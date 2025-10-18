Horóscopo de hoy sábado 18 de octubre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Una reacción inesperada te hará reconocer el verdadero valor de tus amistades. Tiempo de decisiones difíciles. Confía en tus instintos. Amor: Buscarás en tu pareja un cable a tierra. Soportarás situaciones que sólo con atención y cariño podrás sobrellevar. Tendrás que poner límites. Riqueza: Si esa situación incómoda que vives en tu trabajo es una molestia para ti, habla con alguien que pueda resolver el asunto. Bienestar: No huyas ante la impotencia. Dar la cara y defender lo que te pertenece te favorecerá. Mantén tus objetivos claros y llévalos a cabo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Harás cambios drásticos para tu vida y también para la de tus íntimos. Da el tiempo necesario para que puedan acomodarse a ellos. Amor: No es tiempo de romanticismo sino de crudas emociones. Tendrás lo que deseas. Cuidado, no abuses de la generosidad de tu pareja. Riqueza: No temas a los desafíos, responderás con altura. Apertura de caminos con determinación y coraje para afrontar los cambios. Bienestar: Dedícate a quien en verdad lo merezca. No pierdas el rumbo de tu corazón por seguir los argumentos de tu razón. Presta más atención a tu sentir.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: La vitalidad que tienes contagiará a los demás. Cuidado con el exceso de actividad, podría acarrearte algún susto con la salud. Amor: No es momento proponer cambios en la relación. Oportunidad de dar vuelta la página. Lo que sigue puede ser especial. Riqueza: Mejora tu situación económica gracias a la ayuda de tus familiares más cercanos. Si tienes inversiones que no rinden lo esperado, es el momento de anularlas. Bienestar: No compartas secretos comprometedores, podrías lamentarlo en el futuro. Preserva tu intimidad y la de tus seres queridos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Basta de impedimentos y retrasos. Pon en movimiento la maquinaria del éxito. Tendrás que revisar el pasado antes de seguir. Amor: Mantén la calma. Ese ser especial que apareció en tu vida notó tu presencia y va a ponerse en contacto muy pronto. Riqueza: Mil posibilidades de enfrentamientos con personas de autoridad. No es el momento de generar inversiones en campos con futuro incierto. Bienestar: Necesitarás hacer mucha actividad física y así evitar que el enojo o la preocupación te venzan. Libérate del estrés acumulado en el cuerpo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Recibirás órdenes que no compartes, pero que deberás cumplir a como dé lugar. No te ofusques y mantén la calma. Amor: La pasión inaugura una nueva época de romances y encuentros. Aprovecha la ocasión para abandonar obligaciones y apuntar al placer. Riqueza: Es un buen momento para sacar a la luz todas tus nuevas ideas. Tus jefes te lo agradecerán. Bienestar: Tu vida sufrirá muchos cambios y tendrás que adaptarte a ellos. No descuides tu bienestar espiritual.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Pueden plantearse conflictos debido a malos entendidos. No te dejes llevar por rumores y aclara bien tu posición. Amor: Sentirás dudas por el proceder de tu pareja. Hay muchas cosas por decidirse y aún hay tiempo para hacerlo. Riqueza: Noticias inesperadas te harán repensar tu futuro profesional. Es momento de hacer lo que realmente sientes. Bienestar: Buen día para disfrutar de los verdaderos placeres de la vida. Dale rienda suelta a tu imaginación.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tal vez la monotonía del día a día te agobie, pero no dejarás que los sentimientos te superen. Tendrás ayuda de alguien muy capaz. Amor: Los encuentros se convierten en inolvidables. Vienes propiciando un cambio en tu interior. Propondrás a tu pareja nuevas experiencias. Riqueza: Te sientes urgido e impones un ritmo exigente. Nadie te pide plazos ni tiempos, te lo autoimpones. No agotes tu energía. Bienestar: Si ofendiste a alguien sin mala intención, pide disculpas sinceras pero no te humilles. Nunca es tarde si la intención es buena.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Prepárate para una lucha sostenida con quien menos te pensabas. Un caso cerrado que se reabre y desordena tu presente. Amor: Nada malo puede suceder por tener que aclarar dudas que son propias de toda relación. Genera un clima íntimo, habla de ello. Riqueza: Ascenso y poder. Tus logros asombrarán a tus superiores, quienes aceptan con gusto tus renovadas propuestas. Bienestar: No te aferres a tu inseguridad si quieres avanzar, arriésgate. Extiende tu red de contactos, abre tu plano social. Confía en tu pareja.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te verás envuelto en situaciones conflictivas en tu hogar. Trata de organizar tus ideas para no complicar las cosas. Amor: Estarás muy despegado de tus sentimientos y con cierta indolencia, habiendo poca compatibilidad y discordancia en la pareja. Riqueza: Liquida deudas, libérate de asuntos que no te conducen a nada. No pierdas tiempo, sé inteligente y haz estrategias productivas. Bienestar: Todo lo relacionado a la espiritualidad, la religión, el karma o la filosofía, captará tu atención y te permitirá llegar a la esencia de tu ser.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te involucras en la comunidad, participarás de actividades voluntarias. Toda la energía y la voluntad que pones se volverá a tu favor. Amor: Momento excepcional para dejar atrás dolorosos desencuentros y preparar el terreno para futuras relaciones. Concéntrate en el presente. Riqueza: Tendrás más dinero en tus bolsillos. Se abren nuevos horizontes comerciales. No descuides tus estudios y la capacitación. Bienestar: Renegar de tu naturaleza te hará un ser infeliz. Aceptar tus condiciones te permitirá disfrutar del respeto de los demás. Sé honesto contigo mismo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Planificar a futuro muchas veces te hará perder la objetividad del presente. Ten en cuenta tu realidad y vive el día a día. Ten paciencia. Amor: La dicha está asegurada, puede que llegue el amor a tu vida. Disfruta a pleno de lo que tienes y compártelo con los demás. Riqueza: No dejes que la desorganización de otros resulte contagiosa. Te irá muy bien, pero no debes acumular gastos innecesarios. Bienestar: Mantén la calma ante agresiones que se presenten en tu grupo de amistades. La diplomacia puede ser tu carta ganadora. Mide tus palabras y tus actos.