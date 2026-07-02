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Necrológicas de hoy, jueves 2 de julio de 2026

Las necrológicas del día de hoy, jueves 2 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

PARRA OVALLE, MAGALI

Falleció en Neuquén el día 30 de Junio a la edad de 45 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CHANDIA, CARMELA

Falleció en Neuquén el día 29 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Carballo, Hugo Argentino

A quien fue H.A.C. hijo de Magdalena Acuña y Jose Carballo, un gran periodista, padre, esposo, abuelo, hijo, hermano, tio, amigo, hoy lo despedimos con un gran dolor en el corazón pero lleno de amor y enseñanzas. Vuela alto y que Dios te dé descanso eterno. Te recordaremos día a día en cada lugar que habitaste. Gracias por tu enorme y bondasoso corazón. En cada canción del Flaco Spinetta estarás. Te amaremos por siempre

FLORES, MIRIAM SUSANA

La municipalidad de Mainque participa su fallecimiento y acompanña a su hijo Cristian Ali Flores y demás familiares, rogando al Altísimo les dé consuelo

ARREGUI, CARLOS ALBERTO

EL DIRECTORIO de Capex S.A y Servicios Buproneu S.A. participa el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo, Hernan Arregui, acompañando a su familia en este difícil momento.

ARREGUI, CARLOS ALBERTO

El Personal de Capex S.A y Servicios Buproneu S.A. participa el fallecimiento del padre de su compañero Hernan Arregui, acompañando a su familia en este momento de dolor.

INOSTROZA MOLINA, MANUEL SEGUNDO

Falleció en Neuquén el día 30 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 09:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CARBALLO, HUGO ARGENTINO

Falleció en Neuquén el día 29 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

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