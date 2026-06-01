China lo hizo de nuevo: creó la mayor estación conversora de energía eólica offshore del mundo

Una empresa china instaló la mayor estación conversora offshore del mundo: se trata de una enorme infraestructura que pesa más de 25.000 toneladas, y tiene una altura equivalente a un edificio de 15 pisos. En total permite generar una potencia instalada de 2.000 MW, y busca resolver uno de los mayores retos que propone la generación eólica mar adentro.

«Corazón de la Brisa Marina» es el nombre de esta iniciativa situada en el parque eólico de Jangjiang, en el mar Amarillo. Está a cargo de la compañía estatal China Three Gorges Corporation, especializada en proyectos de generación de energía renovable y responsable de la Presa de las Tres Gargantas, la más grande a nivel global.

Esta gran plataforma no produce energía por sí misma, sino que su función consiste en recoger la potencia de los parques eólicos marinos de Yangjiang Qingzhou, Fases 5 y 7. De esta forma, funciona como un nodo de interconexión para estos parques eólicos offshore, que juntos alcanzan una capacidad instalada de 2.000 MW, de acuerdo al sitio web de la firma.

Un gigante renovable ¿Cómo funciona?

El objetivo es resolver de mejor manera uno de los mayores desafíos que plantea la generación de energía eólica mar adentro: lograr que la electricidad llegue a las ciudades. Debido a la distancia con la costa, transmitir la energía a través de cables convencionales de corriente alterna causa que parte de la misma se pierda en el camino.

Acá es donde entra la nueva estación, ya que recibe la energía que sale de estos parques eólicos en forma de corriente alterna 66 kV y la transforma en corriente continua de ±500 kV. Esto permite llevar la electricidad por 100 kilómetros hasta la costa a través de cables submarinos HVDC (Corriente Continua de Alta Tensión, por sus siglas en inglés), con pérdidas mucho menores.

Foto: China Three Gorges Corporation.

El proyecto está preparado para captar la electricidad generada por 163 aerogeneradores. Por ese motivo no sorprende que cuente con proporciones gigantescas: su estructura tiene más de 80 metros de largo y ancho, 44 metros de altura -el equivalente a un edificio de 15 pisos- y aproximadamente 25.000 toneladas de peso.

Para mover e instalar una instalación de tal escala se requirió un método de remolque flotante. Además, el equipo de ingeniería también se aprovechó de los sistemas de lastre de los buques y las mareas naturales para posicionar con precisión la plataforma sobre su emplazamiento definitivo.

Según El Español, esta iniciativa es vista de reojo por algunos países de Europa, como el Reino Unido, Dinamarca, Alemania o los Países Bajos. En esa línea, proyectan realizar complejos similares e incluso islas energéticas artificiales, con el fin de reducir costes e interconectar redes internacionales.