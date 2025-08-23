Horóscopo de hoy sábado 23 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Transitarás un período de expansión laboral y de crecimiento económico. Sin embargo, no olvides pensar en el futuro. Amor: Tu pareja da mucha importancia a las fechas y tú pasaste una por alto. Inventa algo, eso puede costarte la relación. Riqueza: No trates de saltear etapas en pos de lograr el éxito. Todo a su tiempo y paso a paso, esa es la clave para triunfar. Bienestar: No pretendas ser siempre el centro de atención. Por más que intentes ser agradable con todos, ellos notan que en el fondo no eres sincero.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Jornada propicia para enderezar ciertas situaciones que se han salido de control mediante el diálogo. Aprovéchala. Amor: Necesitarás demostrarle a tu pareja que has madurado lo suficiente como para mantener una relación con miras a futuro. Riqueza: El infortunio estará a tu lado durante toda la jornada de hoy. Procura ser muy cuidadoso con tus responsabilidades. Bienestar: No puedes vivir sordo y ciego de los sentimientos de las personas que te rodean. Debes aceptar que hay necesidades más allá de las propias.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu vida doméstica se desarrollará sin contratiempos, dejarás de lado los rencores y resentimientos tan característicos en ti. Amor: Tu capacidad de imaginación hará que encuentres problemas allí donde no los hay. Pon los pies sobre la tierra, sé más realista. Riqueza: Las deudas no te dejan dormir. Eso por no haber escuchado los consejos que te dieron, tenlo en cuenta para la próxima. Bienestar: Estás atravesando por un momento de felicidad plena, no dejes que nada ni nadie empañe este período. Tu alegría contagiará a los demás.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Que las opiniones cruzadas en tu entorno familiar acerca de tu conducta no te hagan alterar tu curso de acción. Amor: Los problemas de pareja se solucionan entre dos. No metas a terceros en el medio que podrían malograr la relación. Riqueza: Aprende a tomar las críticas y recomendaciones de una manera positiva. Permítete crecer a partir de ellas. Bienestar: Caerás en cuenta que es imperativo sacarle el mayor provecho posible a cada segundo que tengas en esta vida. No dejes que el tiempo se te escurra.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Deberás tener un completo control de cada variable en tu temperamento en la jornada de hoy. Mucho estará en juego. Amor: Aprovecha tu tiempo libre para hacer con tu pareja aquellas actividades que ambos disfrutan tanto. Buen momento. Riqueza: Asegúrate de contar con toda la información pertinente antes de tomar una de las determinaciones que deberás afrontar. Bienestar: No siempre podrás tener las respuestas adecuadas a las preguntas que la vida pone en tu camino. Acepta tu destino y continua adelante.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Te notarás profundamente desganado durante la jornada de hoy. Esto influirá notablemente en tu rutina del día. Amor: Comparte con tu pareja una reunión con sus amigos. Intenta integrarte al grupo y hacerla sentir a gusto durante el encuentro. Riqueza: Mantente alerta durante la jornada de hoy. Un trabajo que parecía sencillo en un principio podría traerte complicaciones. Bienestar: De nada sirve que te estanques en un momento en particular de tu pasado. Esto terminará haciendo que vivas una vida repleta de amarguras.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso. Amor: No hay presente alguno que pueda reemplazar el valor de una palabra de amor. Busca expresarte mejor en tus sentimientos. Riqueza: Lograrás grandes avances en proyectos personales en la jornada de hoy. No te confíes y continua con este ritmo. Bienestar: Procura mantener la calma en situaciones de mucho estrés, esta será la única forma de poder solucionarlas eficazmente. Confía en tu criterio.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Vivirás algunas tensiones con tu pareja en el día de hoy, lo que llevará a un profundo y reflexivo diálogo con ella. Amor: Juntarás el valor necesario para acabar con una relación que te ha hecho caer en un profundo abismo por un largo tiempo. Riqueza: La frustración golpeará a tu puerta durante el día de hoy debido a consistentes fallas en tus actividades. Paciencia. Bienestar: Las vicisitudes y problemas estarán en tu vida hasta el final de los días. No permitas que un par de nubarrones tapen un sol grandioso.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo durante un largo tiempo. Disfruta de la jornada. Amor: Los problemas económicos han empañado la felicidad de tu hogar. Busca acercarte a tu pareja para fortalecer el vínculo. Riqueza: No puedes permitirte ser manipulado por pares laborales sin escrúpulos. Deberás aprender a imponer tus determinaciones. Bienestar: Ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás. Debes ser más moderado en tu forma de decir las cosas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Evita hablar mal de alguien cuyo apoyo económico estás necesitando. Resérvate los comentarios o no lograrás nada. Amor: Las palabras de tu pareja son totalmente sinceras. Pero si tú estás convencido de su infidelidad, no hay palabras que valgan. Riqueza: Trata de no mezclar los asuntos personales con los laborales. Evalúa si poner más energía en lo urgente o lo importante. Bienestar: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar algunos alimentos. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero no es tu caso.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Absolutamente nada saldrá de acuerdo a tus planes en la jornada de hoy. Prepárate para un sin fin de inconvenientes. Amor: El destino terminará por alejarte de esa persona que creías compartiría el futuro contigo. No te dejes decaer. Riqueza: No te estanques intelectualmente solo porque has alcanzado un buen puesto laboral. Mantente en estado de perpetuo aprendizaje. Bienestar: No dudes en pedir ayuda a las personas que te rodean cuando debas enfrentar situaciones que sabes te superan. Conoce tus límites.