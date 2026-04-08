Horóscopo de hoy miércoles 8 de abril: predicciones clave para cada signo del zodíaco
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 8 de abril. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Jornada propicia para desvanecer fantasmas y temores en la pareja. Contarás con la capacidad de hacerte entender claramente.
Amor: No todos los días junto a una persona serán memorables o perfectos. En el amor reside la capacidad de dejar pasar los errores.
Riqueza: Deberás renunciar al descanso del sábado para poder terminar ciertos proyectos urgentes. No desesperes, será para bien.
Bienestar: Procura siempre destinar un momento de tu jornada para desconectarte totalmente de las presiones y corridas de una realidad tirana.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Notarás que la gente te trata de manera extraña, y descubrirás que es porque saben algo que tú no. Averigua qué ocultan.
Amor: Esta persona es la mejor pareja que has tenido hasta ahora. Si la amas de verdad, retribúyele su amor y no la dejes ir.
Riqueza: Busca el apoyo de personas cercanas y de confianza, solo así lograrás que nadie quiera sacar mayor tajada de la que merece.
Bienestar: Un cambio de look y una nueva postura frente a la vida pueden hacer maravillas en tu persona. No dudes en intentarlo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tendrás la oportunidad de hacer partícipe a tu entorno familiar de tus recientes logros y avances. Muy buena jornada.
Amor: Que tu tendencia a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles no acabe con la relación con el posible amor de tu vida.
Riqueza: Se presentarán ciertas situaciones en tu ambiente laboral en las que no te podrás permitir dudar. Confía en tus instintos.
Bienestar: Asegúrate de hacer una clara definición de los roles que cada parte de la pareja deba cumplir para evitar confusiones y reclamos innecesarios.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Cruzarás palabras con algunos miembros de tu familia que no saben entablar una conversación madura. Precaución.
Amor: Aprovecha estos instantes de completa soledad para entrar en comunión contigo mismo. Llegar a conocerte te ayudará a madurar.
Riqueza: Tensiones continuas te esperarán en tu ambiente laboral durante el día de hoy. La paciencia será tu mejor aliada.
Bienestar: Que la situación que tienes que vivir en la pareja a causa de tus falencias a la hora de demostrar tu enojo te sirvan como experiencia.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Jornada positiva sobre todo en el aspecto emocional y sentimental. Te servirá para recobrar esperanzas en el futuro.
Amor: Estarás a un paso de perder todo aquello por lo que trabajaste mucho tiempo. No lo permitas, toma cartas en el asunto.
Riqueza: Deberás dejar de lado todo tipo de dejadez o desgano en la jornada de hoy. Serás evaluado por tus superiores.
Bienestar: No podrás negar que el amor ha llegado a tu vida, no tiene sentido que te rehúses a aceptarlo. Arriésgate a vivir sensaciones indescriptibles.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Te sientes desbordado y ese exceso de actividades te impide discriminar lo importante de lo secundario. Delega tareas.
Amor: Trata de que tu pareja no descubra la sorpresa que le estás preparando. Cuando se entere, quedará boquiabierto.
Riqueza: Los resultados que obtengas serán producto de tu esfuerzo, nada llegará por vía de la suerte. Disfruta lo que generas.
Bienestar: Es posible que algunos impedimentos obstaculicen el avance de tus proyectos. No desesperes, actúa como el ganador que eres.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Te resultará profundamente difícil poder separar las aguas del trabajo y el amor. Esto generará tensiones en la relación.
Amor: Respeta las etapas de la vida a rajatabla. Para poder comprometerte a largo plazo primero debes saber que es el amor.
Riqueza: El ambiente laboral no es lugar para entablar ningún tipo de relación amorosa. Evita arrepentimientos futuros.
Bienestar: Utiliza la misma vara con la que te mides a ti para medir a los demás. No exijas de tu entorno cosas que tú mismo no estás dispuesto a dar.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Contarás con un marcado sentido del humor durante la jornada de hoy. Esto te permitirá ver las cosas de una manera más positiva.
Amor: Aprovecha tus momentos de soledad para llegar a conocerte profundamente. Esto te permitirá madurar sentimentalmente.
Riqueza: Mantente alejado de todo tipo de inversiones a mediano y corto plazo durante la jornada de hoy. Posponlas un poco.
Bienestar: No des cabida para que el estrés termine por afectar tu cuerpo. Organízate de forma de no tener que realizar proezas para cumplir tu itinerario.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Entrarás en una racha de suerte a nivel emocional y laboral. Procura mantenerte atento a las oportunidades que se presenten.
Amor: No dejes pasar las oportunidades que golpean a tu puerta, la vida solo da unas pocas chances para encontrar al amor de tu vida.
Riqueza: Mantén los negocios y las amistades separadas, de otra manera te pondrás en situaciones comprometidas y difíciles.
Bienestar: Absolutamente todo en esta vida tiene un fin, no existe el «para siempre». Por esta razón es vital saber disfrutar de lo que tenemos mientras esté.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tu incapacidad de expresarte correctamente te dará ciertos problemas al comunicarte con tus seres queridos en el día de hoy.
Amor: El destino pondrá en tu camino una persona que cambiará radicalmente tu futuro si la incorporas a tu vida. Alerta.
Riqueza: Es muy importante evaluar todas las posibilidades y riesgos si pretendes iniciar una sociedad. Cubre tus espaldas.
Bienestar: No puedes ser solamente tú el responsable por el destino de la pareja, sobre todo si están experimentando dificultades. Plantéale esto.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: El día de hoy puede resultar más largo de lo que imaginabas. Algunos imprevistos a último momento complicarán la jornada.
Amor: Las peleas y discusiones de los últimos tiempos han servido para que la pareja se fortalezca. Ya nada ni nadie podrá separarlos.
Riqueza: El ahorro es la base de la fortuna, pero tampoco te prives de darte gustos por el solo hecho de no gastar.
Bienestar: Tus ideales son diferentes a los de tus familiares y cada tanto te lo hacen notar. No cambies, mantente firme en tu postura frente a la vida.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Vivirás una jornada sin mayores contratiempos en el día de hoy. Todo saldrá de acuerdo a lo planificado. Disfrútala.
Amor: Deberás lidiar con las distancias para sobrellevar la pareja. Esto será un problema, pero que puede ser superado con amor.
Riqueza: Tendrás que renunciar a un estilo de vida que no puedes costear. Deberás hacer serios sacrificios para salir adelante.
Bienestar: No dependas de la opinión de los que te rodean para saber si tus actos son buenos o malos. Tú júzgate con la severidad necesaria y determínalo.
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