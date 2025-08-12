Horóscopo de hoy martes 12 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: A veces es muy interesante hablar con alguien que viva circunstancias similares o con alguien que sea especialista en esa materia. Amor: No temas la soledad. Abraza este momento que tienes para ti y disfrútalo al máximo. Aprovecha para conocerte más a fondo. Riqueza: Evita caer en relaciones personales con tus pares de trabajo. Esto te mantendrá alejado de todo tipo de problemas. Bienestar: El orgullo es motivo principal de la discordia en un círculo social. La incapacidad de aceptar los errores representa una gran inseguridad personal.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es importante que pienses bien antes de hablar. Recuerda que es importante decir la palabra justa, en el momento preciso. Amor: Si quieres controlar todo con tanta insistencia traerás ciertos roces a la pareja. Las dudas solo te causarán problemas. Riqueza: Es momento de buscar nuevos horizontes. Un cambio a nivel laboral podría representar una gran oportunidad de crecimiento. Bienestar: Debes pensar en nuevas actividades para divertirte y disfrutar de la vida. No te excedas en las comidas.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Es tiempo de revisión y autocrítica. Luego a analizar detenidamente tu accionar en el pasado, tendrás la claridad para tomar nuevos rumbos. Amor: En la intimidad gozarás de encuentros de mucha pasión. Deja volar tu imaginación y anímate a vivir nuevas y gratas experiencias. Riqueza: Tu día será mejor cuando veas sobre tu escritorio esa correspondencia que hace tanto tiempo estás esperando. Bienestar: No corras riesgos innecesarios porque podrían producirse caídas o torceduras muy molestas. Muévete con tranquilidad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estás en el momento ideal para dar un salto en tu trabajo. Te has esforzado y mereces un ascenso, muestra tus habilidades. Amor: Tu relación de pareja se fortalece a través de un intenso romanticismo, esto te convence de estar en el camino adecuado. Riqueza: Tomaste las decisiones correctas y lograste lo que te propusiste. Pero no creas que siempre será así, esta vez tuviste suerte. Bienestar: Tu cuerpo no es un cesto de basura. Si no controlas más la calidad de lo que ingieres tu estómago te pasará factura.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te volverás loco buscando una respuesta que no estás dispuesto a aceptar. Deberás ceder en ciertas actitudes. Amor: Tu atractivo estará de manifiesto y despertarás las miradas de todos. Haz realidad ese acercamiento tan pensado. Riqueza: Posterga la negociación de cualquier compra o venta que tengas planeada para el día de hoy. No es un buen momento. Bienestar: No te dejes intimidar por ciertas situaciones que experimentarás en la jornada. En ti está el transformar las vicisitudes en ventajas a tu favor.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tendrás una clara tendencia a decir las palabras erróneas en el momento menos oportuno. Procura llamar al silencio. Amor: No es en la depresión de tu soledad que encontrarás el amor. Intenta levantar el ánimo y salir con amigos a despejarte. Riqueza: Mantente fiel a tus ideales éticos en tu ambiente laboral. No te dejes seducir por el camino de lo sencillo. Bienestar: Deberás aprender a tomar los consejos de las personas que te rodean como tal, evita ponerte a la defensiva constantemente. Abre tu mente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No puedes permitirte permanecer sumergido en ciertos momentos tormentosos de tu vida. Busca apoyo en amigos. Amor: El día de hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados. Riqueza: Vivirás cambios no muy placenteros a nivel laboral en el día de hoy. No te dejes llevar por el negativismo. Bienestar: Es importante que te mantengas en constante estado de aprendizaje. Procura que tu mente esté en constante actividad y desarrollo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación. Amor: No esperes que el otro dé el brazo a torcer. Si estás peleado con quien amas, anímate a dar el primer paso. Ármate de valor. Riqueza: El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Muéstrate como un ideal a seguir. Bienestar: Las palabras pueden convertirse en un castigo todavía más severo que el daño físico. Debes se moderado con el daño que puedes causar con ellas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Prepárate para disfrutar del fruto de tu esfuerzo aplicado a la solución de ciertos inconvenientes que vivías. Amor: Te arriesgarás a salir de tu rutina acostumbrada y te verás a ti mismo como un seductor nato. Aprovecha la jornada. Riqueza: Contarás con un sentido muy desarrollado para la elección de las inversiones durante la jornada de hoy. Aprovéchalo. Bienestar: No podrás tener control absoluto sobre cada variable que debas enfrentar. Debes aceptar que el universo respira a su propio ritmo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás éxito en apegarte a tu itinerario para la jornada, lo que te permitirá organizar más eficientemente tu jornada próxima. Amor: Pon límite a las interferencias de terceros. Usa tu sentido del humor cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar. Riqueza: Lograrás alcanzar las fechas límites en tiempo y forma gracias a tu constante dedicación y devoción a tu trabajo. Bienestar: Tu constante indiferencia para con los sentimientos de los demás te está llevando en curso de colisión con la soledad. Estás advertido.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Has vivido demasiado rápido estos últimos días y se te han escapado varios detalles. Tómate con más calma los problemas familiares. Amor: Modérate en tu forma de ser y cambiarás el panorama radicalmente. Una cosa es aceptar tu carácter y otra padecerlo. Riqueza: Gratos sucesos monetarios, ya que tienes la oportunidad de cobrar deudas atrasadas y de afianzar tu patrimonio. Bienestar: Estás radiante, lleno de ideas originales que plasmarás maravillosamente. Sexy y audaz, eres capaz de transformar en oro todo lo que tocas.