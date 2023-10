Horóscopo de hoy sábado 14 de octubre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Riqueza: Mantente en constante aprendizaje. No solo a nivel intelectual, existen muchas cosas que tus subordinados pueden enseñarte.

Bienestar: No dejes decaer tu generosidad. Varias personas dependen de ella y tú pareces ser el más idóneo para prodigarla.

Hoy: Mantente con temple de acero aunque el negocio se complique. Te amarán y amarás con locura, pero no dejes detalles librados al azar.

Bienestar: Harás hasta lo imposible por tu independencia. No dejes que te avasallen y te pasen por encima. No agredas, te puede jugar en contra.

Riqueza: Lo más importante de la nueva posición que has ganado en el trabajo radica en que tus jefes se fijarán en lo mucho que vales.

Amor: No permitas que el entorno familiar de tu pareja altere la relación. Aprende a hacer oídos sordos a comentarios indeseables.

Hoy: No podrás escapar por siempre de los sucesos de tu pasado, deberás enfrentarlo eventualmente. No dejes pasar más tiempo.

Bienestar: Los juegos del amor son algo peligrosos, sobre todo cuando no nos damos cuenta de que estamos jugando. Ten cuidado, podrías terminar herido.

Riqueza: No tendrás que agobiarte en exceso porque tu economía se verá saneada gracias a una herencia inesperada.

Hoy: Ciertos comentarios sembrarán la duda en tu interior. No comentas tonterías antes de tener mayor información.

Amor: Si aún no has encontrado el alma gemela hoy será un buen día para lanzarte a la conquista. Utiliza tus dotes culturales y tu mirada intensa.

Bienestar: Poco a poco lograrás caer en cuenta de que ciertos sentimientos no están del todo ausentes, solo opacados por las preocupaciones de la vida cotidiana.

Bienestar: Busca alcanzar el equilibrio en toda actividad que realices. No tiene sentido que asumas siempre las mayores responsabilidades, distribúyelas.

Hoy: Mucho cuidado con la manera en la que manejas tus impulsos en el día de hoy. No tendrás a la suerte de tu lado.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Puedes perder el control, la camaradería y la apatía estarán ausentes debido a la presión que percibes de los demás.

Amor: Has realizado un arduo trabajo para asegurarle un lugar en tu vida a tu pareja. No la agobies con reclamos que no tienen sentido.

Riqueza: Tu economía dará un giro favorable debido a tu inteligencia que sumará picardía. Sabrás cómo negociar con gente de experiencia.

Bienestar: Reconoce el valor de los ejercicios de entrenamiento, que te permitirán continuar las tareas sin descanso y lograr los objetivos buscados.