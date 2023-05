Horóscopo de hoy, miércoles 24 de mayo de 2023: predicciones para el amor, el trabajo y la salud

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Bienestar: No esperes que ciertas situaciones en la vida se solucionen por si solas. Muchas llevan un largo tiempo de esfuerzo y dedicación constantes.

Amor: Contarás con una confianza no común en tus aptitudes de seducción y esto trascenderá tu interior. Aprovéchalo.

Amor: Notarás que el tiempo no ha afectado para nada los sentimientos que tuvieras por una pareja de tu pasado. Cambios en puerta.

Hoy: Estarás particularmente acelerado durante la jornada de hoy. No dejes que tu impaciencia te juegue en contra.

Riqueza: Aprende a hacer oídos sordos de todo tipo de comentarios que no tengan que ver con el trabajo en tu ambiente laboral.

Hoy: Tu paciencia será puesta a prueba durante la jornada de hoy. No te permitas caer en discusiones, respira hondo y relájate.

Hoy: Tendrás malas noticias en tu puerta durante la jornada de hoy, no dejes que esto tumbe tu voluntad o buen humor.

Bienestar: No hay situación que no puedas enfrentar si evitas que la desesperación y la inseguridad se apoderen de ti. La serenidad es la clave.

Hoy: Tu vida social será muy intensa. Eventos, reuniones con amigos, encuentros con gente interesante, no te quedará tiempo para nada.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Hoy mostrarás que estás harto de la rutina y decidirás afrontar la aventura. No te arrepientas de tus decisiones.

Amor: Las citas a ciegas no siempre son la mejor opción, ya que nunca hay coincidencia entre lo que uno imagina y la realidad.

Riqueza: Una persona de tu entorno familiar puede complicar tus planes económicos. Déjale bien en claro cuál es su lugar.

Bienestar: No tiene caso preguntarle a otros qué hacer si no tienes intención de seguir consejos. No busques confirmar tus ideas.