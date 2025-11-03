Horóscopo de hoy lunes 3 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Presta atención a lo que estás haciendo, aunque no estés motivado no es razón para dejar las cosas como están. Amor: Puedes mejorar tu relación de pareja si mantienes una actitud más condescendiente y comprensiva. Revisa tu comportamiento actual. Riqueza: En el ámbito laboral tendrás grandes ganas de cambiar pero estás invadido por confusiones que no te dejan pensar con claridad. Bienestar: En las próximas jornadas trata de plantear la realización de una actividad junto a seres queridos. Te servirá para descargas tensiones.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Momento en el cual será más fácil reconocer las dificultades y limitaciones propias, te servirá para realizar cambios oportunos. Amor: Apoya y dale la comprensión que necesita tu pareja. Evita posibles discusiones intrascendentes. Riqueza: Pon tu ingenio a funcionar y resolverás esa situación laboral que tanto te incomoda. No bajes los brazos, actúa. Bienestar: Realizar deporte te hará sentir mejor y regenerará tus ganas de realizar las actividades diarias que te competen.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy llegarás a la meta que con tanto empeño buscaste. Ahora podrás empezar a reducir un poco tus revoluciones. Amor: Confía en tu intuición para recobrar el equilibrio en tu relación. Ocurrirá algo intensamente privado que cambiará todo. Riqueza: Período de hiperactividad y avances en el plano laboral. Te inmiscuirás en varios asuntos y concretarás algunos con facilidad. Bienestar: Cierta persona te envía señales mezcladas que te provocan confusión, no permitas que te manipule. Más bien afróntala y juega su mismo juego.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Los cambios que desees realizar en tu vida deben comenzar dentro de ti, y luego irán saliendo al exterior a su debido tiempo. Amor: No tendrás mucho margen para hacer realidad un dulce momento. Es posible que añores un tiempo de mayor libertad y pasión. Riqueza: Te verás con energías renovadas e iniciarás con éxito múltiples proyectos. Tendrás una claridad mental envidiable. Bienestar: Las presiones se sentirán sobre todo en la zona lumbar. Debes relajarte y darte un buen baño con sales y espuma para que el dolor amaine.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Estarás tan pendiente de alcanzar tus objetivos que apenas te darás cuenta de que hay alguien que necesita tu ayuda. Amor: Sabes lo que quieres en la pareja y vas a responder por ello. Tus afectos son lo más importante. Retoma la iniciativa. Riqueza: Un conflicto o argumento puede forzarte a tomar una decisión rápida que puede resultar la mejor para tus intereses económicos. Bienestar: Haz un poco de deporte, el trabajo está insumiendo todo tu tiempo y necesitas descargar un poco de energía.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy volverás a levantar cabeza y a pensar que aquellos planes no están del todo perdidos. Alguien te ayudará. Amor: Inmerso en un bienestar inusual, asistirás tiernamente a quien te acompaña y obtendrás una respuesta igualmente amorosa. Riqueza: Sufrirás cambios en tus proyectos laborales debido a una reestructuración de las fechas. Cumple y lograrás un ascenso. Bienestar: Eres la bisagra de varios puntos importantes en tu vida, y ello te genera presión. Deberás ocuparte de lo que realmente depende de ti.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te gustará regalarte algún lujo como una buena comida. Te encanta disfrutar de la vida siempre que puedes. Amor: Tu actitud abierta sobre el amor será refrescante, y disfrutarás intentando averiguar los pensamientos más íntimos de tu pareja. Riqueza: Conflictos laborales, situaciones fuera de tu control, acude a personas que hagan lo mismo que tu para aumentar tu prestigio. Bienestar: Mínimo sistema de evaluación definirá tus elecciones. Que la cordura tome tus decisiones, suaviza las diferencias antes de que perjudiquen tus proyectos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No será momento indicado para recibir invitados en tu casa. Pero será conveniente dedicar tiempo a arreglar el hogar. Amor: Seguirás encerrado en una maraña de sentimientos, sin saber si esta es la persona que realmente amas. Abre tu corazón. Riqueza: Tienes buen olfato para los números de suerte. Utilízalo para los juegos de azar, pero que esto no se haga costumbre. Bienestar: Aprende a separar lo verdadero de lo falso. Hay personas que inventan rumores para desprestigiarte, no hagas caso a todo lo que digan.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Este día será un poco tenso, con avances, pero también con algunas paradas. No te impacientes y sigue luchando por tus metas. Amor: Momentos muy felices en pareja. Lánzate a la conquista amorosa, no temas, tendrás resultados más que placenteros. Riqueza: Apertura en tu carrera laboral y profesional, es probable que surjan nuevas ideas que podrás aprovechar. Da el salto. Bienestar: No te permitas ser distraído o disuadido. Te has comprometido a una meta particular y ahora debes apegarte a esta promesa.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Vas a enriquecer tus contactos sociales ampliando el área de tus relaciones. Te sentirás aceptado y querido en tu nuevo grupo. Amor: Con palabras sencillas y con toda tu sinceridad te ganarás el corazón de quien hasta hace poco no te tuvo en cuenta. Riqueza: Aprenderás con rapidez cualquier cosa que te propongas, pero debes esforzarte en el trabajo para lograr llegar a tus metas. Bienestar: No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás, la nostalgia no ayuda mucho. Mira hacia delante y planifica tu vida.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: A la hora de decidir sobre tu carrera, sé objetivo y evalúa los pro y los contra. Optarás por lo mejor y tendrás éxito. Amor: Tendrás que luchar contra la tristeza del abandono del ser querido. Para poder volver a salir, primero tienes que dejarte caer. Riqueza: Siempre estás esperando lo peor cuando de dinero se trata. No te preocupes demasiado del futuro y goza del confort que tienes. Bienestar: Favorece los contactos con diferentes personas para poder conseguir lo que te has propuesto lo antes posible. Avanza con determinación.