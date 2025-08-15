Horóscopo de hoy viernes 15 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Caerás en cuenta de que es el momento de comenzar a considerar otras alternativas para dar solución a tus problemas. Amor: La tensión estará presente durante la jornada de hoy en la pareja, trayendo consigo ciertos roces e inconvenientes. Paciencia. Riqueza: Tu efectividad a la hora de administrar los tiempos saldrá a relucir durante el día de hoy. Fin de semana de relax en puerta. Bienestar: No dejes que la rutina de una profesión agitada evite que puedas disfrutar de las alegrías que te brinda la vida a través de tus seres queridos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Descubrirás que son más los que están en tu contra que a tu favor. Sé más selectivo a la hora de buscar apoyo para tus planes. Amor: Una serie de desencuentros harán que la relación se tambalee. Pongan las cartas sobre la mesa y decidan con el corazón. Riqueza: Tu actitud egoísta hizo que tomarás decisiones equivocadas, que te sirva de lección para la próxima vez, si es que hay. Bienestar: Aprende a reconocer el potencial de la gente que te rodea. No seas tan estricto porque de esa manera no lograrás su respeto.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te darás cuenta de que no puedes mantener ciertas pautas de conducta por mucho más tiempo. Se aproximan cambios a tu vida. Amor: No hay lugar para el rencor o el orgullo en una relación estable y con miras a futuro. Reconsidera tus sentimientos. Riqueza: Contarás con el apoyo de los astros en la toma de decisiones financieras. Aprovecha para realizar todo tipo de inversiones. Bienestar: No podrás evitar sufrir cambios a lo largo de tu vida, esto es lo que te mantiene en constante estado de evolución. No temas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tendrás un serio altercado con un amigo cercano en el día de hoy debido a tu mala manera de manejar las críticas. Amor: Tus inseguridades y malas experiencias amorosas están comenzando a cerrarte el camino del amor. Busca cambiar. Riqueza: Que los recientes eventos negativos que afectarán tu desempeño laboral no se estigmaticen para ti. Relájate un poco. Bienestar: No te permitas caer presa del fragor del momento a la hora de mantener la mente clara para tomar determinaciones. La serenidad es la clave.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No dejes que tus tendencias inmaduras te pongan en situaciones difíciles. Piensa y luego actúa, evita inconvenientes. Amor: Tomarás determinaciones muy importantes que afectarán radicalmente el futuro de la pareja. Confía en tus instintos. Riqueza: Procura invertir tu tiempo libre en el desarrollo de proyectos que puedan llegar a significar un avance para ti. Bienestar: No siempre podrás alcanzar el entendimiento como un resultado directo de la aplicación del razonamiento con la otra persona. Cuidado.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No contarás con tu energía habitual a la hora de enfrentar las responsabilidades del día. Esto te llevará a vivir atrasos. Amor: Tu indecisión para tomar ciertas determinaciones molestará rotundamente a tu pareja llevándolos a pleitos durante la jornada. Riqueza: Lograrás cumplir con todas y cada una de tus obligaciones para la jornada. Dispondrás de un fin de semana tranquillo. Bienestar: No debes dudar en demostrar cuando ciertas situaciones te han puesto incómodo o enojado. No puedes vivir reprimiendo tus sentimientos.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: El aburrimiento se apoderará de ti. Sientes que nada te complace, ni siquiera estar con el ser amado. Replantéate algunas cosas. Amor: No seas renuente a demostrar tus sentimientos. Exterioriza lo que pasa en tu interior, enamorarás aún más a tu pareja. Riqueza: Tus ideas no serán tenidas en cuenta y eso significará un golpe muy duro para tu estima. No te preocupes, ve por más. Bienestar: El cansancio que sientes puede que sea causa de las exigencias laborales. Descansa un poco más y busca la contención de amigos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Decides dedicar parte de tu tiempo a tu salud y surge la posibilidad de inscribirte en un gimnasio, junto a un amigo. Amor: Conocerás a muchas potenciales parejas, pero ninguna calará lo suficientemente hondo en ti como para enamorarte. Riqueza: Debes cuidarte de hablar de más. Un compañero se aprovechará de tu elocuencia e ingenuidad, y copiará tu proyecto. Bienestar: No seas tan egoísta. Piensa un poco más en tus seres queridos y sería bueno que el cariño que recibes también lo retribuyas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Atravesarás una muy buena etapa a nivel sentimental, pudiendo vivir grandes alegrías junto a tu pareja en el día de hoy. Amor: Deberás cambiar tus pautas de conducta en la vida si pretendes llevar una relación seria y con miras de perdurar en el futuro. Riqueza: No siempre se puede tener éxito en aquellas actividades que uno ama. Deberás explorar otras alternativas. Bienestar: No puedes ser siempre condescendiente con las necesidades de los que te rodean. Deberás llegar a un punto en el que te pongas como prioridad.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Estarás al borde de renunciar a sueños a los que consideras imposible alcanzar. Date un poco de tiempo para pensar. Amor: Hoy caerás en cuenta de que realmente has encontrado al amor de tu vida. Agradécele a la vida por esta oportunidad. Riqueza: Sufrirás serios retrasos en tus actividades debido a negligencias de supuestos profesionales, haz notar tu descontento. Bienestar: No hay nada de malo en hacerle saber a una persona cuanto la quieres o necesitas. Los sentimientos no son muestra de debilidad.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Contarás con una capacidad de concentración y atención más que envidiable. Aprovéchala al máximo, no la desperdicies. Amor: Jornada propicia para iniciar relaciones pasajeras. Aclara tus condiciones desde un principio para evitar equivocaciones. Riqueza: Otro éxito a sumar a tu historial. Utiliza esto como combustible para setear tus metas todavía más alto. Debes continuar así. Bienestar: Que tus vivencias negativas no coarten tu capacidad de disfrutar de la vida. Aprende de tus errores, pero no te vuelvas esclavo de ellos.