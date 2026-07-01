Frío extremo en la Patagonia: continúa la ola polar en Río Negro y Neuquén con temperaturas bajo cero

La intensa ola de frío polar que afecta a gran parte del país continuará durante los próximos días y mantendrá temperaturas extremas en la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que gran parte de la provincia de Río Negro y todo el territorio de Neuquén permanecen bajo alerta por bajas temperaturas, con registros que se ubican muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Alto Valle de Río Negro y Neuquén enfrentará este jueves una jornada de cielo despejado y sol, pero con temperaturas extremadamente bajas. Las máximas apenas alcanzarán los 6°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los -8°C, favoreciendo la formación de fuertes heladas durante las primeras horas del día.

En la cordillera, las condiciones serán igualmente rigurosas. En San Carlos de Bariloche se espera una temperatura mínima de -9°C, con cielo mayormente nublado y ambiente muy frío durante toda la jornada.

La Región Sur de Río Negro será uno de los sectores más afectados por la ola polar. Allí, las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -11°C, mientras que las máximas no superarán los 3°C, consolidando un escenario de heladas intensas y persistentes.

En la costa atlántica rionegrina también se sentirá el avance del aire antártico. Se prevén temperaturas mínimas de -2°C y máximas cercanas a los 9°C, con condiciones de estabilidad atmosférica.

En el centro de la provincia de Neuquén, la localidad de Zapala espera una mínima de -10° y una máxima de apenas 2°.

En el norte neuquino la ola de frío polar se hará sentir con fuertes heladas. En Chos Malal se espera una mínima de -10° con una máxima de apenas 1°.

La ola polar continuará hasta la próxima semana

La ola de frío polar que afecta a la Argentina continuará siendo el fenómeno meteorológico dominante y mantendrá temperaturas excepcionalmente bajas sobre gran parte del territorio nacional, al menos hasta comienzos de la próxima semana.

Según las proyecciones del modelo meteorológico europeo ECMWF, la persistencia de una masa de aire de origen antártico seguirá provocando temperaturas entre 6°C y 10°C por debajo de los valores normales para principios de julio en numerosas provincias argentinas.

Esta situación favorecerá la continuidad de heladas fuertes e incluso muy fuertes, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, según informó el sitio especializado Meteored.

Las zonas más afectadas por el frío extremo

Las proyecciones muestran que las anomalías térmicas negativas abarcarán una extensa franja del país, desde el norte de la Patagonia hasta el norte argentino.

Entre las provincias donde se esperan los mayores desvíos respecto de los valores normales aparecen:

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

San Luis

La Rioja

Santiago del Estero

Tucumán

Chaco

Formosa

Corrientes

En todas estas regiones, las temperaturas podrán ubicarse hasta 10°C por debajo del promedio climático, configurando una de las irrupciones de aire polar más intensas del invierno.

Mientras tanto, la Patagonia continuará registrando temperaturas extremas bajo cero, con heladas generalizadas y condiciones favorables para la congelación superficial del suelo.

¿Hasta cuándo durará la ola polar?

Los pronósticos indican que el núcleo del aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del país hasta los primeros días de la próxima semana.

Esto significa que cada amanecer continuará presentando temperaturas mínimas muy bajas, favorecidas por la combinación de cielos despejados y vientos débiles, condiciones ideales para la formación de heladas intensas.

Recién hacia mediados de la próxima semana podrían comenzar a observarse señales de un lento ascenso térmico, aunque por el momento no se prevén cambios significativos en el patrón meteorológico.

Preocupación por el impacto en el campo

Uno de los sectores más afectados por esta ola polar es el agropecuario. La repetición de heladas durante varios días consecutivos incrementa el riesgo para cultivos sensibles, pasturas y sistemas ganaderos, además de favorecer la congelación superficial del suelo en distintas regiones productivas.

Productores advierten que la persistencia de las bajas temperaturas podría provocar pérdidas en algunos cultivos y generar complicaciones para la producción agropecuaria si el episodio de frío extremo se prolonga durante varios días más.