Horóscopo de hoy viernes 13 de octubre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Riqueza: Si ya has terminado el diseño mental de tu proyecto, el momento de la acción se avecina y deberás estar preparado.

Amor: Tal vez desconfíes sin motivos valederos y eso cause un sufrimiento innecesario a los demás y principalmente a tu pareja.

Hoy: Para tus problemas, tienes varias soluciones en tu casa. No importa lo que los demás puedan decir, tú sabes lo que es mejor.

Amor: Acá y ahora no es el mejor momento para saber qué hacer con tu pareja. Se superarán las crisis con palabras sinceras.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Procura ser la voz de la cordura en un entorno familiar afectado por los nervios y la intolerancia. Fomenta el diálogo entre ellos.

Amor: No hagas promesas de amor que no estás dispuesto a cumplir fielmente. No juegues con los sentimientos de los demás.

Riqueza: Tu cuerpo comenzará a darte señales de que necesitas reorganizar tus horarios. No temas delegar responsabilidades.

Bienestar: Deja tus preocupaciones de lado y procura organizar reuniones con tus amigos para distender tensiones de una semana difícil.