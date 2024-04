Horóscopo de hoy lunes 29 de abril, signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Comienzas el día con el pie derecho, con un espíritu optimista que desde muy dentro de ti dice que las cosas van por buen camino.

Amor: Vuelve la armonía a la relación y recuperan el placer de estar juntos. Aumentas las demostraciones de afecto.

Riqueza: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera.

Bienestar: Aprecia el éxito de los esfuerzos que has realizado. Si los demás no te lo reconocen, no importa, no des lugar a que opaquen tu alegría.