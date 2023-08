Horóscopo de hoy martes 29 de agosto, signo por signo

Bienestar: La gente tiene mucho para decir y tú prefieres callarte. Escuchar y no hablar es una buena postura a la hora de reunir cierta información interesante.

Amor: Estás en un momento de dudas sobre tu relación, pero por mucho que te empeñes en salvar lo que tienes, hay algo que no funciona.

Riqueza: Aprovecha el día de hoy para reorganizar tus horarios laborales para la semana entrante. No debes sobrecargarte de tareas.

Riqueza: Tendrás inconvenientes en tu entorno laboral debido a tus ideas revolucionarias no compartidas con el personal promedio.

Amor: No temas aventurarte en la inmensidad del amor y sumérgete en un sin fin de sensaciones junto a tu pareja en el día de hoy.

Hoy: No continúes con tu política de huir ante los problemas, pues ha probado ser errónea. Ármate de valor y enfréntalos.

Bienestar: No exijas al otro actitudes imposibles de ser llevadas a la práctica. Cuida tu ímpetu, sobre todo si empiezas una nueva relación.

Hoy: Los conflictos te serán difíciles de superar y seguramente no contarás con los apoyos adecuados. Vida social satisfactoria.

Amor: Gozarás de un inesperado golpe de suerte en el terreno amoroso. Te asombrará descubrir la persona que has conocido. Aprende a valorar.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Se acrecienta tu confianza en tí mismo, en tu patrimonio y en tu siempre selecto círculo social. Tiempo de cambios radicales.

Amor: La relación está carente de comunicación y pasa por un estado de confusión general. Tendrás que ser más abierto y expresivo.

Riqueza: No inviertas, rechaza las propuestas de alguien que te quiere hacer mal. No prestes dinero, que no lo verás más.

Bienestar: Es tiempo para olvidarse de los rencores y perdonar a los demás. Si eres capaz de hacerlo, sentirás que la paz y la tranquilidad te desbordan el alma.