Horóscopo de hoy miércoles 27 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 27 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Grandes determinaciones deberás tomar en el día de hoy. Aun poniendo todo de tu parte quedarás con una gran sensación de vacío.

Amor: Pese a tus rotundos esfuerzos por cambiar ciertas actitudes de tu personalidad, te será completamente imposible hacerlo.

Riqueza: Gracias a la eficiente manera que tienes de organizarte lograrás concluir con todas las obligaciones para la fecha.

Bienestar: Toma el tiempo que consideres necesario antes de tomar una determinación que pueda llegar a afectar tu vida sentimental de manera drástica.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Vivirás un problema tras otro durante la jornada de hoy. No permitas que la sucesión de eventos negativos afecte tu humor.

Amor: Deja el egoísmo de lado y trata de demostrarle a tu pareja lo mucho que la amas. No olvides que ella siempre está a tu lado.

Riqueza: Aprovecha la jornada para buscar aquella información que te pidiera un familiar hace tiempo. Deja de postergarlo.

Bienestar: No debes desestimar ninguna experiencia que debas atravesar en la vida. En cada una reside un mundo de enseñanzas esperando ser asimiladas.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Te verás en la necesidad de poner algunos puntos sobre la mesa con amigos cercanos. Que no pase a mayores.

Amor: No permitas que tu familia política se entrometa en tu relación. Con diplomacia pon los límites para evitar conflictos.

Riqueza: Hazte un tiempo durante la jornada para realizar ese trabajo doméstico que te encargaron. Ya no te permitirán postergarlo.

Bienestar: La forma en la que afrontas un problema se vuelve determinante a la hora de resolverlo. Nunca te dejes apocar por las pruebas de la vida.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Por más que intentes negarlo, tu corazón te dará el camino correcto a seguir en la situación que estás viviendo. Escúchalo.

Amor: No puedes obligar a tu pareja a seguir el mismo curso de acción que tú. Deberás aprender a darle más espacio para decidir.

Riqueza: Contarás con una gran capacidad de concentración durante la jornada, permitiéndote esto culminar rápidamente tus trabajos.

Bienestar: Llama a las cosas por su nombre. No te dejes llevar por el momento a la hora de manejar tus sentimientos hacia otras personas. Pon los puntos en claro.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Ciertos recuerdos volverán a golpear tu puerta en la jornada de hoy. Busca estar en compañía de seres queridos.

Amor: Procura no apresurar el desenlace de ciertos eventos, o resultarás desfavorecido. La paciencia es una virtud.

Riqueza: Recuerda que parte importante en el mundo de los negocios es la imagen que proyectas sobre tu entorno. Cambia tus conductas.

Bienestar: No siempre es sabio guiarse por las primeras apariencias. Toma un tiempo prudencialmente largo el conocer a una persona. Se cuidadoso.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Jornada propicia para iniciar todo tipo de cambios en lo que a lo profesional se refiere. Procura sacarle todo el provecho posible.

Amor: Contarás con la paciencia necesaria para entablar ciertas conversaciones con tu pareja que habías venido postergando.

Riqueza: Las determinaciones que tomes a nivel económico durante la jornada de hoy afectarán en gran medida tu futuro inmediato.

Bienestar: Debes ser muy selectivo con las batallas que eliges pelear. Asegúrate de al menos tener una mínima chance de vencer, o serás presa de la frustración.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Ciertas cuestiones no resueltas de días anteriores volverán para atormentarte durante la jornada de hoy. Busca darles punto final.

Amor: Ciertas tensiones subyacentes en la pareja comenzarán a manifestarse durante la jornada de hoy. Cuidado con tus palabras.

Riqueza: Piensa detenidamente antes de agregar más responsabilidades a tu ya excedido itinerario. No cometas errores innecesarios.

Bienestar: No permitas que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar la esencia de tu personalidad. Aférrate a tus creencias y opiniones.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Tendrás una jornada de múltiples quehaceres domésticos, que consumirán gran parte de tu tiempo libre. No postergues obligaciones.

Amor: No podrás sacar la pareja adelante hasta que ambos entiendan que deben compartir genuinamente sus sentimientos.

Riqueza: No tendrás descanso o paz hasta muy tarde en la jornada de hoy. Las responsabilidades te acosarán por todos los flancos.

Bienestar: Deberás concientizarte de que es imperativo que modifiques ciertos patrones de tu conducta. No puedes darte el lujo de arriesgar tu pareja.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Grandes sorpresas te esperan para el día de hoy. Atravesarás una verdadera montaña rusa de emociones en la jornada.

Amor: Tendrás grandes problemas para dejar en el pasado una relación recientemente terminada. No desesperes, ten paciencia.

Riqueza: Aprende a aceptar los consejos de tus superiores con la mente abierta y el corazón dispuesto. No desestimes sus palabras.

Bienestar: Hay veces que los beneficios de correr con ciertos riesgos lo hacen valer la pena. No dudes más y toma la determinación que sabes es la indicada.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Lograrás tomar la determinación de dejar hábitos que sabes son nocivos para tu salud. No decaigas con el primer escollo.

Amor: Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja de una reunión familiar. Su felicidad será en definitiva la tuya también.

Riqueza: Te sorprenderán los resultados que obtendrás al organizar tus tiempos y prioridades eficientemente. Utiliza este impulso.

Bienestar: Mantén en mente que los cambios más cruciales no ocurren de la noche a la mañana. Debes aprender a ser paciente contigo mismo.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: No podrás esperar tener razón en cada opinión que des. Deja tu orgullo de lado y acepta los errores que te serán marcados.

Amor: Evalúa tu conducta del fin de semana antes de hacer ningún reclamo a tu pareja. Se justo a la hora de juzgarla.

Riqueza: No dejes que el tiempo se te escurra entre los dedos. Utiliza cada segundo que tengas a tu alcance de la forma más óptima.

Bienestar: Evita incurrir en conductas que sabes despertarán las ansias de recaer en hábitos que estás intentando dejar permanentemente.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Un pequeño accidente casero hará que tu día se vea complicado hasta en las tareas cotidianas más sencillas. No te alteres.

Amor: No seas tan exigente con tu pareja. Es totalmente sincera contigo y sin embargo vives celándola todo el tiempo.

Riqueza: Estar abierto a distintas ideas y propuestas amplía tus horizontes laborales. Deja de lado los prejuicios y escucha ofertas.

Bienestar: Te gusta agasajar a tus familiares y amigos con una buena comida, eres un buen anfitrión, pero esta vez algo se te escapará de las manos.


