Horóscopo

Horóscopo de hoy sábado 23 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 23 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Transitarás un período de expansión laboral y de crecimiento económico. Sin embargo, no olvides pensar en el futuro.

Amor: Tu pareja da mucha importancia a las fechas y tú pasaste una por alto. Inventa algo, eso puede costarte la relación.

Riqueza: No trates de saltear etapas en pos de lograr el éxito. Todo a su tiempo y paso a paso, esa es la clave para triunfar.

Bienestar: No pretendas ser siempre el centro de atención. Por más que intentes ser agradable con todos, ellos notan que en el fondo no eres sincero.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Jornada propicia para enderezar ciertas situaciones que se han salido de control mediante el diálogo. Aprovéchala.

Amor: Necesitarás demostrarle a tu pareja que has madurado lo suficiente como para mantener una relación con miras a futuro.

Riqueza: El infortunio estará a tu lado durante toda la jornada de hoy. Procura ser muy cuidadoso con tus responsabilidades.

Bienestar: No puedes vivir sordo y ciego de los sentimientos de las personas que te rodean. Debes aceptar que hay necesidades más allá de las propias.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Tu vida doméstica se desarrollará sin contratiempos, dejarás de lado los rencores y resentimientos tan característicos en ti.

Amor: Tu capacidad de imaginación hará que encuentres problemas allí donde no los hay. Pon los pies sobre la tierra, sé más realista.

Riqueza: Las deudas no te dejan dormir. Eso por no haber escuchado los consejos que te dieron, tenlo en cuenta para la próxima.

Bienestar: Estás atravesando por un momento de felicidad plena, no dejes que nada ni nadie empañe este período. Tu alegría contagiará a los demás.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Que las opiniones cruzadas en tu entorno familiar acerca de tu conducta no te hagan alterar tu curso de acción.

Amor: Los problemas de pareja se solucionan entre dos. No metas a terceros en el medio que podrían malograr la relación.

Riqueza: Aprende a tomar las críticas y recomendaciones de una manera positiva. Permítete crecer a partir de ellas.

Bienestar: Caerás en cuenta que es imperativo sacarle el mayor provecho posible a cada segundo que tengas en esta vida. No dejes que el tiempo se te escurra.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Deberás tener un completo control de cada variable en tu temperamento en la jornada de hoy. Mucho estará en juego.

Amor: Aprovecha tu tiempo libre para hacer con tu pareja aquellas actividades que ambos disfrutan tanto. Buen momento.

Riqueza: Asegúrate de contar con toda la información pertinente antes de tomar una de las determinaciones que deberás afrontar.

Bienestar: No siempre podrás tener las respuestas adecuadas a las preguntas que la vida pone en tu camino. Acepta tu destino y continua adelante.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Te notarás profundamente desganado durante la jornada de hoy. Esto influirá notablemente en tu rutina del día.

Amor: Comparte con tu pareja una reunión con sus amigos. Intenta integrarte al grupo y hacerla sentir a gusto durante el encuentro.

Riqueza: Mantente alerta durante la jornada de hoy. Un trabajo que parecía sencillo en un principio podría traerte complicaciones.

Bienestar: De nada sirve que te estanques en un momento en particular de tu pasado. Esto terminará haciendo que vivas una vida repleta de amarguras.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso.

Amor: No hay presente alguno que pueda reemplazar el valor de una palabra de amor. Busca expresarte mejor en tus sentimientos.

Riqueza: Lograrás grandes avances en proyectos personales en la jornada de hoy. No te confíes y continua con este ritmo.

Bienestar: Procura mantener la calma en situaciones de mucho estrés, esta será la única forma de poder solucionarlas eficazmente. Confía en tu criterio.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Vivirás algunas tensiones con tu pareja en el día de hoy, lo que llevará a un profundo y reflexivo diálogo con ella.

Amor: Juntarás el valor necesario para acabar con una relación que te ha hecho caer en un profundo abismo por un largo tiempo.

Riqueza: La frustración golpeará a tu puerta durante el día de hoy debido a consistentes fallas en tus actividades. Paciencia.

Bienestar: Las vicisitudes y problemas estarán en tu vida hasta el final de los días. No permitas que un par de nubarrones tapen un sol grandioso.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo durante un largo tiempo. Disfruta de la jornada.

Amor: Los problemas económicos han empañado la felicidad de tu hogar. Busca acercarte a tu pareja para fortalecer el vínculo.

Riqueza: No puedes permitirte ser manipulado por pares laborales sin escrúpulos. Deberás aprender a imponer tus determinaciones.

Bienestar: Ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás. Debes ser más moderado en tu forma de decir las cosas.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Evita hablar mal de alguien cuyo apoyo económico estás necesitando. Resérvate los comentarios o no lograrás nada.

Amor: Las palabras de tu pareja son totalmente sinceras. Pero si tú estás convencido de su infidelidad, no hay palabras que valgan.

Riqueza: Trata de no mezclar los asuntos personales con los laborales. Evalúa si poner más energía en lo urgente o lo importante.

Bienestar: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar algunos alimentos. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero no es tu caso.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Absolutamente nada saldrá de acuerdo a tus planes en la jornada de hoy. Prepárate para un sin fin de inconvenientes.

Amor: El destino terminará por alejarte de esa persona que creías compartiría el futuro contigo. No te dejes decaer.

Riqueza: No te estanques intelectualmente solo porque has alcanzado un buen puesto laboral. Mantente en estado de perpetuo aprendizaje.

Bienestar: No dudes en pedir ayuda a las personas que te rodean cuando debas enfrentar situaciones que sabes te superan. Conoce tus límites.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Descubrirás ciertas verdades que te servirán para gestionar tu vida emocional y sentimental en el día de hoy. Intenta asimilarlas.

Amor: Deja entrar al amor en tu vida, y verás como muchas cuestiones de ella se solucionan por sí mismas. No lo postergues más.

Riqueza: Asegúrate de destacarte por sobre tus pares laborales durante la jornada de hoy, estarás siendo observado detenidamente.

Bienestar: No puedes escapar de los cambios que la vida tiene reservados para ti. Es inútil resistirse, acepta tu realidad tal y cuál es.


