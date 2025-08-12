ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo de hoy martes 12 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 12 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: A veces es muy interesante hablar con alguien que viva circunstancias similares o con alguien que sea especialista en esa materia.

Amor: No temas la soledad. Abraza este momento que tienes para ti y disfrútalo al máximo. Aprovecha para conocerte más a fondo.

Riqueza: Evita caer en relaciones personales con tus pares de trabajo. Esto te mantendrá alejado de todo tipo de problemas.

Bienestar: El orgullo es motivo principal de la discordia en un círculo social. La incapacidad de aceptar los errores representa una gran inseguridad personal.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Es importante que pienses bien antes de hablar. Recuerda que es importante decir la palabra justa, en el momento preciso.

Amor: Si quieres controlar todo con tanta insistencia traerás ciertos roces a la pareja. Las dudas solo te causarán problemas.

Riqueza: Es momento de buscar nuevos horizontes. Un cambio a nivel laboral podría representar una gran oportunidad de crecimiento.

Bienestar: Debes pensar en nuevas actividades para divertirte y disfrutar de la vida. No te excedas en las comidas.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Es tiempo de revisión y autocrítica. Luego a analizar detenidamente tu accionar en el pasado, tendrás la claridad para tomar nuevos rumbos.

Amor: En la intimidad gozarás de encuentros de mucha pasión. Deja volar tu imaginación y anímate a vivir nuevas y gratas experiencias.

Riqueza: Tu día será mejor cuando veas sobre tu escritorio esa correspondencia que hace tanto tiempo estás esperando.

Bienestar: No corras riesgos innecesarios porque podrían producirse caídas o torceduras muy molestas. Muévete con tranquilidad.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Estás en el momento ideal para dar un salto en tu trabajo. Te has esforzado y mereces un ascenso, muestra tus habilidades.

Amor: Tu relación de pareja se fortalece a través de un intenso romanticismo, esto te convence de estar en el camino adecuado.

Riqueza: Tomaste las decisiones correctas y lograste lo que te propusiste. Pero no creas que siempre será así, esta vez tuviste suerte.

Bienestar: Tu cuerpo no es un cesto de basura. Si no controlas más la calidad de lo que ingieres tu estómago te pasará factura.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Te volverás loco buscando una respuesta que no estás dispuesto a aceptar. Deberás ceder en ciertas actitudes.

Amor: Tu atractivo estará de manifiesto y despertarás las miradas de todos. Haz realidad ese acercamiento tan pensado.

Riqueza: Posterga la negociación de cualquier compra o venta que tengas planeada para el día de hoy. No es un buen momento.

Bienestar: No te dejes intimidar por ciertas situaciones que experimentarás en la jornada. En ti está el transformar las vicisitudes en ventajas a tu favor.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Tendrás una clara tendencia a decir las palabras erróneas en el momento menos oportuno. Procura llamar al silencio.

Amor: No es en la depresión de tu soledad que encontrarás el amor. Intenta levantar el ánimo y salir con amigos a despejarte.

Riqueza: Mantente fiel a tus ideales éticos en tu ambiente laboral. No te dejes seducir por el camino de lo sencillo.

Bienestar: Deberás aprender a tomar los consejos de las personas que te rodean como tal, evita ponerte a la defensiva constantemente. Abre tu mente.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: No puedes permitirte permanecer sumergido en ciertos momentos tormentosos de tu vida. Busca apoyo en amigos.

Amor: El día de hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados.

Riqueza: Vivirás cambios no muy placenteros a nivel laboral en el día de hoy. No te dejes llevar por el negativismo.

Bienestar: Es importante que te mantengas en constante estado de aprendizaje. Procura que tu mente esté en constante actividad y desarrollo.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación.

Amor: No esperes que el otro dé el brazo a torcer. Si estás peleado con quien amas, anímate a dar el primer paso. Ármate de valor.

Riqueza: El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Muéstrate como un ideal a seguir.

Bienestar: Las palabras pueden convertirse en un castigo todavía más severo que el daño físico. Debes se moderado con el daño que puedes causar con ellas.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Prepárate para disfrutar del fruto de tu esfuerzo aplicado a la solución de ciertos inconvenientes que vivías.

Amor: Te arriesgarás a salir de tu rutina acostumbrada y te verás a ti mismo como un seductor nato. Aprovecha la jornada.

Riqueza: Contarás con un sentido muy desarrollado para la elección de las inversiones durante la jornada de hoy. Aprovéchalo.

Bienestar: No podrás tener control absoluto sobre cada variable que debas enfrentar. Debes aceptar que el universo respira a su propio ritmo.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Tendrás éxito en apegarte a tu itinerario para la jornada, lo que te permitirá organizar más eficientemente tu jornada próxima.

Amor: Pon límite a las interferencias de terceros. Usa tu sentido del humor cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar.

Riqueza: Lograrás alcanzar las fechas límites en tiempo y forma gracias a tu constante dedicación y devoción a tu trabajo.

Bienestar: Tu constante indiferencia para con los sentimientos de los demás te está llevando en curso de colisión con la soledad. Estás advertido.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Has vivido demasiado rápido estos últimos días y se te han escapado varios detalles. Tómate con más calma los problemas familiares.

Amor: Modérate en tu forma de ser y cambiarás el panorama radicalmente. Una cosa es aceptar tu carácter y otra padecerlo.

Riqueza: Gratos sucesos monetarios, ya que tienes la oportunidad de cobrar deudas atrasadas y de afianzar tu patrimonio.

Bienestar: Estás radiante, lleno de ideas originales que plasmarás maravillosamente. Sexy y audaz, eres capaz de transformar en oro todo lo que tocas.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Un recuentro con tus seres queridos te alegrará el día. Puede que exista alguien que quiera acompañarte.

Amor: Llegarán a tus oídos comentarios decisivos para la formalización de la pareja que tanto anhelaste. Estate atento.

Riqueza: Aprende de las actitudes de tus superiores. Esto te dará una clara ventaja cuando sea tu turno de dirigir.

Bienestar: No permitas que los arrebatos nublen tu juicio y te lleven a acciones o palabras que más tarde, aunque quieras, no podrás redimir.


