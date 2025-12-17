Horóscopo de hoy miércoles 17 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Problemas técnicos, o incluso simples tareas, se vuelven complicados. Tu mejor apuesta es tomarlo todo con una sonrisa. Amor: No te dejes llevar por la inseguridad y los celos. Juégate sin dudar. La mejor opción siempre es el acercamiento. Riqueza: Desconfía de propuestas financieras que podrían resultar engañosas y llevarte al desastre económico. Estudia cada detalle. Bienestar: Dos cabezas siempre piensan más que una. Opera en equipo o a la par de un colega, lo mejor será que pidas consejos y actúes pronto.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te sentirás más seguro que en el pasado, no te dejarás influenciar por familiares invasores ni por chismes casuales. Amor: En la vida amorosa, las relaciones serán algo complicadas y las cuestiones económicas afectarán a la pareja. Riqueza: El día de hoy, el éxito y la buena suerte parecen estar de tu lado. Cualquiera que sea tu logro, será suficiente para sentirte satisfecho. Bienestar: Revisa las decisiones que vas a tomar respecto a lo laboral, económico y a la salud, de esta situación dependerá tu futuro a nivel personal.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Por más que lo intentes no lograrás entablar ningún tipo de comunicación con tu pareja. Estarán en sintonías diferentes. Amor: Una difícil situación familiar por parte de tu pareja te hará demostrar cuánto la quieres. Sé su puntal y sostén. Riqueza: El ingreso de personal nuevo te hará sentir que tu cargo peligra. Demuestra que la experiencia también vale en el trabajo. Bienestar: No busques lucrar con las desgracias ajenas. Avócate siempre a las competencias en condiciones de igualdad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Iniciarás el día con todas las energías cargadas. Pero el hecho de querer abarcar todas las actividades te agotará prematuramente. Amor: Estás al borde de un ataque de nervios porque las costumbres de tu pareja te vuelven demente. Dialoga urgentemente estos temas. Riqueza: No des cabida para que la competencia laboral tome ventaja. Mejor, cubre minuciosamente cada detalle de tu trabajo. Bienestar: Busca hacer de tu lugar de trabajo tu segundo hogar. Pasarás mucho tiempo allí, por lo que es conveniente que te sientas lo más cómodo posible.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Este será un día para dedicarlo a la familia. No tengas temor en escribir unas líneas contando a tus seres más cercanos lo que sientes por ellos. Te lo agradecerán. Amor: El ejercicio correcto de tus poderes de seducción es el inicio de un camino que te conducirá a un futuro con enormes recompensas. Riqueza: Cualquier asunto legal requerirá hoy tu atención. También deberás revisar cualquier papel que firmes. Bienestar: No es un día para disfrutar del equilibrio interior, porque no lo tienes. Es más bien un día para buscarlo y regocijarte en él cuando lo encuentres.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Resolverás un asunto del pasado y tomarás buenas decisiones para el futuro. La suerte te espera a la vuelta de la esquina. Amor: En el terreno sentimental, tendrás satisfacciones siempre que no te muestres egoísta con tu pareja o con los de tu entorno. Riqueza: Período favorable para los tratos comerciales o para comenzar nuevos emprendimientos. También para poner en orden las finanzas. Bienestar: No te encapriches con ideas que no llevan a ningún puerto. Pon tus energías en tareas que puedan resultar beneficiosas para tu salud mental.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te asaltará la creatividad y tendrás tiempo de experimentar recetas y de invitar a tus amigos. Sorprenderás a más de uno. Amor: Tu vida amorosa está en crisis, en parte porque hay problemas que no se han solucionado. Resuelve los fantasmas de tu pasado. Riqueza: Debes tener cuidado con los gastos, pues te estás excediendo un poco. Vigila tus ahorros y analiza posibles inversiones. Bienestar: Será mala idea dedicarse en cuerpo y alma a los demás. Ofrece todo tu afecto, pero sin exagerar. Recuerda que la prioridad eres tú.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No faltarán el trabajo y el dinero. Momento de enormes esfuerzos e iguales recompensas, pero no olvides de pensar siempre con visión de futuro. Amor: Emocionalmente, estás muy inestable. Ten en cuenta que no es buen momento para iniciar una convivencia o un noviazgo prolongado. Riqueza: Un golpe de suerte en los juegos de azar te hará afortunado por un rato, porque tu ambición hará que apuestes todo lo ganado. Bienestar: A pesar de que no sea muy evidente, tus nervios están tensos. Cuídate y no dejes de practicar ejercicios de relajación.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Oportunidades de trabajo o nuevos compromisos que ahora tienes que cumplir y que son parte de proyectos que están arrancando, serán las sorpresas del día. Amor: Las señales son claras, tu pareja te necesita más en casa y a eso se debe su extrema exigencia. Pon más atención a la intimidad. Riqueza: Resurge una postergada posibilidad de viaje que te ayudará a enriquecerte en el área laboral. Aprovéchala. Bienestar: Debes ser capaz de perdonar. Piensa que los otros no tienen la culpa de que las cosas no marchen como tú quieres, y no deben ser el blanco de tu ira.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu sensibilidad o poderes extra sensoriales están al máximo de capacidad, eso te permite aprender más sobre tu mundo interior. Amor: El ser crítico puede afectarte de forma importante en tus relaciones personales y de pareja. El amor necesita sus atenciones. Riqueza: Estudia los negocios que te propongan, sin poner la firma hasta tener seguridad plena. No todos tus colegas tienen buenas intenciones. Bienestar: Deberás estar atento para actuar en el momento oportuno y poder aprovechar al máximo las opciones y oportunidades que puedan presentarse.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Continuarás buscando con afán la estabilidad en el amor y el dinero, pero por ahora esta virtud no está clara para tu signo. Amor: Tiempo de tranquilidad. No hay movimiento en este ámbito y por lo tanto serán días de amor familiar y reconciliación. Riqueza: Convendría que atemperaras las reacciones irritantes y los exabruptos a fin de no perjudicar tu relación con tus compañeros. Bienestar: Te encuentras con alguien a quien los errores del pasado hoy lo condenan injustamente. Tú puedes ayudarlo a revertir su situación.