu carrera. Bienestar: Trata de no preocuparte por lo que piensen los demás, si de todas formas van a hablar de ti. Haz oídos sordos.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La superación de la situación presente depende de tus deseos de éxito, cuentas con gran lucidez en el momento de las oportunidades. Amor: Los asuntos andarán aceleradamente en el campo amoroso y tendrás sorpresas que serán mucho mejor de lo que puedes imaginar. Riqueza: Tu capacidad será reconocida. Sé diplomático, pero no dejes de insistir con un ascenso o mejora económica. Bienestar: No importa que las cosas no te salgan como las soñaste, lo importante es valorar las buenas intenciones de los que nos rodean.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Mucha atención a las determinaciones a ser tomadas durante la jornada de hoy. Cambiarán drásticamente tu futuro. Precaución. Amor: Las oportunidades más importantes en la vida no se dan con aviso. Mantente alerta hoy, podrías conocer al amor de tu vida. Riqueza: Experimentarás serios inconvenientes para llegar a tu lugar de trabajo debido al intenso tránsito. Mantén la calma. Bienestar: Aprende a poner más atención en tus seres queridos. Ellos siempre están cuando tú los necesitas, así que deberías corresponderles el favor.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu falta de dedicación y compromiso en tus obligaciones son la principal causa de tu mediocridad incipiente. Procura cambiar. Amor: Tu falta de confianza crónica terminará por desgastar la pareja llevándote a la soledad. Procura cambiar antes que sea tarde. Riqueza: Te llevará trabajo iniciar la jornada laboral de hoy, pero una vez en marcha, lograrás grandes avances en tu trabajo. Bienestar: Que el frenesí laboral de estos días no te haga olvidar la necesidad de mantener tu cuerpo sano. Tomate un momento para descansar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Con un mínimo de esfuerzo lograrás maravillas. Lo que emprendas será con suerte y rentabilidad, pero no dejes que tu familia opine. Amor: Llegar a un punto medio con tu pareja es posible solo si bajas tus pretensiones. Intenta que esta relación continúe, porque vale la pena. Riqueza: No se te escaparán detalles de una operación comercial que promete rendirte muchos dividendos en un futuro no muy lejano. Bienestar: Sé generoso, comparte tu amor y felicidad con quienes te rodean y no esperan nada a cambio. Esa actitud positiva alegrará tu día y el de otros.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Estás sin mucha expectativa de trabajo. Si invaden tu intimidad, te defenderás, porque no toleras presiones y menos las de tu familia. Amor: Los sentimientos te dan ganas de redescubrir emociones. La relación ganará en intensidad de la mano de una sexualidad plena. Riqueza: Es hora de abordar los asuntos financieros. No seas reticente en pagar si necesitas asesoría, porque tendrás más tranquilidad. Bienestar: Atiende las propuestas de ayuda de otros, que se sentirán felices de hacerlo. En estos días, las obras solidarias te harán sentir muy bien.