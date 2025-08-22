Horóscopo de hoy viernes 22 de agosto 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 22 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Deberás renunciar a todo vestigio de orgullo si pretendes poner solución a ciertos inconvenientes que estás experimentando.
Amor: Contarás con una confianza no común en tus aptitudes de seducción y esto trascenderá tu interior. Aprovéchalo.
Riqueza: Esta será una jornada óptima para la toma de determinaciones a nivel económico. Aprovéchala al máximo.
Bienestar: No esperes que ciertas situaciones en la vida se solucionen por si solas. Muchas llevan un largo tiempo de esfuerzo y dedicación constantes.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Estarás particularmente acelerado durante la jornada de hoy. No dejes que tu impaciencia te juegue en contra.
Amor: Notarás que el tiempo no ha afectado para nada los sentimientos que tuvieras por una pareja de tu pasado. Cambios en puerta.
Riqueza: Encontrarás ciertas soluciones a ciertos problemas que habías estado teniendo a nivel laboral recientemente. Aprovéchalas.
Bienestar: La vida te hará atravesar por un sin fin de pruebas que parecerán infranqueables. Confía en ti mismo y lograrás verdaderas maravillas.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tu paciencia será puesta a prueba durante la jornada de hoy. No te permitas caer en discusiones, respira hondo y relájate.
Amor: Cometer errores es parte natural del aprendizaje en la vida. Aprende a ser indulgente con las equivocaciones de tu pareja.
Riqueza: Aprende a hacer oídos sordos de todo tipo de comentarios que no tengan que ver con el trabajo en tu ambiente laboral.
Bienestar: Aprende a escuchar a tu conciencia debidamente. Ella será la que te dictará el mejor curso de acción en cualquier momento de tu vida.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Tendrás malas noticias en tu puerta durante la jornada de hoy, no dejes que esto tumbe tu voluntad o buen humor.
Amor: Gozarás de una conexión pocas veces vista con tu pareja en la jornada de hoy. Aprovecha para fortalecer la relación.
Riqueza: Lograrás terminar con tus obligaciones para la jornada de hoy en tiempo récord, aprovecha el tiempo que tengas extra.
Bienestar: Son precisamente los malos momentos los que nos sirven de contraste para poder apreciar las cosas buenas que la vida nos ofrece.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Deberás moderarte en la manera en la que respondes a ciertos planteos por parte de tus seres queridos. La prudencia es la clave.
Amor: Caerás en cuenta lo afortunado que eres en compartir tu vida sentimental con la persona a tu lado. Jornada positiva.
Riqueza: Tu jornada laboral pasará sin mayores inconvenientes o complicaciones, lo que te dejará un panorama tranquilo para el domingo.
Bienestar: No hay situación que no puedas enfrentar si evitas que la desesperación y la inseguridad se apoderen de ti. La serenidad es la clave.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Tu vida social será muy intensa. Eventos, reuniones con amigos, encuentros con gente interesante, no te quedará tiempo para nada.
Amor: Una pareja como la de ustedes es la envidia de los demás. Son libres, sin compromisos ni ataduras y con mucho sex appeal.
Riqueza: Las excesivas responsabilidades están acabando con tu salud. Hazte un tiempo para ti, así evitarás terminar estresado.
Bienestar: Te gusta la noche, la buena vida, las salidas con amigos, pero debes parar un poco con este ritmo de vida porque tu salud se resentirá.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Hoy mostrarás que estás harto de la rutina y decidirás afrontar la aventura. No te arrepientas de tus decisiones.
Amor: Las citas a ciegas no siempre son la mejor opción, ya que nunca hay coincidencia entre lo que uno imagina y la realidad.
Riqueza: Una persona de tu entorno familiar puede complicar tus planes económicos. Déjale bien en claro cuál es su lugar.
Bienestar: No tiene caso preguntarle a otros qué hacer si no tienes intención de seguir consejos. No busques confirmar tus ideas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Caerás en cuenta de que es hora de inducir rotundos cambios en tu vida de manera urgente. Deja ya de postergarlos.
Amor: No permitas que la opinión de terceros afecte los sentimientos que posees hacia tu pareja. Escucha tu corazón.
Riqueza: Deberás callar ciertas palabras cuando te enfrentes en discusión a tus superiores durante la jornada. No te dejes llevar.
Bienestar: Siempre valora las intenciones de las personas que te rodean, pero debes ser muy selecto a la hora de tomar consejos de ellos. Debes ser tu mismo juez y verdugo.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: No permitas que recientes desilusiones personales estigmaticen ciertas situaciones de tu vida. Supera tus miedos.
Amor: Haz eco de los pedidos por parte de tu pareja de dedicarle un poco más de tiempo a la relación. Redistribuye tus prioridades.
Riqueza: Tendrás algunos inconvenientes para hacer funcionar ciertas herramientas que son de utilidad en tu entorno laboral.
Bienestar: No te permitas verte superado por las situaciones que debas atravesar en la vida. Siempre existe una solución válida a los problemas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Lograrás grandes avances en ciertas cuestiones muy importantes de tu vida en el día de hoy. Procura no perder tu tiempo.
Amor: Aprende a demostrar más eficientemente tu necesidad de afecto a tu pareja. No dejes que el orgullo te juegue en contra.
Riqueza: Las dudas te asaltarán durante la jornada de hoy cuando debas tomar ciertas determinaciones confiando en tu criterio.
Bienestar: No puedes vivir con la noción de que nunca necesitarás a nadie. Eventualmente llegará el momento en el que esta afirmación será errónea.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: El destino dará un giro afortunado a tu favor durante la jornada de hoy. Utiliza tus encantos al máximo y verás resultados.
Amor: Que tus elecciones del pasado no afecten tu futuro. Aprende a dejar detrás de ti lo que ya fue, no le des lugar en el ahora.
Riqueza: Las condiciones climáticas de hoy tendrán un serio impacto en la forma en la que desarrollarás tu trabajo. Prudencia.
Bienestar: Organizarás reuniones con amigos durante el fin de semana. Aprovecha este momento para relajar las tensiones de una semana complicada.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tus principios morales te pondrán en un dilema en la jornada de hoy. En tu corazón estarán las respuestas que buscas.
Amor: Deja ya de atormentarte con el pasado de tu pareja. Esto no es positivo para la relación, solo logrará alejarte más de ella.
Riqueza: Contarás con todo lo necesario para dejar una excelente primera impresión en entrevistas laborales. Aprovéchalo.
Bienestar: No puedes culparte por siempre por los errores que cometieras en tu pasado. Todos tenemos situaciones que desearíamos nunca haber experimentado.
Comentarios