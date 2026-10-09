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Horóscopo

Horóscopo de hoy viernes 9 de octubre: los astros impulsan a jugarse por un proyecto postergado

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 9 de octubre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: La razón está al servicio de tus intereses. Mente inventiva, libre de prejuicios, con capacidad para actuar con acierto.

Amor: Si sabes que una persona te quiere, muéstrate tierno, cariñoso, atento y fiel. Será el mejor de los regalos.

Riqueza: Estarás más decidido a la hora de efectuar tus compras e inversiones, pero ten cuidado en los gastos excesivos.

Bienestar: Por una vez razona tus sentimientos, busca los motivos de los mismos. Será mejor para ti, ya que tu seriedad te conducirá al éxito tan deseado.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Algo que estás planificando desde hace un tiempo tendrá sus frutos. Sube tu ánimo y deja de lado el pesimismo.

Amor: Alguien espera una señal tuya demostrando afecto. No expresas lo que sientes por temor a ser rechazado. Toma la iniciativa.

Riqueza: Tienes tendencia a buscar seguridad y eso puede entorpecer algunos proyectos. Para ganar debes arriesgar.

Bienestar: Trata de romper el cordón umbilical con ciertos miembros de tu familia, necesitas más independencia para poder tomar tus propias decisiones.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Probables problemas en las relaciones entre padres e hijos. Alguien debe animarte a que termines lo que empiezas.

Amor: Es importante que no hagas que la persona más importante en tu vida se sienta infravalorada. Debes demostrar tus sentimientos.

Riqueza: Buen momento para encontrar a la persona dispuesta a financiar tus proyectos, pero no te desanimes ante el primer traspié.

Bienestar: Evita quedar atrapado entre sentimientos de duda e inseguridad. Confía en tu instinto y lograrás lo que te propongas.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No suceden grandes cosas que puedan alterar el suave desarrollo de tu vida, más cuando cuentas con el apoyo de amigos.

Amor: Estás en posesión de una veta sensible y romántica, con disfrute de buenos amigos. Período de vida social muy satisfactoria, aún a la distancia y de forma virtual.

Riqueza: Te sientes como el que empuja con planes, y es comprensible, pero los problemas de dinero son una prioridad a resolver.

Bienestar: El deporte es una materia a desarrollar en tu vida cotidiana. Si no dejas el sedentarismo de lado, sus consecuencias saldrán pronto a la luz.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: No abandones tu optimismo, ya que no estás pasando por un buen momento. Si lo pierdes se te dificultarán aún más las cosas.

Amor: Te estás preguntando si lo que sientes por alguien es recíproco, pero puedes perder mucho tiempo soñando despierto.

Riqueza: Intenta concentrarte en los números porque se alterará tu orden de prioridades, aunque no será muy claro el desencadenante.

Bienestar: Un poco más de fruta al día te vendrá muy bien para mejorar tus defensas y tener una mejor armonía entre cuerpo y alma.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Alguien que te debe reconocimiento no te tratará con mucho respeto. Hazte valer porque de lo contrario nadie te defenderá.

Amor: Buen momento de pareja y nuevas oportunidades para relaciones afectivas. También hay un incremento del romance y deseo sexual.

Riqueza: Aprovecha tu perfeccionismo para poner sobre la mesa todas esas ideas que te vienen rondando desde hace tiempo.

Bienestar: Tus tensiones van a repercutir en tu salud. Puedes neutralizarlas con la relajación del cuerpo y la mente, intenta con la lectura antes de dormir.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte, por ahora, te ponga contra la pared. Surgirán discusiones familiares.

Amor: Ve con cuidado, porque las pasiones extremas son muy atractivas, pero suelen traer peligros aparejados.

Riqueza: Te llegarán las oportunidades que esperabas, no te desesperes, ya que todo arribará a su respectivo tiempo.

Bienestar: No conviene confiar en que todo va bien para tu salud y no cuidar la dieta o el ejercicio. No abuses de tu estado.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Podrás darte el gusto de conocer a alguien de tu agrado y compartir una actividad altamente relajante, aún a la distancia.

Amor: Los problemas de dinero repercutirán en tu cama. No dejes que la sexualidad de la pareja termine en bancarrota, haz algo.

Riqueza: Es tiempo de consolidación, pero también de caída y ruina si lo conseguido anteriormente ha sido por medio de malas prácticas.

Bienestar: Las amistades siempre han formado parte de tu vida, pero algunas no te acompañarán en este momento porque no comparten tus criterios.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Recibirás una buena noticia. Organiza muy bien tu tiempo para que no te sientas estresado y así aprovecharás mejor tus actividades.

Amor: Aparecerá un amor del pasado, ten cuidado con tu pareja actual. Puede no ser muy provechoso para la relación.

Riqueza: Ten presente que no es buen momento para los juegos de azar, toma tus precauciones si vas a participar de ellos.

Bienestar: Es un momento ideal para pensar en ti mismo, practica algún deporte y te sentirás mucho mejor. Beneficiará tu intelecto.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Tendrás muchas ganas de emprender una actividad y otras situaciones que estás por vivir te van a impulsar a hacerlo más rápido.

Amor: Se acercan momentos muy tiernos en la relación, aprovecha cada instante compartido junto a tu pareja.

Riqueza: Si se te presenta algún inconveniente en tu lugar de trabajo es buen momento para apoyarte en tus colegas. Ellos comprenderán.

Bienestar: No todos los planes resultan como lo has previsto, improvisa pero no te dejes llevar por los dichos de otros.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Siguen las buenas noticias en lo laboral, pero en el ámbito sentimental hoy será recomendable que busques dialogar con tu pareja.

Amor: Tiempo de recuperar espacio para los dos y apostar a las ilusiones compartidas. Ama a quien realmente lo merezca.

Riqueza: No confíes en promesas dudosas y, ante la duda, encárgate tú de resolver la situación. Será la única forma de estar seguro.

Bienestar: Procura dejar de lado el egocentrismo que profesas y dedícate al prójimo un poco más. Tu familia y amigos te lo agradecerán.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Muy buen momento en lo que respecta a lo sentimental, pero presta atención a ciertos detalles.

Amor: Ten cuidado con lo que dices a tu pareja. Las cosas no siempre resultan como quieres, mejor mide un poco tus palabras.

Riqueza: Trata de no realizar demasiados gastos, ya que se aproximan tiempos no muy buenos con respecto a la situación laboral.

Bienestar: Tienes tendencia a ver el lado positivo de las cosas, esto hace que te sientas a gusto contigo mismo y con fuerzas para luchar por lo que deseas.


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