Horóscopo de hoy sábado 23 de agosto 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 23 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Transitarás un período de expansión laboral y de crecimiento económico. Sin embargo, no olvides pensar en el futuro.
Amor: Tu pareja da mucha importancia a las fechas y tú pasaste una por alto. Inventa algo, eso puede costarte la relación.
Riqueza: No trates de saltear etapas en pos de lograr el éxito. Todo a su tiempo y paso a paso, esa es la clave para triunfar.
Bienestar: No pretendas ser siempre el centro de atención. Por más que intentes ser agradable con todos, ellos notan que en el fondo no eres sincero.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Jornada propicia para enderezar ciertas situaciones que se han salido de control mediante el diálogo. Aprovéchala.
Amor: Necesitarás demostrarle a tu pareja que has madurado lo suficiente como para mantener una relación con miras a futuro.
Riqueza: El infortunio estará a tu lado durante toda la jornada de hoy. Procura ser muy cuidadoso con tus responsabilidades.
Bienestar: No puedes vivir sordo y ciego de los sentimientos de las personas que te rodean. Debes aceptar que hay necesidades más allá de las propias.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tu vida doméstica se desarrollará sin contratiempos, dejarás de lado los rencores y resentimientos tan característicos en ti.
Amor: Tu capacidad de imaginación hará que encuentres problemas allí donde no los hay. Pon los pies sobre la tierra, sé más realista.
Riqueza: Las deudas no te dejan dormir. Eso por no haber escuchado los consejos que te dieron, tenlo en cuenta para la próxima.
Bienestar: Estás atravesando por un momento de felicidad plena, no dejes que nada ni nadie empañe este período. Tu alegría contagiará a los demás.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Que las opiniones cruzadas en tu entorno familiar acerca de tu conducta no te hagan alterar tu curso de acción.
Amor: Los problemas de pareja se solucionan entre dos. No metas a terceros en el medio que podrían malograr la relación.
Riqueza: Aprende a tomar las críticas y recomendaciones de una manera positiva. Permítete crecer a partir de ellas.
Bienestar: Caerás en cuenta que es imperativo sacarle el mayor provecho posible a cada segundo que tengas en esta vida. No dejes que el tiempo se te escurra.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Deberás tener un completo control de cada variable en tu temperamento en la jornada de hoy. Mucho estará en juego.
Amor: Aprovecha tu tiempo libre para hacer con tu pareja aquellas actividades que ambos disfrutan tanto. Buen momento.
Riqueza: Asegúrate de contar con toda la información pertinente antes de tomar una de las determinaciones que deberás afrontar.
Bienestar: No siempre podrás tener las respuestas adecuadas a las preguntas que la vida pone en tu camino. Acepta tu destino y continua adelante.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Te notarás profundamente desganado durante la jornada de hoy. Esto influirá notablemente en tu rutina del día.
Amor: Comparte con tu pareja una reunión con sus amigos. Intenta integrarte al grupo y hacerla sentir a gusto durante el encuentro.
Riqueza: Mantente alerta durante la jornada de hoy. Un trabajo que parecía sencillo en un principio podría traerte complicaciones.
Bienestar: De nada sirve que te estanques en un momento en particular de tu pasado. Esto terminará haciendo que vivas una vida repleta de amarguras.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso.
Amor: No hay presente alguno que pueda reemplazar el valor de una palabra de amor. Busca expresarte mejor en tus sentimientos.
Riqueza: Lograrás grandes avances en proyectos personales en la jornada de hoy. No te confíes y continua con este ritmo.
Bienestar: Procura mantener la calma en situaciones de mucho estrés, esta será la única forma de poder solucionarlas eficazmente. Confía en tu criterio.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Vivirás algunas tensiones con tu pareja en el día de hoy, lo que llevará a un profundo y reflexivo diálogo con ella.
Amor: Juntarás el valor necesario para acabar con una relación que te ha hecho caer en un profundo abismo por un largo tiempo.
Riqueza: La frustración golpeará a tu puerta durante el día de hoy debido a consistentes fallas en tus actividades. Paciencia.
Bienestar: Las vicisitudes y problemas estarán en tu vida hasta el final de los días. No permitas que un par de nubarrones tapen un sol grandioso.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo durante un largo tiempo. Disfruta de la jornada.
Amor: Los problemas económicos han empañado la felicidad de tu hogar. Busca acercarte a tu pareja para fortalecer el vínculo.
Riqueza: No puedes permitirte ser manipulado por pares laborales sin escrúpulos. Deberás aprender a imponer tus determinaciones.
Bienestar: Ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás. Debes ser más moderado en tu forma de decir las cosas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Evita hablar mal de alguien cuyo apoyo económico estás necesitando. Resérvate los comentarios o no lograrás nada.
Amor: Las palabras de tu pareja son totalmente sinceras. Pero si tú estás convencido de su infidelidad, no hay palabras que valgan.
Riqueza: Trata de no mezclar los asuntos personales con los laborales. Evalúa si poner más energía en lo urgente o lo importante.
Bienestar: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar algunos alimentos. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero no es tu caso.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Absolutamente nada saldrá de acuerdo a tus planes en la jornada de hoy. Prepárate para un sin fin de inconvenientes.
Amor: El destino terminará por alejarte de esa persona que creías compartiría el futuro contigo. No te dejes decaer.
Riqueza: No te estanques intelectualmente solo porque has alcanzado un buen puesto laboral. Mantente en estado de perpetuo aprendizaje.
Bienestar: No dudes en pedir ayuda a las personas que te rodean cuando debas enfrentar situaciones que sabes te superan. Conoce tus límites.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Descubrirás ciertas verdades que te servirán para gestionar tu vida emocional y sentimental en el día de hoy. Intenta asimilarlas.
Amor: Deja entrar al amor en tu vida, y verás como muchas cuestiones de ella se solucionan por sí mismas. No lo postergues más.
Riqueza: Asegúrate de destacarte por sobre tus pares laborales durante la jornada de hoy, estarás siendo observado detenidamente.
Bienestar: No puedes escapar de los cambios que la vida tiene reservados para ti. Es inútil resistirse, acepta tu realidad tal y cuál es.
Comentarios