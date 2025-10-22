ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo de hoy miércoles 22 de octubre 2025: predicciones signo por signo

HORÓSCOPO HOY: Conocé las predicciones para todos los signos del zodíaco, de este miércoles 22 de octubre 2025. Todo lo que tenés que saber sobre el destino, el amor, el trabajo y la salud, acá.

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Los cambios están, trata de abrazarlos y no huyas, ya que los mismos serán constantes, positivos y sorpresivos. Éxitos.

Amor: No le pidas a tu pareja una explicación racional de lo que siente porque el corazón tiene razones que la razón desconoce.

Riqueza: Das órdenes confusas a quienes tienes a cargo. Eso puede llevarte al caos. Ordénate mentalmente y después entra en acción.

Bienestar: Deja de lado la ansiedad y resistirás más tensiones que otros mortales. Evita las complicaciones familiares. Haz ejercicios de relajación.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Esperas una resolución rápida para un problema que te está aquejando y no depende de ti. Pon optimismo ante las adversidades.

Amor: Una oleada de entusiasmo invade tu vida amorosa pero todavía no podrás cantar victoria. Deberás conquistar a esa persona.

Riqueza: Establece un balance entre comprar compulsivamente y en economizar para gastos futuros. Encuentra los puntos medios.

Bienestar: Deja a un lado aquellas cosas o personas que ya forman parte del pasado y que te atrasan o estorban. Vive el presente.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: La paciencia se convierte en algo muy valioso para ti. Retrasos e interrupciones se combinan para complicarte un poco la vida.

Amor: Tienes la habilidad de que todos los días junto a tu pareja sean como una luna de miel. Si estás soltero, serás como la miel para el oso.

Riqueza: Los resultados económicos a corto plazo van a ser muy beneficiosos. Finaliza lo que has empezado, no dejes nada en el camino.

Bienestar: Camina por el lado de la honestidad y las buenas costumbres. Cuando creas que todo está perdido verás que las cosas siempre tienen un lado bueno.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Serás protagonista en el teatro del mundo. Buen intercambio afectivo, poca perspectiva comercial. Algunos desacuerdos en puerta.

Amor: Quienes solían abusarse de tu buen corazón, reaccionarán cuando digas basta. No dudes en poner límites cuando sea necesario.

Riqueza: Hoy podrás destacarte en cuanta tarea emprendas. Usa tu sensibilidad y tu capacidad de percepción porque los superiores te observan.

Bienestar: Alguien más alto que tú en jerarquía te está causando frustración y hasta enojo. No te lo mereces. No permitas que esa persona te deprima.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Estarás poco motivado. Arremeterás contra aquello que se te interponga más por costumbre que por convicción. Promesas no cumplidas.

Amor: Sueles apoderarte de tu pareja en cuerpo y alma, pones el mundo a sus pies, pero no obtienes lo mismo a cambio.

Riqueza: No quemes etapas si tienes entre manos un negocio importante. Mejor pecar de obsesivo que dejar detalles librados al azar.

Bienestar: Tómate tu tiempo para explorar el territorio, no actúes a ciegas, ya que es probable que te pierdas antes de comenzar a caminar.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Personas con autoridad se te opondrán. No des el brazo a torcer, pero tampoco lastimes al otro. Te verás obligado a frenar tus impulsos.

Amor: Amores secretos o que se mantienen ocultos. Sé prudente y preserva tu intimidad. Envidia y celos de los otros hacia ti.

Riqueza: Lo más importante es la visión práctica para una acción positiva. Tus proyectos empiezan a tomar impulso y traerán beneficios.

Bienestar: Si se te agotaron las palabras, será tiempo de pasar a los hechos. Hay personas que están esperando una demostración de tu parte.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Sientes dos compromisos muy fuertes que te jalan de un lado a otro y con ambos quieres quedar bien. Deberás elegir uno de ellos.

Amor: Todo es posible, también decir te amo en los momentos más difíciles. Trata de ser más abierto, no intentes controlarlo todo.

Riqueza: Sentirás que avanzas a paso de tortuga en tus obligaciones y proyectos. Lo importante es alcanzar y mantener un ritmo.

Bienestar: No ignores que estás en posibilidades de una realización social y profesional. No lo descartes sólo por temor a enfrentar las consecuencias.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: La calidad mental es la materia prima de los servicios que prestas o vendes, tus palabras son el resultado de tus pensamientos.

Amor: Óptimo para contactos amorosos. Te convertirás en un especulador, apostarás sin temor a ganar en las conquistas que te propongas.

Riqueza: Aprovecha tu habilidad en las cuestiones comerciales para desarrollar tareas que sumen dividendos. Reúnete con colaboradores.

Bienestar: No permitas que tu entorno condicione tus capacidades solo por ser diferentes a aquellas que la sociedad interpreta como normales.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Los astros están de tu lado. Armonía en la familia y bien con los amigos. Se hace realidad una vieja ilusión. Buenos augurios.

Amor: Acá y ahora no es el mejor momento para saber qué hacer con tu pareja. Se superarán las crisis con palabras sinceras.

Riqueza: Recurre a tu intuición y dotes de observación, descubrirás una trama secreta de favores y cuentas pendientes en tu trabajo.

Bienestar: Si eres eficiente pero demasiado emocional, deberás tener más control en tus actividades, un traspié puede traerte problemas serios.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Estarás comunicativo y atento a la suerte. El amor te esquiva. Espera tu turno en el reparto del destino.

Amor: Si estás en crisis, deberás resolverla con rapidez y al menor costo posible. Ponte en el lugar de tu pareja y actúa con madurez.

Riqueza: Conciliar es la consigna. Si el entorno se muestra hostil, ten paciencia. Salvarás el mes con un acierto comercial inesperado.

Bienestar: Te quejas de la situación en que vives sin ponerte a pensar que eres el responsable de no realizar cambios para mejorar tu calidad de vida.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Hay un cúmulo de decisiones que tomar y no estás muy dispuesto a hacerlo. Pide un tiempo para dedicarlo a examinar tus opciones.

Amor: Las heridas del pasado no te permitirán entablar nuevas relaciones amorosas. Deja de lado la nostalgia por lo que ya pasó.

Riqueza: Todos los esfuerzos realizados van a tener una buena repercusión futura, tanto si se refieren al trabajo como a los estudios.

Bienestar: Cuentas con suficiente energía, pero las cosas te saldrán mejor si haces un alto en tus responsabilidades. Toma aire fresco y realiza ejercicios aún dentro de tu hogar.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Debes aprender a reconocer tus faltas y luego hacer algo positivo por cambiarlas. Ten cuidado con el egoísmo.

Amor: Las relaciones sentimentales no son siempre lo que esperamos, por lo que tendrás que esforzarte y poner más de tu parte.

Riqueza: Pagarás el costo por haber tomado acciones imprudentes. Te sentirás tentado a tirar la toalla. Actúa positivamente y concéntrate en lo que haces.

Bienestar: Trata de no ponerte serio ni caer en la tristeza. Las cosas pueden resolverse mejor si las miras de una forma más optimista.


