El Jefe es la jefa: Karina Milei acorrala a Santiago Caputo y toma el control total del Gabinete

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no fue solo producto del desgaste político frente al Congreso. El detonante final fue un escándalo judicial que obligó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a soltarle la mano a su principal alfil y rediseñar por completo el mapa de poder en la Casa Rosada.

El miércoles de la semana pasada, un material explosivo llegó a los despachos oficiales: un audio de Adorni interfiriendo directamente en la declaración testimonial de Matías Tabar, contratista de la causa Indio Cua. El tono arrogante de la grabación sepultó cualquier intento de culpar a la Inteligencia Artificial. Era la voz inconfundible del ministro coordinador.

Acorralado por las pruebas, el escenario legislativo se volvió insostenible. El emisario oficial, Eduardo «Lule» Menem, verificó en el Senado la advertencia que ya había lanzado Patricia Bullrich: los bloques aliados preparaban una emboscada para acribillar a Adorni apenas pisara el recinto. Con el presidente Javier Milei de gira en Madrid, Karina tomó la decisión final y habilitó el desembarco de Diego Santilli para evitar que la crisis arrastrara su propia figura.

La nueva mesa chica (y la sombra de Santiago Caputo)

Adorni había sido entronizado a fines de 2025 con un único objetivo: funcionar como un «tapón» para frenar la expansión del asesor estrella Santiago Caputo. Ahora, sin su alfil, Karina Milei armó una nueva mesa chica de poder donde ella dicta las reglas parlamentarias, judiciales y mediáticas.

La foto difundida tras la cumbre oficialista en Casa Rosada expuso las nuevas jerarquías y las ausencias clave:

El cuarteto de «El Jefe»: Karina lidera ahora un bloque férreo integrado por los hermanos Martín y Lule Menem (enemigos íntimos de Caputo), junto a Diego Santilli y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt .

Karina lidera ahora un bloque férreo integrado por los hermanos (enemigos íntimos de Caputo), junto a y el vicejefe de Gabinete, . Control de Medios: el contacto con la prensa pasó a manos de Fabián Fernández , quien colgará orgánicamente de la Secretaría General de la Presidencia, licuando el poder previo de la vocería.

el contacto con la prensa pasó a manos de , quien colgará orgánicamente de la Secretaría General de la Presidencia, licuando el poder previo de la vocería. El marginado: Santiago Caputo no fue invitado a la foto oficial. Sin embargo, el «arquitecto» libertario mantiene lazos en las sombras con Santilli y Devitt, y busca instalar la narrativa de que estas jugadas de Karina desautorizan flagrantemente al Presidente.

Las tensiones entre ambas facciones se palparon en la reciente fiesta por el 4 de julio en la embajada de Estados Unidos. Con su habitual «calle» política, el diputado Cristian Ritondo forzó un encuentro de alto voltaje al cruzar a Santiago Caputo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques —un judicial puro alineado con el karinismo— exponiendo en sociedad la feroz disputa por el control de los tribunales.

El salvavidas del PRO y la mira en las PASO

Con la asunción de Santilli y el debut de Adrián Ravier como nuevo vocero —quien estrenó escenografía y guion armado por el equipo de Caputo para intentar mostrar gestión y negar la interna—, el oficialismo busca recuperar una agenda que estuvo paralizada durante tres meses por las causas de corrupción de Adorni.

El horizonte electoral de 2027 asoma complejo para La Libertad Avanza. La Casa Rosada asume que no tiene candidatos propios de peso en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, ya que sus principales apuestas, Adorni y José Luis Espert, terminaron embarrados judicialmente.

Para sortear este vacío, el Gobierno teje a dos puntas:

El frente PRO: Mauricio Macri busca condicionar al oficialismo fortaleciendo su armado nacional (incluso mostrándose con influencers como Valen Rizzutti), mientras exige «blindar el cambio» para asegurar la continuidad del modelo.

Mauricio Macri busca condicionar al oficialismo fortaleciendo su armado nacional (incluso mostrándose con influencers como Valen Rizzutti), mientras exige «blindar el cambio» para asegurar la continuidad del modelo. El pacto con los gobernadores: el oficialismo avanza en negociaciones directas con mandatarios aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El objetivo central de esta nueva alianza es resucitar la reforma política y asestar un golpe letal al peronismo: la eliminación definitiva de las elecciones PASO.