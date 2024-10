Horóscopo de hoy sábado 26 de octubre, signo por signo

Bienestar: La mejor manera de llegar a concluir algo es a través de la disciplina. No te dejes afectar por el desgano y la pereza. Debes ser proactivo.

Riqueza: Verás una oportunidad que parecerá caída del cielo. No te confíes, evalúa cada aspecto de ella con sumo detenimiento.

Amor: Tu hogar no debe ser una sucursal de tu ambiente laboral. Deja tus actitudes competitivas fuera de tu casa o socavarás la relación.

Bienestar: Que las emociones no nublen tu juicio a la hora de tomar algunas determinaciones que sabes afectarán seriamente tu vida sentimental.

Amor: Caerás en cuenta que tu relación ya no es lo que fue en un momento. Quizás sea el tiempo de ponerle fin a la pareja.

Hoy: No te permitas indultar aquellos deseos que sabes dentro tuyo son incorrectos. No cedas ante la tentación de lo sencillo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Sufrirás una serie de situaciones durante la primera mitad de la jornada que te dejarán tenso el resto del día.

Amor: Aprovecha este momento de soledad para reflexionar acerca de tu conducta. Reconoce tus errores e intenta cambiar.

Riqueza: Intenta concluir con aquel trabajo en el hogar pendiente. Es hora de que te pongas al día con las reparaciones.

Bienestar: No tiene el menor sentido permanecer con la mente en un evento en particular del pasado. Recuerda que no hay forma de volver el tiempo.