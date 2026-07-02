La megaobra del VMOS mostró su avance a 30 intendentes: «Marca el futuro de Río Negro»

Treinta intendentes visitaron el VMOS y destacaron el impacto que tendrá en toda Río Negro. Foto: gentileza.

Treinta intendentes de Río Negro visitaron este miércoles las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, para conocer de primera mano el avance de una iniciativa que el Gobierno provincial considera estratégica para el desarrollo económico, energético y logístico de la provincia.

La recorrida, encabezada por el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, comenzó con una presentación técnica en el Centro de Informes Turísticos de Sierra Grande, donde se expusieron las características del proyecto, su estado de ejecución y las etapas previstas. Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta la terminal petrolera y el frente de obra marítimo.

Los intendentes observaron el avance de la construcción

Durante la visita, los intendentes observaron el avance de la construcción de los tanques de almacenamiento de crudo, que tendrán una capacidad de 750.000 barriles cada uno, convirtiéndose, según datos oficiales, en los de mayor capacidad del país.

Actualmente, la obra mantiene abiertos distintos frentes de trabajo con más de 1.500 operarios, de los cuales ocho de cada diez son trabajadores rionegrinos, de acuerdo con información difundida por el Gobierno provincial.

«Estamos compartiendo una visión de futuro para toda la provincia. El VMOS representa la decisión de un Río Negro que eligió un rumbo claro, que apuesta al desarrollo, al empleo y a las oportunidades para las próximas generaciones», sostuvo Ríos durante la recorrida.

El funcionario remarcó además que la magnitud del emprendimiento excede el impacto local.

«Cuando vemos la magnitud de lo que está ocurriendo, entendemos que este proyecto no transforma solamente un lugar, sino que abre una etapa de esperanza para cada rincón de nuestra provincia», afirmó.

La visita forma parte de una serie de recorridas organizadas por el Ejecutivo provincial para mostrar el desarrollo del proyecto a distintos actores institucionales. Semanas atrás también participaron legisladores provinciales.

El VMOS permitirá transportar y exportar petróleo proveniente de Vaca Muerta desde la terminal que se construye en Punta Colorada, consolidando a la costa rionegrina como uno de los principales puntos de salida de crudo del país.

El impacto, según los intendentes

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, destacó que la visita permitió dimensionar el alcance del proyecto. «Es un orgullo recibir a tantos intendentes e intendentas para que conozcan lo que se está desarrollando en Punta Colorada. Esta obra representa inversión, empleo y desarrollo para nuestras comunidades», señaló.

La jefa comunal agregó que más de 600 vecinos de Sierra Grande ya trabajan en la construcción del VMOS, una cifra que, sostuvo, representa nuevas oportunidades para una ciudad que durante años sufrió la falta de empleo.

En la misma línea, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, calificó al VMOS como «una de las inversiones privadas más importantes de la historia del país y de Latinoamérica en infraestructura para exportar petróleo y gas», y sostuvo que «la transformación de Río Negro es imponente y el desafío es que este desarrollo llegue a cada hogar rionegrino».

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, expresó su respaldo a la iniciativa. «Siempre he sido crítica de muchas cosas que lleva adelante el Gobierno Provincial, pero esta es una de las que me llena de orgullo y, por supuesto, estoy a favor de apoyar este proyecto y el impulso que genera el VMOS», manifestó.

Para Soria, se trata de «una de las obras más importantes del país» y consideró que «el movimiento económico y la generación de empleo se reflejen en todas las ciudades de Río Negro».

Por su parte, el intendente de Viedma, Marcos Castro, sostuvo que recorrer el lugar «entusiasma y emociona» porque permite visualizar el potencial que tendrá para generar empleo y nuevas oportunidades en toda la provincia.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, también destacó la magnitud del proyecto y aseguró que «posiciona a Río Negro en el mundo» y marca el inicio de una nueva etapa para el desarrollo provincial.

Además de Fernández, Buteler, Soria, Castro y Yahuar, participaron los intendentes de Campo Grande, Cervantes, Chichinales, Chimpay, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Comallo, Coronel Belisle, Darwin, Dina Huapi, General Enrique Godoy, Fernández Oro, Guardia Mitre, Ingeniero Jacobacci, Luis Beltrán, Mainqué, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Ramos Mexía, Río Colorado, San Antonio Oeste, Sierra Colorada, Valcheta y Villa Regina.