Horóscopo hoy: predicciones para este lunes 1 de junio 2026, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Procura invertir tu imaginación y tu capacidad inventiva en asuntos provechosos y positivos. Es sabio intentar hacer las cosas bien. Amor: Los encuentros amorosos tendrán hoy todo el magnetismo y la originalidad que deseas. Disfrútalos intensa y placenteramente. Riqueza: Vas a tener grandes oportunidades para mejorar tus ingresos y a la vez para tener tiempo de gastarlos en lo que te plazca. Bienestar: Debes guardar ciertas normas de seguridad en torno a tu sexualidad. La tendencia a correr riesgos y a precipitarte es alta.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Puede que estés perdiendo el rumbo esta mañana, pero las cosas mejoran después del almuerzo, cuando te tropieces con tu motivación. Amor: Tu espíritu aventurero te permitirá encarar numerosas iniciativas que serán aceptadas sin dificultad por tu pareja. Riqueza: Los asuntos relacionados con el dinero pueden entrar en crisis. Pon mucha atención y evita inversiones riesgosas. Bienestar: Eres lo más importante, por eso exige que te traten mejor. No permitas que te quiten el poder con chantajes, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No podrás salir de tu sorpresa al ver la cantidad de vicisitudes que deberás atravesar a causa de una mala elección en tu pasado. Amor: En el amor toda va bien pero, si estás solo, no es una buena etapa para iniciar una relación. Mantente atento a las oportunidades. Riqueza: Deberás poner tus prioridades en orden si pretendes tener éxito en tu trabajo. Asume tus responsabilidades. Bienestar: Existen hitos en la vida de la pareja en los que las determinaciones tomadas son clave para el futuro de la relación. Mucho cuidado.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Las situaciones que te han tocado vivir te han mostrado que lo bueno no siempre paga. No renuncies a tus estándares morales. Amor: Hoy, a diferencia de en los días recientes, te sentirás mucho más cerca de tu pareja. Jornada positiva para ambos. Riqueza: Tendrás una jornada laboral complicada debido a que estarás con tu mente en otro lado. Procura concentrarte. Bienestar: No temas refugiarte en tus responsabilidades y obligaciones para mantener las voces del corazón calladas, al menos por un momento.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Necesitas serenarte en todos los ámbitos. Tendrás problemas para comunicar tu entusiasmo en tu vida sentimental. Amor: Tus emociones serán intensas. Puedes vivir momentos apasionados, pero corres el riesgo de dramatizar en exceso las dificultades. Riqueza: Poca eficiencia pese a tu organización. Ya tendrás tu oportunidad de hacer negocios y viajar, por el momento invierte. Bienestar: Pueden presentarse malos entendidos entre tus amigos, así que no des pie a chismes. Cuídate de no hablar de lo que no sabes.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Aunque hay más actividad y te muestres más ambicioso, no por ello dejarás de vivir con esa frugalidad tan característica tuya. Amor: Puede que el romance te divierta, pero deberías saber que pertenece más al orden de la fantasía que al de la realidad. Riqueza: Problemas con hipotecas y deudas. Cuídate en especial respecto al dinero compartido con otros o al dinero de alguna sociedad. Bienestar: Te beneficiará una rutina de ejercicios que exija disciplina y concentración como puede ser el yoga, las artes marciales o montañismo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No hay límites hoy acerca de cuán lejos puedes llevar a los demás Eres el que manda y te impondrás por tus condiciones de guía. Amor: Relaciones amorosas clandestinas o con personas del círculo de amistades. No las prolongues porque lo lamentarás. Riqueza: Una vez que hayas aclarado todos los malos entendidos con algunas personas, podrás iniciar un proyecto a gran escala. Bienestar: Ten cuidado con ser injusto y echar tus culpas a quien no las tiene. Deberás ser más neutral a la hora de analizar los hechos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Cuida tus pasos, hoy alguien conocido tratará de embaucarte y te dejará perplejo o comprometido. Amor: Aquellos que ya tienen pareja deben de mimar y cuidar la relación mediante celebraciones, detalles, regalos e invitaciones. Riqueza: Con una sonrisa en el rostro y sobrellevando las conversaciones, podrás hacer contactos que impulsarán tus ambiciones. Bienestar: Deja que tus talentos brillen hoy, todos los ojos están fijos en ti. Tu modestia te mantendrá en la sombra, a menos que des un paso hacia la luz.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tendrás unos días en que te costará mucho sentarte a estudiar y concentrarte. Tienes muchas cosas en la cabeza. Amor: Existe una unión muy fuerte con tu pareja. No te angusties por discusiones menores, ustedes pueden aguantar pequeñas diferencias. Riqueza: Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías en lo que haces o será un día de errores. Bienestar: No dudes en hacer las consultas pertinentes sobre ese malestar en la espalda que tienes. Solamente las pequeñas molestias son pasajeras.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La capacidad de destacarse llevará al éxito a los más reflexivos. A los demás se les presentarán momentos difíciles. Amor: En general, será un día de pocos movimientos. No obstante, podrías tropezar con la agresividad de tu pareja, mejor esquívala. Riqueza: Ten cuidado con cualquier asunto legal o firma de contratos, porque no será un buen momento para ello. Bienestar: Pequeños dolores articulares te hacen pensar que los años no pasan sin sentido y que tienes algo de reuma. Momento de hacer ejercicio.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te sentirás satisfecho al ver que pudiste concretar muchos objetivos que te habías planteado con anterioridad. Amor: Estabilidad y optimismo. Buenos momentos, ideal para reencuentros románticos. Lograrás cortar con la rutina que te agobia. Riqueza: Tendrás que sortear obstáculos porque el dinero será todo lo que te preocupa. Tu entusiasmo y buen humor merman. Bienestar: Si te interesa mantener armonía en tus vínculos afectivos, sociales o laborales, habla con sinceridad sobre lo que te molesta y encuentra una solución.