Horóscopo de hoy lunes 23 de octubre, signo por signo

Bienestar: Tu falta de incentivo no te deja avanzar en lo que te propones. Debes tener cuidado con los vicios y los placeres en exceso.

Amor: Aparentas ser una persona dura, que no hace concesiones. Te resultará difícil mantener esa postura entre las personas que te aman.

Hoy: Podrían surgir algunos contratiempos a causa de algunas malas interpretaciones. No te apresures y respeta tus tiempos.

Riqueza: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro.

Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.

Bienestar: No tiene caso vivir atrapado en un momento en particular de tu vida. Busca dejar atrás al pasado y mirar con esperanzas hacia el futuro.

Riqueza: No le temas a las críticas constructivas de tus pares laborales. Acéptalas y permítete mejorar en tu forma de trabajar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Hoy tu cuerpo te recordará que debes prestarle más atención y lo hará a su manera. No descuides tanto tu salud.

Amor: Compartirás horas de trabajo en tu hogar con tu pareja durante la noche de la jornada de hoy. Esto lo hará más llevadero.

Riqueza: No podrás dilatar más el pedido de un préstamo a tus familiares. No tengas miedo de hablar, ellos no tendrán inconvenientes.

Bienestar: No hay forma fácil de sobrellevar la perdida o alejamiento de aquellos que queremos o amamos. Busca guardar su recuerdo profundo en tu corazón.