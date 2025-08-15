ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Horóscopo de hoy viernes 15 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 15 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

horoscopo_rn_img
Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Caerás en cuenta de que es el momento de comenzar a considerar otras alternativas para dar solución a tus problemas.

Amor: La tensión estará presente durante la jornada de hoy en la pareja, trayendo consigo ciertos roces e inconvenientes. Paciencia.

Riqueza: Tu efectividad a la hora de administrar los tiempos saldrá a relucir durante el día de hoy. Fin de semana de relax en puerta.

Bienestar: No dejes que la rutina de una profesión agitada evite que puedas disfrutar de las alegrías que te brinda la vida a través de tus seres queridos.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Descubrirás que son más los que están en tu contra que a tu favor. Sé más selectivo a la hora de buscar apoyo para tus planes.

Amor: Una serie de desencuentros harán que la relación se tambalee. Pongan las cartas sobre la mesa y decidan con el corazón.

Riqueza: Tu actitud egoísta hizo que tomarás decisiones equivocadas, que te sirva de lección para la próxima vez, si es que hay.

Bienestar: Aprende a reconocer el potencial de la gente que te rodea. No seas tan estricto porque de esa manera no lograrás su respeto.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Te darás cuenta de que no puedes mantener ciertas pautas de conducta por mucho más tiempo. Se aproximan cambios a tu vida.

Amor: No hay lugar para el rencor o el orgullo en una relación estable y con miras a futuro. Reconsidera tus sentimientos.

Riqueza: Contarás con el apoyo de los astros en la toma de decisiones financieras. Aprovecha para realizar todo tipo de inversiones.

Bienestar: No podrás evitar sufrir cambios a lo largo de tu vida, esto es lo que te mantiene en constante estado de evolución. No temas.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Tendrás un serio altercado con un amigo cercano en el día de hoy debido a tu mala manera de manejar las críticas.

Amor: Tus inseguridades y malas experiencias amorosas están comenzando a cerrarte el camino del amor. Busca cambiar.

Riqueza: Que los recientes eventos negativos que afectarán tu desempeño laboral no se estigmaticen para ti. Relájate un poco.

Bienestar: No te permitas caer presa del fragor del momento a la hora de mantener la mente clara para tomar determinaciones. La serenidad es la clave.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: No dejes que tus tendencias inmaduras te pongan en situaciones difíciles. Piensa y luego actúa, evita inconvenientes.

Amor: Tomarás determinaciones muy importantes que afectarán radicalmente el futuro de la pareja. Confía en tus instintos.

Riqueza: Procura invertir tu tiempo libre en el desarrollo de proyectos que puedan llegar a significar un avance para ti.

Bienestar: No siempre podrás alcanzar el entendimiento como un resultado directo de la aplicación del razonamiento con la otra persona. Cuidado.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: No contarás con tu energía habitual a la hora de enfrentar las responsabilidades del día. Esto te llevará a vivir atrasos.

Amor: Tu indecisión para tomar ciertas determinaciones molestará rotundamente a tu pareja llevándolos a pleitos durante la jornada.

Riqueza: Lograrás cumplir con todas y cada una de tus obligaciones para la jornada. Dispondrás de un fin de semana tranquillo.

Bienestar: No debes dudar en demostrar cuando ciertas situaciones te han puesto incómodo o enojado. No puedes vivir reprimiendo tus sentimientos.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: El aburrimiento se apoderará de ti. Sientes que nada te complace, ni siquiera estar con el ser amado. Replantéate algunas cosas.

Amor: No seas renuente a demostrar tus sentimientos. Exterioriza lo que pasa en tu interior, enamorarás aún más a tu pareja.

Riqueza: Tus ideas no serán tenidas en cuenta y eso significará un golpe muy duro para tu estima. No te preocupes, ve por más.

Bienestar: El cansancio que sientes puede que sea causa de las exigencias laborales. Descansa un poco más y busca la contención de amigos.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Decides dedicar parte de tu tiempo a tu salud y surge la posibilidad de inscribirte en un gimnasio, junto a un amigo.

Amor: Conocerás a muchas potenciales parejas, pero ninguna calará lo suficientemente hondo en ti como para enamorarte.

Riqueza: Debes cuidarte de hablar de más. Un compañero se aprovechará de tu elocuencia e ingenuidad, y copiará tu proyecto.

Bienestar: No seas tan egoísta. Piensa un poco más en tus seres queridos y sería bueno que el cariño que recibes también lo retribuyas.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Atravesarás una muy buena etapa a nivel sentimental, pudiendo vivir grandes alegrías junto a tu pareja en el día de hoy.

Amor: Deberás cambiar tus pautas de conducta en la vida si pretendes llevar una relación seria y con miras de perdurar en el futuro.

Riqueza: No siempre se puede tener éxito en aquellas actividades que uno ama. Deberás explorar otras alternativas.

Bienestar: No puedes ser siempre condescendiente con las necesidades de los que te rodean. Deberás llegar a un punto en el que te pongas como prioridad.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Estarás al borde de renunciar a sueños a los que consideras imposible alcanzar. Date un poco de tiempo para pensar.

Amor: Hoy caerás en cuenta de que realmente has encontrado al amor de tu vida. Agradécele a la vida por esta oportunidad.

Riqueza: Sufrirás serios retrasos en tus actividades debido a negligencias de supuestos profesionales, haz notar tu descontento.

Bienestar: No hay nada de malo en hacerle saber a una persona cuanto la quieres o necesitas. Los sentimientos no son muestra de debilidad.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Contarás con una capacidad de concentración y atención más que envidiable. Aprovéchala al máximo, no la desperdicies.

Amor: Jornada propicia para iniciar relaciones pasajeras. Aclara tus condiciones desde un principio para evitar equivocaciones.

Riqueza: Otro éxito a sumar a tu historial. Utiliza esto como combustible para setear tus metas todavía más alto. Debes continuar así.

Bienestar: Que tus vivencias negativas no coarten tu capacidad de disfrutar de la vida. Aprende de tus errores, pero no te vuelvas esclavo de ellos.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Que pequeñas vicisitudes sin sentido no arruinen una jornada con todo el potencial para ser perfecta. Contrólate.

Amor: La complicidad de un amigo te servirá para acercarte a esa persona que te interesa. No dudes en invitarla a salir.

Riqueza: No podrás encontrar la manera de conciliar tu concentración hoy. Procura no atrasarte demasiado en tus obligaciones.

Bienestar: Será inevitable experimentar adversidades o retrasos en la conclusión de todo tipo de metas, pero lo importante en no dejarnos superar por ellas.


Temas

Horóscopo

Predicciones

signos del zodíaco

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios