Predicciones astrológicas para hoy miércoles 27 de mayo: bienestar y amor según tu signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Día ideal para llevar a cabo planes y hacer realidad metas propuestas. Tu suerte variará, es una etapa para intentar fortalecerte. Amor: Acude sin vacilar a un amigo con el que tengas un viejo entendimiento para hablar de lo que te preocupa, te sentirás mejor. Riqueza: Están por darte ese tan ansiado aumento por el que vienes luchado desde hace tanto tiempo. Pero deberás tener un poquito más de paciencia. Bienestar: Si te concentras en detalles menores, peligras de perderte la visión general. Hay muchas cosas en juego y debes tomarte tiempo para decidir.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tendrás reacciones completamente atípicas en ti en la jornada de hoy. Cuidado con lastimar sentimientos ajenos. Amor: Aprende a valorar las virtudes de tu pareja y a convivir con sus defectos. La tolerancia es fundamental en una relación. Riqueza: Deberás aprender a organizarte de mejor manera si pretendes evitar inconvenientes como los que estás viviendo actualmente. Bienestar: No lograrás conseguir el respeto de los que te rodean a través del miedo o la presión. Deberás ganarlo a través dando el ejemplo a cada paso que das.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Los asuntos de tu vida cotidiana resultarán placenteros, pero estás en condiciones de integrar cambios para mejorar tu entorno. Amor: Es posible que tu pareja se muestre algo triste o nerviosa, no te enojes, cálmala con tu usual ternura y comprensión. Riqueza: Una mente abierta a las novedades puede asegurarte un éxito más allá de lo que imaginas. Decídete a asumir esta nueva etapa. Bienestar: Intenta no ponerte crítico a la hora de dialogar y aprende a escuchar razones. Esto no es bueno ni para ti ni para la persona que tienes enfrente.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te sentirás productivo y optimista y podrás darte algunos lujos, pero ten cuidado porque te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas. Amor: Este es un tiempo de mucha ambigüedad en el esclarecimiento de tus relaciones sentimentales. Deberás esforzarte al máximo. Riqueza: En tu trabajo se marcará una división entre los que cooperan y los que se proponen destacarse. Fíjate dónde estás. Bienestar: Para perdonar errores ajenos, mejor cambia de táctica porque la habitual no funcionará. Sería bueno que pienses bien antes de actuar.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Puede que un pequeño problema familiar te aparte de algunas ambiciones personales. Sin embargo, estos solo quedarán aplazados. Amor: Estás bajo un influjo ardiente y es un buen momento para disfrutarlo. Demuestra tu sentimiento pasional sin tapujos ni inhibiciones. Riqueza: Los vaivenes económicos pueden significar cambio de dirección en tus proyectos. Si quieres salir airoso, tómalos con flexibilidad. Bienestar: Debes deshacerte de las fobias y miedos que te paralizan, si quieres seguir avanzando. Algo te está advirtiendo que pongas manos a la obra.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Todo se solucionará y podrás retomar todos tus proyectos. Quizás no sea un buen día para hacer planes, ni siquiera a corto plazo. Amor: Te entregas al amor y consigues interesar a tu pareja. Es tiempo de honestidad contigo mismo. Los asuntos emocionales están en alza. Riqueza: Buen momento para probar otro oficio o hacer cambios. También pueden surgir obstáculos, pero no estás solo y recibirás ayuda. Bienestar: Hablar elocuentemente del amor no lleva a ninguna parte. Es necesario que lo sientan y que puedan actuar en consecuencia.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás resignarte dejar ir una amistad que te acompañara durante un largo tiempo en tu vida. No decaigas. Amor: No te permitas flaquear al atravesar por una temporada tempestuosa a nivel sentimental. Continúa adelante. Riqueza: No podrás evitar el caer en complicaciones con ciertos pares laborales con influencias sobre tus superiores. Precaución. Bienestar: El tiempo es la mejor medicina cuando se trata de dolencias del corazón. Date una oportunidad para continuar con tu vida a pesar de tus recuerdos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy serás el portador de la frase y el comentario más acertado. Tú sí que sabes de qué modo agradar en este sentido. Amor: Una persona de Géminis está muerta contigo. Podría ser una aventura apasionante y llena de intrigas, si decides aceptar. Riqueza: La satisfacción en tu profesión llegará a través de una hábil defensa de los intereses y del bienestar propiamente dicho. Bienestar: La Luna y Marte forman buenos aspectos para hacer, de esta noche, la perfecta aliada. No te quedes en casa, haz caso a ese cuerpo que te pide salir.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo afectivo. Te sorprenderás de tu capacidad de ayuda al prójimo. Amor: En el amor, abandónate a noches de grandes emociones y pasión, y olvídate de todos los viejos problemas. Necesitas descanso. Riqueza: Aunque tengas un cargo jerárquico te conviene ceder a los reclamos de quienes trabajan a tu lado. Procede con cuidado. Bienestar: Eres emprendedor, dinámico, de iniciativa. Enfócate en tus objetivos y compensa tu impaciencia y falta de persistencia con un alto nivel de energía.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo. Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba una antigua amistad. Se revelan defectos en las relaciones. Riqueza: Gran momento para incorporar nuevos conocimientos y técnicas. Personas competentes te darán un buen consejo. Bienestar: Gozas de buena salud, aunque has descuidado tu alimentación y has dejado de hacer ejercicio. Es buen momento para retomar tus actividades físicas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Cierto desequilibrio físico se hace sentir hoy, tu sistema paga el precio de la sobrecarga de trabajo o de emociones. Amor: Ciclo de grandes decisiones sobre el futuro afectivo. Asume una actitud calma y comprensiva, solo así podrás tener felicidad. Riqueza: En lo económico, tomarás conciencia de tus gastos y tendrás una mejor administración de tus ingresos y salidas de dinero. Bienestar: Si te sientes en baja o con falta de energía, tienes que vigilar la dieta. Trata de comer alimentos energizantes y asegúrate dormir lo suficiente.