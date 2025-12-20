Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para la semana del lunes 22 al domingo 28 de diciembre

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, presenta su horóscopo semanal con las claves para que cada signo aproveche las energías disponibles del lunes 22 al domingo 28 de diciembre de 2025.

Originario de la República Dominicana y criado en Nueva York, Florencio descubrió su don a los siete años y hoy es referente en astrología y sanación espiritual, con millones de seguidores en redes sociales y medios.

Horóscopo semanal del Niño Prodigio

Aries

Visualízate escalando el Monte Sinaí bajo el viento caliente del desierto, que te pide foco total. Cada paso exige soltar distracciones para tomar decisiones que impactarán a otros. La cima llega cuando sostienes disciplina y autocontrol: tu vocación reclama un ascenso firme, sin atajos.

Tauro

Visualiza tu ascenso por el Annapurna, en el Himalaya, una montaña que impulsa a ampliar fronteras internas. Cada tramo despierta ansias de aprendizaje y aventura. Puede aparecer un viaje u oportunidad única. Acepta la travesía y sigue la ruta que tu curiosidad desea explorar hoy.

Géminis

Piensa que escalas las paredes gemelas de Pedra da Gávea en Brasil, entrando en un territorio íntimo y vibrante. La pendiente enciende tu erotismo y desarma complejos antiguos. En finanzas avanzas con estrategia firme: tu negociación se vuelve precisa y sin miedo, siempre certera.

Cáncer

Proyéctate en la Patagonia frente al imponente Fitz Roy, donde cada paso muestra cuánto te potencia el otro. El ascenso progresa cuando sigues tu voluntad y admites que asociarte te fortalece. Elige la cuerda y marca el ritmo: tus vínculos sostienen e impulsan tus ambiciones.

Leo

Visualízate en Suiza frente al Matterhorn, activándote para resolver pendientes cotidianas. La escalada pide constancia y cuidado físico. Cada tramo ordena hábitos y tareas mientras afinas tu ritmo. Si aprovechas el impulso asciendes: la eficiencia se vuelve tu herramienta más valiosa.

Virgo

Es como si estuvieras en Grecia subiendo el Monte Olimpo, buscando tu propio lugar en las alturas. El ascenso te impulsa a proyectarte, brillar y liderar. Si tienes hijos, pedirán más energía. Tu creatividad se enciende mientras marcas presencia: la montaña premia tu valentía.

Libra

Visualízate en Francia, frente al Mont Blanc, asumiendo mayor autoridad en tu hogar. La montaña te pide marcar territorio. Cada tramo impulsa reparaciones, reorganización y mejoras. Si sigues tu brújula interior, la base se fortalece y encuentras un refugio más potente desde donde crecer.

Escorpio

Visualízate en Sicilia, subiendo el Etna, donde cada grieta expresa algo que quieres decir. Se activan trámites, movimientos y quizás adquieres un vehículo nuevo. Tus palabras salen ardientes: úsalas con precisión. La cima aparece cuando eliges bien qué comunicar y qué dejar reposar bajo la lava.

Sagitario

Visualízate en México frente al Pico de Orizaba, sintiendo cómo tus finanzas se reactivan. Cada tramo te vuelve hábil para generar recursos. La montaña pide estrategia y paciencia: si buscas un aumento, espera el instante ideal. Tu ascenso económico avanza cuando sostienes el ritmo.

Capricornio

Visualízate en el Karakórum, en China, frente al K2, recibiendo un impulso vital renovado. Te enciendes y eliges un camino que define tu futuro. La pendiente exige constancia, pero tu motivación sostiene cada paso. Si enfocas tu energía en lo esencial, asciendes firme y avanzas.

Acuario

Visualízate en Escocia ascendiendo el Ben Nevis, envuelto en neblina y ecos antiguos. Viejas rivalidades reaparecen buscando resolución. No necesitas subir solo: pide apoyo. La cima llega cuando enfrentas lo pendiente con serenidad, cerrando historias que ya no deben acompañarte.__IP__

Piscis

Visualízate en California, ascendiendo el Monte Shasta junto a personas emprendedoras que amplían tu mundo. Los grupos abren proyectos compartidos. Puede haber tensiones, pero elige bien con quién discutir. Los vínculos sostienen tu subida y despliegan oportunidades que te potencian.