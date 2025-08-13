Horóscopo de hoy miércoles 13 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Novedades más que positivas harán blanco en tu jornada en el día de hoy. Finalmente empiezas la recuperación económica deseada. Amor: No intentes ahogar el silencio con una oleada incesante de palabras. Contrólate, piensa antes de hablar o te podrías arrepentir. Riqueza: Se presentará un caos absoluto en tu lugar de trabajo. Recuerda que en japonés, oportunidad y problema se escriben igual. Bienestar: Deja de lado tu negatividad y pesimismo. No obtendrás ningún resultado positivo del uso de estas actitudes. Pon atención a tus seres queridos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Los hechos del día de hoy conspiran contra tu carácter apacible. No permitas que brote la fiera que llevas dentro, mantén la calma. Amor: Te entregarás por completo a este amor, sin medir las consecuencias. Pero lamentablemente tu pareja no siente lo mismo por ti. Riqueza: La buena relación que tienes con personas cercanas derivará en un proyecto que a largo plazo significará grandes ganancias. Bienestar: Nada mejor que una buena rutina de ejercicios para sacar esos kilitos de más. Y también una alimentación sana, obviamente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Procura no iniciar ningún tipo de pleitos con tu familia durante la jornada de hoy. Busca solucionar los problemas con el diálogo. Amor: Una excelente vida profesional no siempre es compatible con el amor, medita tus prioridades en detalle. Riqueza: No dejes que recientes rachas de mala suerte afecten permanentemente la confianza en tus habilidades profesionales. Bienestar: Durante el transcurso de la vida enfrentarás la perdida de innumerables cosas importantes para ti, lo importante es ver aquello que ganas también.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No podrás ignorar ciertas verdades que te han estado siguiendo durante ya mucho tiempo. Es hora de confrontarlas. Amor: No busques en los brazos de un amante la solución a tus conflictos de pareja. Esto solo te traerá más problemas. Riqueza: Contarás con una intuición muy pronunciada durante la jornada de hoy. Sácale el mayor provecho económico posible. Bienestar: Debes mantener en mente que las necesidades de la persona a tu lado no siempre son las mismas que las propias. Aprende a poner atención.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Debes entender que la vida trasciende lo material y tangible. No dejes que esta te pase de largo como si nada. Amor: Buscarás llegar a la paz de tu hogar para descansar, pero solo encontrarás conflictos. Trata de mantener la calma. Riqueza: Entrarás en serias discusiones con pares laborales que demostrarán no ser dignos de tu cariño y confianza. Bienestar: No puedes obviar las necesidades de las personas que te rodean simplemente para procurar la satisfacción de las propias. Abre tu corazón.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás renunciar a parte de los compromisos que has decidido tomar. Te será imposible cumplir con todos, no seas obstinado. Amor: La rutina y el ritmo acelerado de estos días no dejan tiempo para cultivar el amor. Asegúrate de darle su lugar en tu corazón. Riqueza: Poco a poco lograrás integrarte a tu nuevo entorno laboral. Hazte notar con tus superiores en cada oportunidad que tengas. Bienestar: Aprende a usar tu entorno para tu conveniencia propia. Utiliza cada actitud u objeto a tu alcance como una herramienta para alcanzar tus metas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Ciertas heridas son difíciles de curar por completo, y en ocasiones te recuerdan que siguen sin sanar. No vivas en el pasado. Amor: Estarás pasando por un momento bajo a nivel emocional. Debes ser paciente, todo debería mejorar en los próximos días. Riqueza: Recuerda que la mejor publicidad para tu trabajo es un cliente satisfecho. Procura mejorar tu trato con ellos. Bienestar: Existen situaciones en las que es inútil pelear hasta el último aliento, y la opción más sabia es simplemente buscar la resignación.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Buenas noticias. Tu buen humor atraerá siempre a alguna persona dispuesta a ayudarte. Vendrán tiempos mejores para todo. Amor: Te dominarán las emociones. No te dejes llevar por el temor al compromiso y expresa tus sentimientos de manera directa. Riqueza: En lo laboral no es momento de decisiones drásticas. Debes poner en la mesa todas las posibilidades que objetivamente posees. Bienestar: En este momento podrías enojarte y cometer excesos que dañen tu salud. No debes dejar que las peleas te afecten tanto mentalmente.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: La inseguridad sobre algunos temas podría llevarte a tener conflictos con tus seres más cercanos. Piensa antes de hablar. Amor: La inestabilidad emocional está poniendo tensión a tu pareja. Debes repensar muy bien si lo que tienes es lo que realmente quieres. Riqueza: Te sentirás muy exigido por responsabilidades familiares. No cargues con más ocupaciones de las que puedes resolver. Bienestar: Evita el comportamiento autodestructivo. Para equilibrar la energía lo mejor será que realices algún deporte.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Aunque programarás muchas actividades en tu vida cotidiana, organizarás mejor tus horarios y aprovecharás mejor el tiempo. Amor: Las habladurías, celos y malos entendidos serán despejados de tu vida. No hagas caso a comentarios mal interpretados. Riqueza: Toda tu atención está en tu crecimiento profesional. Deberás defenderte de enemigos ocultos o de fuertes contrincantes. Cuídate. Bienestar: Estarás disconforme con varias áreas de tu vida. Tómate un respiro y evalúa objetivamente tu situación. Puede que no estés siendo objetivo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Salir de la rutina no es un pecado. Invita a amigos para compartir momentos de descanso. Ver una película o salir a caminar pueden ser buenas opciones. Amor: Choques inevitables ya que tus deseos serán opuestos a los de tu pareja. La situación los llevará a aclarar puntos oscuros del pasado. Riqueza: Tendrás que asumir decisiones, buscar nuevas estrategias para materializar tus objetivos económicos. Busca claridad mental. Bienestar: Te sorprenderás al descubrir que tan creativo sos. Incorpora actividades que te ayuden a explotar esta faceta todavía no explotada.