ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Horóscopo de hoy miércoles 13 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 13 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

horoscopo_rn_img
Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Novedades más que positivas harán blanco en tu jornada en el día de hoy. Finalmente empiezas la recuperación económica deseada.

Amor: No intentes ahogar el silencio con una oleada incesante de palabras. Contrólate, piensa antes de hablar o te podrías arrepentir.

Riqueza: Se presentará un caos absoluto en tu lugar de trabajo. Recuerda que en japonés, oportunidad y problema se escriben igual.

Bienestar: Deja de lado tu negatividad y pesimismo. No obtendrás ningún resultado positivo del uso de estas actitudes. Pon atención a tus seres queridos.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Los hechos del día de hoy conspiran contra tu carácter apacible. No permitas que brote la fiera que llevas dentro, mantén la calma.

Amor: Te entregarás por completo a este amor, sin medir las consecuencias. Pero lamentablemente tu pareja no siente lo mismo por ti.

Riqueza: La buena relación que tienes con personas cercanas derivará en un proyecto que a largo plazo significará grandes ganancias.

Bienestar: Nada mejor que una buena rutina de ejercicios para sacar esos kilitos de más. Y también una alimentación sana, obviamente.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Procura no iniciar ningún tipo de pleitos con tu familia durante la jornada de hoy. Busca solucionar los problemas con el diálogo.

Amor: Una excelente vida profesional no siempre es compatible con el amor, medita tus prioridades en detalle.

Riqueza: No dejes que recientes rachas de mala suerte afecten permanentemente la confianza en tus habilidades profesionales.

Bienestar: Durante el transcurso de la vida enfrentarás la perdida de innumerables cosas importantes para ti, lo importante es ver aquello que ganas también.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No podrás ignorar ciertas verdades que te han estado siguiendo durante ya mucho tiempo. Es hora de confrontarlas.

Amor: No busques en los brazos de un amante la solución a tus conflictos de pareja. Esto solo te traerá más problemas.

Riqueza: Contarás con una intuición muy pronunciada durante la jornada de hoy. Sácale el mayor provecho económico posible.

Bienestar: Debes mantener en mente que las necesidades de la persona a tu lado no siempre son las mismas que las propias. Aprende a poner atención.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Debes entender que la vida trasciende lo material y tangible. No dejes que esta te pase de largo como si nada.

Amor: Buscarás llegar a la paz de tu hogar para descansar, pero solo encontrarás conflictos. Trata de mantener la calma.

Riqueza: Entrarás en serias discusiones con pares laborales que demostrarán no ser dignos de tu cariño y confianza.

Bienestar: No puedes obviar las necesidades de las personas que te rodean simplemente para procurar la satisfacción de las propias. Abre tu corazón.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Deberás renunciar a parte de los compromisos que has decidido tomar. Te será imposible cumplir con todos, no seas obstinado.

Amor: La rutina y el ritmo acelerado de estos días no dejan tiempo para cultivar el amor. Asegúrate de darle su lugar en tu corazón.

Riqueza: Poco a poco lograrás integrarte a tu nuevo entorno laboral. Hazte notar con tus superiores en cada oportunidad que tengas.

Bienestar: Aprende a usar tu entorno para tu conveniencia propia. Utiliza cada actitud u objeto a tu alcance como una herramienta para alcanzar tus metas.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Ciertas heridas son difíciles de curar por completo, y en ocasiones te recuerdan que siguen sin sanar. No vivas en el pasado.

Amor: Estarás pasando por un momento bajo a nivel emocional. Debes ser paciente, todo debería mejorar en los próximos días.

Riqueza: Recuerda que la mejor publicidad para tu trabajo es un cliente satisfecho. Procura mejorar tu trato con ellos.

Bienestar: Existen situaciones en las que es inútil pelear hasta el último aliento, y la opción más sabia es simplemente buscar la resignación.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Buenas noticias. Tu buen humor atraerá siempre a alguna persona dispuesta a ayudarte. Vendrán tiempos mejores para todo.

Amor: Te dominarán las emociones. No te dejes llevar por el temor al compromiso y expresa tus sentimientos de manera directa.

Riqueza: En lo laboral no es momento de decisiones drásticas. Debes poner en la mesa todas las posibilidades que objetivamente posees.

Bienestar: En este momento podrías enojarte y cometer excesos que dañen tu salud. No debes dejar que las peleas te afecten tanto mentalmente.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: La inseguridad sobre algunos temas podría llevarte a tener conflictos con tus seres más cercanos. Piensa antes de hablar.

Amor: La inestabilidad emocional está poniendo tensión a tu pareja. Debes repensar muy bien si lo que tienes es lo que realmente quieres.

Riqueza: Te sentirás muy exigido por responsabilidades familiares. No cargues con más ocupaciones de las que puedes resolver.

Bienestar: Evita el comportamiento autodestructivo. Para equilibrar la energía lo mejor será que realices algún deporte.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Aunque programarás muchas actividades en tu vida cotidiana, organizarás mejor tus horarios y aprovecharás mejor el tiempo.

Amor: Las habladurías, celos y malos entendidos serán despejados de tu vida. No hagas caso a comentarios mal interpretados.

Riqueza: Toda tu atención está en tu crecimiento profesional. Deberás defenderte de enemigos ocultos o de fuertes contrincantes. Cuídate.

Bienestar: Estarás disconforme con varias áreas de tu vida. Tómate un respiro y evalúa objetivamente tu situación. Puede que no estés siendo objetivo.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Salir de la rutina no es un pecado. Invita a amigos para compartir momentos de descanso. Ver una película o salir a caminar pueden ser buenas opciones.

Amor: Choques inevitables ya que tus deseos serán opuestos a los de tu pareja. La situación los llevará a aclarar puntos oscuros del pasado.

Riqueza: Tendrás que asumir decisiones, buscar nuevas estrategias para materializar tus objetivos económicos. Busca claridad mental.

Bienestar: Te sorprenderás al descubrir que tan creativo sos. Incorpora actividades que te ayuden a explotar esta faceta todavía no explotada.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Hoy estarás más sensible que antes y te percatarás de algunas cosas que solían pasar desapercibidas.

Amor: Tu corazón se despierta lentamente y tú comienzas a buscar, luego de meses de vacío, a la persona soñada. Buenas perspectivas.

Riqueza: Llegará a tus manos un dinero que no esperabas. Piensa cuidadosamente en qué invertir ya que no cuentas con mucho respaldo.

Bienestar: Con relación a tu salud, no se presentan problemas, hay un gran equilibrio. Deberías practicar algún tipo de deporte para despejar tu mente.


Temas

Horóscopo

Predicciones

signos del zodíaco

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios