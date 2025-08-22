Horóscopo de hoy viernes 22 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Deberás renunciar a todo vestigio de orgullo si pretendes poner solución a ciertos inconvenientes que estás experimentando. Amor: Contarás con una confianza no común en tus aptitudes de seducción y esto trascenderá tu interior. Aprovéchalo. Riqueza: Esta será una jornada óptima para la toma de determinaciones a nivel económico. Aprovéchala al máximo. Bienestar: No esperes que ciertas situaciones en la vida se solucionen por si solas. Muchas llevan un largo tiempo de esfuerzo y dedicación constantes.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Estarás particularmente acelerado durante la jornada de hoy. No dejes que tu impaciencia te juegue en contra. Amor: Notarás que el tiempo no ha afectado para nada los sentimientos que tuvieras por una pareja de tu pasado. Cambios en puerta. Riqueza: Encontrarás ciertas soluciones a ciertos problemas que habías estado teniendo a nivel laboral recientemente. Aprovéchalas. Bienestar: La vida te hará atravesar por un sin fin de pruebas que parecerán infranqueables. Confía en ti mismo y lograrás verdaderas maravillas.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu paciencia será puesta a prueba durante la jornada de hoy. No te permitas caer en discusiones, respira hondo y relájate. Amor: Cometer errores es parte natural del aprendizaje en la vida. Aprende a ser indulgente con las equivocaciones de tu pareja. Riqueza: Aprende a hacer oídos sordos de todo tipo de comentarios que no tengan que ver con el trabajo en tu ambiente laboral. Bienestar: Aprende a escuchar a tu conciencia debidamente. Ella será la que te dictará el mejor curso de acción en cualquier momento de tu vida.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tendrás malas noticias en tu puerta durante la jornada de hoy, no dejes que esto tumbe tu voluntad o buen humor. Amor: Gozarás de una conexión pocas veces vista con tu pareja en la jornada de hoy. Aprovecha para fortalecer la relación. Riqueza: Lograrás terminar con tus obligaciones para la jornada de hoy en tiempo récord, aprovecha el tiempo que tengas extra. Bienestar: Son precisamente los malos momentos los que nos sirven de contraste para poder apreciar las cosas buenas que la vida nos ofrece.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Deberás moderarte en la manera en la que respondes a ciertos planteos por parte de tus seres queridos. La prudencia es la clave. Amor: Caerás en cuenta lo afortunado que eres en compartir tu vida sentimental con la persona a tu lado. Jornada positiva. Riqueza: Tu jornada laboral pasará sin mayores inconvenientes o complicaciones, lo que te dejará un panorama tranquilo para el domingo. Bienestar: No hay situación que no puedas enfrentar si evitas que la desesperación y la inseguridad se apoderen de ti. La serenidad es la clave.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tu vida social será muy intensa. Eventos, reuniones con amigos, encuentros con gente interesante, no te quedará tiempo para nada. Amor: Una pareja como la de ustedes es la envidia de los demás. Son libres, sin compromisos ni ataduras y con mucho sex appeal. Riqueza: Las excesivas responsabilidades están acabando con tu salud. Hazte un tiempo para ti, así evitarás terminar estresado. Bienestar: Te gusta la noche, la buena vida, las salidas con amigos, pero debes parar un poco con este ritmo de vida porque tu salud se resentirá.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy mostrarás que estás harto de la rutina y decidirás afrontar la aventura. No te arrepientas de tus decisiones. Amor: Las citas a ciegas no siempre son la mejor opción, ya que nunca hay coincidencia entre lo que uno imagina y la realidad. Riqueza: Una persona de tu entorno familiar puede complicar tus planes económicos. Déjale bien en claro cuál es su lugar. Bienestar: No tiene caso preguntarle a otros qué hacer si no tienes intención de seguir consejos. No busques confirmar tus ideas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Caerás en cuenta de que es hora de inducir rotundos cambios en tu vida de manera urgente. Deja ya de postergarlos. Amor: No permitas que la opinión de terceros afecte los sentimientos que posees hacia tu pareja. Escucha tu corazón. Riqueza: Deberás callar ciertas palabras cuando te enfrentes en discusión a tus superiores durante la jornada. No te dejes llevar. Bienestar: Siempre valora las intenciones de las personas que te rodean, pero debes ser muy selecto a la hora de tomar consejos de ellos. Debes ser tu mismo juez y verdugo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No permitas que recientes desilusiones personales estigmaticen ciertas situaciones de tu vida. Supera tus miedos. Amor: Haz eco de los pedidos por parte de tu pareja de dedicarle un poco más de tiempo a la relación. Redistribuye tus prioridades. Riqueza: Tendrás algunos inconvenientes para hacer funcionar ciertas herramientas que son de utilidad en tu entorno laboral. Bienestar: No te permitas verte superado por las situaciones que debas atravesar en la vida. Siempre existe una solución válida a los problemas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Lograrás grandes avances en ciertas cuestiones muy importantes de tu vida en el día de hoy. Procura no perder tu tiempo. Amor: Aprende a demostrar más eficientemente tu necesidad de afecto a tu pareja. No dejes que el orgullo te juegue en contra. Riqueza: Las dudas te asaltarán durante la jornada de hoy cuando debas tomar ciertas determinaciones confiando en tu criterio. Bienestar: No puedes vivir con la noción de que nunca necesitarás a nadie. Eventualmente llegará el momento en el que esta afirmación será errónea.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: El destino dará un giro afortunado a tu favor durante la jornada de hoy. Utiliza tus encantos al máximo y verás resultados. Amor: Que tus elecciones del pasado no afecten tu futuro. Aprende a dejar detrás de ti lo que ya fue, no le des lugar en el ahora. Riqueza: Las condiciones climáticas de hoy tendrán un serio impacto en la forma en la que desarrollarás tu trabajo. Prudencia. Bienestar: Organizarás reuniones con amigos durante el fin de semana. Aprovecha este momento para relajar las tensiones de una semana complicada.