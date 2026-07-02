El ISSN consolidó tres años de superávit y fortaleció el equilibrio de sus dos sistemas

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) cerró 2025 con el mayor resultado económico positivo de los últimos tres años, consolidando un proceso de recuperación financiera que comenzó en 2023 y que permitió fortalecer tanto la obra social como la caja jubilatoria.

El organismo registró un superávit económico de 218.029 millones de pesos, muy por encima de los 118.614 millones alcanzados en 2024 y de los 13.978 millones obtenidos en 2023. La evolución refleja una mejora sostenida de las cuentas del instituto producto del ordenamiento financiero y administrativo implementado durante ese período.

El balance también muestra que el fortalecimiento patrimonial permitió proyectar nuevas inversiones para ampliar servicios y mejorar la atención de afiliados y jubilados, uno de los objetivos planteados para 2026.

Una obra social que creció sin perder el superávit

El informe diferencia claramente el funcionamiento de las dos grandes áreas del ISSN. La caja asistencial administra la cobertura médica de más de 228.000 afiliados, mientras que la caja previsional financia las jubilaciones y pensiones de los trabajadores estatales.

Durante todo 2025 el sistema asistencial mantuvo superávit operativo, pese a que el gasto sanitario registró uno de los mayores incrementos de los últimos años. El ISSN amplió prestaciones, incorporó nuevos medicamentos de alto costo, actualizó aranceles para prestadores y reforzó programas preventivos sin que eso afectara el equilibrio de las cuentas.

El gasto total de la obra social pasó de 301.423 millones de pesos en 2024 a 506.175 millones en 2025, lo que representa un incremento interanual del 67,7%. Aun así, los egresos asistenciales representaron el 67% de los recursos obtenidos, permitiendo cancelar obligaciones con prestadores y proveedores dentro de los plazos previstos.

La caja jubilatoria mantiene el equilibrio, pero enfrenta presiones

En materia previsional, el ISSN abonó haberes a más de 36.000 jubilados y pensionados, con un ingreso promedio cercano a los 3,3 millones de pesos mensuales y acreditaciones realizadas en simultáneo con los salarios del personal activo.

Los recursos previsionales alcanzaron 1,401 billones de pesos, mientras que las jubilaciones y pensiones demandaron 1,378 billones, por lo que el pago de prestaciones consumió el 98% de los ingresos específicos del sistema previsional, manteniendo el equilibrio financiero.

El propio organismo advierte, sin embargo, que el principal desafío sigue siendo la evolución de la relación entre trabajadores activos y beneficiarios. El aumento de la expectativa de vida y el menor crecimiento del empleo público reducen el ritmo de ingreso de recursos, mientras las prestaciones previsionales aumentan alrededor del 5% anual. Según el balance, el equilibrio alcanzado durante 2025 fue posible gracias al incremento de alícuotas aplicado en 2024 y a la convergencia entre la evolución de las jubilaciones y la inflación.

Dos cajas, dos desafíos distintos

El balance deja como principal conclusión que la mejora económica del ISSN no responde únicamente a un incremento de ingresos, sino también al comportamiento diferente de sus dos sistemas. Mientras la obra social logró absorber un fuerte crecimiento del gasto sanitario sin perder el superávit operativo, la caja jubilatoria sostuvo el equilibrio financiero aunque con un margen cada vez más ajustado por factores demográficos.

Esa diferencia explica que, más allá del superávit global récord alcanzado en 2025, el desafío de los próximos años será preservar simultáneamente la sustentabilidad del sistema de salud y del régimen previsional, dos funciones que comparten la misma institución, pero enfrentan presiones muy distintas.

Las claves del balance 2025