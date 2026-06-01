Secta Rusa en Bariloche: la Justicia define si Konstantin Rudnev regresa a prisión bajo una fuerte advertencia de su esposa

La situación judicial de Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en Bariloche, ingresó en una etapa de máxima tensión judicial. El próximo miércoles 3 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal llevará a cabo una audiencia decisiva para tratar la apelación de la fiscalía contra la revocación de su arresto domiciliario. La Justicia ahora deberá resolver si el ciudadano ruso mantiene el beneficio otorgado semanas atrás o si regresa de inmediato a un penal federal. En este complejo escenario, su esposa, Tamara Rudneva, rompió el silencio con severos cuestionamientos hacia la solidez de la investigación y lanzó una tajante advertencia a las autoridades judiciales sobre el delicado estado de salud del acusado.

Una advertencia directa ante el riesgo de vida

La situación médica se convirtió en el eje central de la disputa. El ciudadano ruso de 58 años, fue autorizado recientemente a someterse a una cirugía por una hernia inguinoescrotal, cuadro que, según su entorno, demuestra la necesidad de una atención especializada permanente. Su esposa detalló el grave deterioro físico del imputado, señalando que «perdió decenas de kilos durante la detención».

«Si algo le sucede a Konstantin, si su salud sigue deteriorándose o si llega a morir por falta de atención médica adecuada, quienes hoy insisten en volver a encarcelarlo van a tener que hacerse responsables», disparó categóricamente Rudneva.

La mujer apuntó directo contra los funcionarios judiciales que impulsan la prisión efectiva, asegurando que conocen a la perfección los informes de los diagnósticos y los riesgos que corre: «Si pese a todo eso deciden avanzar y algo grave ocurre, no podrán decir que no fueron advertidos. No se puede actuar como si la salud de una persona fuera un detalle secundario».

Konstantin Rudnev fue sometido a una intervención y su esposa aseguró que su estado es delicado.

Las supuestas contradicciones y la «ausencia de delito»

Más allá de la urgencia médica, la mujer realizó un duro descargo contra el expediente, afirmando que «no existe delito y se ignoran las pruebas que contradicen la acusación». Para la defensa, la hipótesis fiscal carece de base fáctica y se construyó de manera dirigida antes de evaluar objetivamente los hechos.

Dentro de los puntos señalados por la mujer, se destacan la falta de contacto directo: Aseguró que Konstantin Rudnev jamás conoció, habló, ni tuvo contacto alguno con «E.» (la presunta víctima). «No existe en el expediente ni un mensaje, ni una llamada, ni un registro de conversación entre ambos», enfatizó.

La esposa de Konstantin recordó también que la propia «E.» declaró en varias oportunidades que no se considera víctima de ningún delito, testimonios que constan en la causa y que contradicen la teoría fiscal.

Finalmente mencionó a otra ciudadana rusa, Nadezhda Belyakova, como la persona que acompañó y estuvo presente en todas las situaciones del viaje de «E.». «Si uno toma la hipótesis de la acusación, los hechos relevantes aparecen vinculados a una persona específica, y esa persona no es Konstantin», reclamó.

El reclamo de un cierre de causa

Para Tamara Rudneva, la única salida jurídicamente viable es el cierre definitivo de la causa. Criticó la supuesta doble vara de la fiscalía al no aplicar los mismos criterios de restricción de libertad (riesgo de fuga o entorpecimiento) a otros involucrados que sí tuvieron trato directo con la joven afectada.

«Lo que observamos es una enorme distancia entre las pruebas y la teoría del caso. Lo preocupante es que algunos funcionarios parecen estar más interesados en sostener una acusación que en proteger una vida humana», concluyó.