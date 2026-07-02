ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Ola de frío polar, heladas y viento en la Patagonia: ¿cuándo llegarán las ráfagas más intensas al Alto Valle y la cordillera?

¡Jueves congelado! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y detalló las condiciones del tiempo para las distintas regiones de Neuquén y Río Negro.

Redacción

Por Redacción

Foto: Juan Thomes

Foto: Juan Thomes

El invierno llegó a la Patagonia y trajo consigo un combo climático que ya combinó desde las primeras nevadas intensas, viento y heladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para la región cordillerana y el Alto Valle, de esta manera anticipó que será una jornada de frío polar con temperaturas por debajo de los 0°C.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En la región del Alto Valle la temperatura, en términos generales, alcanzará una máxima de 7°C y la mínima rondará entre -6°C y -4°C. El factor determinante será el viento helado que alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h.

En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:

Roca (Río Negro)

  • Temperaturas: Máxima de 7°C | Mínima de -6°C.
  • Mañana: Temperatura de -6°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.
  • Tarde: Temperatura de 7°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.
  • Noche: Temperatura de 2°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

  • Temperaturas: Máxima de 6°C | Mínima de -4°C.
  • Mañana: Temperatura de -4°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.
  • Tarde: Temperatura de 6°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.
  • Noche: Temperatura de 3°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.

En la cordillera el frío será mucho más intenso. La máxima en esta región será de 1°C y la mínima rondará por los -7°C. Lo mismo sucederá con el viento que registrará ráfagas de hasta 60 km/h.

Mirá cuáles serán las condiciones en ciudades como Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

  • Temperaturas: Máxima de 1°C | Mínima de -7°C
  • Mañana: Temperatura de -7°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 51 – 59 km/h.
  • Tarde: Temperatura de 1°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km.
  • Noche: Temperatura de -4°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Bariloche (Río Negro)

  • Temperaturas: Máxima de 1°C | Mínima de -7°C
  • Mañana: Temperatura de -7°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.
  • Tarde: Temperatura de 1°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.
  • Noche: Temperatura de -1°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sudoeste. Probabilidad de precipitación del 0% y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temas

Alto Valle

Bariloche

Frío Polar

Invierno 2026

Neuquén

Ola Polar

Patagonia

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Roca

El invierno llegó a la Patagonia y trajo consigo un combo climático que ya combinó desde las primeras nevadas intensas, viento y heladas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén