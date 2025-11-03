Horóscopo de hoy lunes 3 de noviembre 2025: predicciones signo por signo
HORÓSCOPO HOY. Repasá acá las predicciones para todos los signos del zodíaco este lunes 3 de noviembre 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Presta atención a lo que estás haciendo, aunque no estés motivado no es razón para dejar las cosas como están.
Amor: Puedes mejorar tu relación de pareja si mantienes una actitud más condescendiente y comprensiva. Revisa tu comportamiento actual.
Riqueza: En el ámbito laboral tendrás grandes ganas de cambiar pero estás invadido por confusiones que no te dejan pensar con claridad.
Bienestar: En las próximas jornadas trata de plantear la realización de una actividad junto a seres queridos. Te servirá para descargas tensiones.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Momento en el cual será más fácil reconocer las dificultades y limitaciones propias, te servirá para realizar cambios oportunos.
Amor: Apoya y dale la comprensión que necesita tu pareja. Evita posibles discusiones intrascendentes.
Riqueza: Pon tu ingenio a funcionar y resolverás esa situación laboral que tanto te incomoda. No bajes los brazos, actúa.
Bienestar: Realizar deporte te hará sentir mejor y regenerará tus ganas de realizar las actividades diarias que te competen.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Hoy llegarás a la meta que con tanto empeño buscaste. Ahora podrás empezar a reducir un poco tus revoluciones.
Amor: Confía en tu intuición para recobrar el equilibrio en tu relación. Ocurrirá algo intensamente privado que cambiará todo.
Riqueza: Período de hiperactividad y avances en el plano laboral. Te inmiscuirás en varios asuntos y concretarás algunos con facilidad.
Bienestar: Cierta persona te envía señales mezcladas que te provocan confusión, no permitas que te manipule. Más bien afróntala y juega su mismo juego.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Los cambios que desees realizar en tu vida deben comenzar dentro de ti, y luego irán saliendo al exterior a su debido tiempo.
Amor: No tendrás mucho margen para hacer realidad un dulce momento. Es posible que añores un tiempo de mayor libertad y pasión.
Riqueza: Te verás con energías renovadas e iniciarás con éxito múltiples proyectos. Tendrás una claridad mental envidiable.
Bienestar: Las presiones se sentirán sobre todo en la zona lumbar. Debes relajarte y darte un buen baño con sales y espuma para que el dolor amaine.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Estarás tan pendiente de alcanzar tus objetivos que apenas te darás cuenta de que hay alguien que necesita tu ayuda.
Amor: Sabes lo que quieres en la pareja y vas a responder por ello. Tus afectos son lo más importante. Retoma la iniciativa.
Riqueza: Un conflicto o argumento puede forzarte a tomar una decisión rápida que puede resultar la mejor para tus intereses económicos.
Bienestar: Haz un poco de deporte, el trabajo está insumiendo todo tu tiempo y necesitas descargar un poco de energía.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Hoy volverás a levantar cabeza y a pensar que aquellos planes no están del todo perdidos. Alguien te ayudará.
Amor: Inmerso en un bienestar inusual, asistirás tiernamente a quien te acompaña y obtendrás una respuesta igualmente amorosa.
Riqueza: Sufrirás cambios en tus proyectos laborales debido a una reestructuración de las fechas. Cumple y lograrás un ascenso.
Bienestar: Eres la bisagra de varios puntos importantes en tu vida, y ello te genera presión. Deberás ocuparte de lo que realmente depende de ti.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Te gustará regalarte algún lujo como una buena comida. Te encanta disfrutar de la vida siempre que puedes.
Amor: Tu actitud abierta sobre el amor será refrescante, y disfrutarás intentando averiguar los pensamientos más íntimos de tu pareja.
Riqueza: Conflictos laborales, situaciones fuera de tu control, acude a personas que hagan lo mismo que tu para aumentar tu prestigio.
Bienestar: Mínimo sistema de evaluación definirá tus elecciones. Que la cordura tome tus decisiones, suaviza las diferencias antes de que perjudiquen tus proyectos.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: No será momento indicado para recibir invitados en tu casa. Pero será conveniente dedicar tiempo a arreglar el hogar.
Amor: Seguirás encerrado en una maraña de sentimientos, sin saber si esta es la persona que realmente amas. Abre tu corazón.
Riqueza: Tienes buen olfato para los números de suerte. Utilízalo para los juegos de azar, pero que esto no se haga costumbre.
Bienestar: Aprende a separar lo verdadero de lo falso. Hay personas que inventan rumores para desprestigiarte, no hagas caso a todo lo que digan.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Este día será un poco tenso, con avances, pero también con algunas paradas. No te impacientes y sigue luchando por tus metas.
Amor: Momentos muy felices en pareja. Lánzate a la conquista amorosa, no temas, tendrás resultados más que placenteros.
Riqueza: Apertura en tu carrera laboral y profesional, es probable que surjan nuevas ideas que podrás aprovechar. Da el salto.
Bienestar: No te permitas ser distraído o disuadido. Te has comprometido a una meta particular y ahora debes apegarte a esta promesa.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Vas a enriquecer tus contactos sociales ampliando el área de tus relaciones. Te sentirás aceptado y querido en tu nuevo grupo.
Amor: Con palabras sencillas y con toda tu sinceridad te ganarás el corazón de quien hasta hace poco no te tuvo en cuenta.
Riqueza: Aprenderás con rapidez cualquier cosa que te propongas, pero debes esforzarte en el trabajo para lograr llegar a tus metas.
Bienestar: No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás, la nostalgia no ayuda mucho. Mira hacia delante y planifica tu vida.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: A la hora de decidir sobre tu carrera, sé objetivo y evalúa los pro y los contra. Optarás por lo mejor y tendrás éxito.
Amor: Tendrás que luchar contra la tristeza del abandono del ser querido. Para poder volver a salir, primero tienes que dejarte caer.
Riqueza: Siempre estás esperando lo peor cuando de dinero se trata. No te preocupes demasiado del futuro y goza del confort que tienes.
Bienestar: Favorece los contactos con diferentes personas para poder conseguir lo que te has propuesto lo antes posible. Avanza con determinación.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Aunque eres una persona creativa, no dejes todo para el último momento, aprovecha cada instante.
Amor: Ten cuidado con los amores pasados, ya que pueden interponerse con tu presente y traerte inconvenientes.
Riqueza: No es buen momento para los conflictos con compañeros laborales. Cuidado como te expresas.
Bienestar: Tu salud puede tener altibajos en tu sistema nervioso, es recomendable que tomes un tiempo para relajarte de esas cuestiones laborales.
