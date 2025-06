Horóscopo: las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 20 de junio 2025 

Mhoni Vidente se encarga todos los domingos de acercarnos el horóscopo semanal. En este caso, trae las predicciones para la semana de 15 al 20 de junio 2025 para cada uno de los signos.

Además, revela cuáles serán los mejores días, los colores y los números de la suerte para todo el zodiaco.

El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 20 de junio 2025

Aries

Carta de la semana: As de Espadas. Día de la suerte: Martes. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 10, 16 y 25. Signos compatibles: Géminis. Leo y Capricornio.

Poder, fuerza y determinación. No pueden quedarse estáticos ni agachar la cabeza; no enfrenten enemigos pero avancen con inteligencia. El triunfo es de ustedes, especialmente en temas legales o de papeles. Vuelvan a estudiar. Si atraviesan una situación difícil, esta semana podría resolverse: el as de espadas les da fuerzas para vencer cualquier obstáculo y triunfar. Mantengan buenos hábitos. Vencen enemigos y envidias. Semana de crecimiento laboral y energía extra. Avances. Administren bien sus gastos y no compren por comprar. Para los Aries casados, embarazo en puerta. Cuidado con los impulsos: contrólense. Aléjense del caos, los conflictos y las personas complicadas.

Tauro

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 09, 28 y 66. Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Acuario.

Momento de actuar con firmeza y decidir hacia dónde quieren ir y qué quieren para ser felices. Es el momento de hacer lo que desean con valentía y decisión. No tengan miedo del qué dirán. Semana de mucho estudio y trabajo. Sean conscientes a la hora de gastar y sólo compren cosas útiles. Manténganse activos. Será una semana de regaños y desencuentros: no sigan con los pleitos ni las discusiones. Cálmense y no piensen de más. Alcanzarán sus sueños, por eso, nunca dejen de pensar en lo que quieren. Vean más allá de lo ordinario, proyecten y no se acostumbren a vivir sólo el día a día. Dejen de lado el drama , la exageración y el pesimismo. Solucionen problemas de pareja. Aléjense de todo lo negativo y vuelvan a empezar sin miedo. Reciben un dinero que no esperaban.

Géminis

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Lunes. Colores: Naranja y Amarillo. Números de la suerte: 02, 14 y 19. Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario.

Semana de estar arriba. Sigan comunicando y estén ocupados. Mantengan buenos hábitos. Será una semana muy ocupada, de trabajo y estudio. Reciben propuesta de compromiso, casamiento o matrimonio. Buena racha en general. Callen y no hablen de más; no opinen ni se metan en conflictos ajenos. Ordenen su vida. Lo que esperaban, esta semana se cumplirá. Sigan estudiando y preparándose. Prosperidad. No se saboteen a ustedes mismos: sean positivos y no cuenten nada sobre sus logros o proyectos. Compren cosas que necesiten y autoregálense para construir raíces de abundancia. No tengan miedo al qué dirán. Todo lo que hagan y proyecten se les dará. No retomen nada del pasado.

Cáncer

Carta de la semana: El Juicio. Día de la suerte: Jueves. Colores: Blanco y Morado. Números de la suerte: 01, 05 y 39. Signos compatibles: Acuario, Piscis y Escorpio.

Cuidado con las palabras, los decretos y los pensamientos. No sean tan exagerados ni dramáticos. Piensen en grande y pisen éxito esta semana. Aléjense de todo lo negativo y de lo que no fluye. Arreglen papeles. Vuelvan a estudiar. Enfóquense en ustedes y no le den tanta atención a personas o situaciones que no lo merecen. Mantengan una buena alimentación. Salgan del «no» y fluyan: será una semana de energías positivas. Iluminan y trascienden en todo lo que hacen: hagan lo que desean para sus vidas. Aléjense de chismes, pensamientos negativos y malas personas. Semana apasionada y de amores nuevos y sin compromisos. Ayuden, así crecerá sin límites su energía positiva.

Leo

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Viernes. Colores: Azul y Blanco. Números de la suerte: 07, 29 y 40. Signos compatibles: Sagitario, Aries y Tauro.

Suerte, abundancia y estabilidad. Prepárense para una semana de éxitos, de triunfos y de lograr lo que tanto necesitan. Aléjense de pensamientos negativos y de vicios. Controlen sus impulsos y no exageren. Semana de mucho trabajo y recompensas: todo va a fluir y saldrá más fácil. Sigan estudiando y capacitándose. Proyectos y reuniones; abundancia y estabilidad. Cuidado con fraudes, no firmen nada sin mirar. Es tiempo de plantar lo que luego dará frutos: inviertan con criterio. Aprendan a comer mejor. Háganse notar. Días de mucho amor y pasión. Regalo sorpresa. Fluidez y solvencia en cuestiones de dinero: mantengan el orden en la economía y no presten nada.

Virgo

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 04, 11 y 26. Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Cáncer.

Esta semana brillan si cesar. No pierdan el buen humor; que su estabilidad no dependa de los otros. Sostengan buenos hábitos. Es tiempo de tomar energías positivas de riqueza y abundancia. Relajen y eviten la tensión. Quítense energías tóxicas y conecten con la naturaleza. Semana de mucho trabajo y nuevos proyectos. Días de conquista y sensualidad. Busquen atraer: esto les dará confianza y determinación. Momento de transformar todo lo negativo en positivo. Dejen el pasado atrás. Tengan un propósito claro para poder lograrlo. Para los que están en pareja, cuidado con pleitos, infidelidades o traiciones. Todos los proyectos o cambios se darán de forma positiva. Conocen gente nueva y poderosa.

Libra

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Martes. Colores: Blanco y Azul. Números de la suerte: 13, 15 y 18. Signos compatibles: Acuario, Tauro y Géminis.

Semana para crecer y madurar; momento de aliviarse de cualquier pesar y activarse positivamente. No carguen con problemas ajenos. Mantengan buenos hábitos. Paguen deudas y ahorren. Sigan estudiando. No le presten tanta atención a los chismes, especialmente de familiares. Será una semana de mucho trabajo, proyección y de lograr lo que necesitan. Nuevo crecimiento. Cambien patrones de comportamiento y traten siempre de terminar lo que empiezan. Tengan una visión clara y elevada de su vida: busquen ser felices. Cuidado con enojos, celos e impulsos. Solucionen viejas peleas. Negocio o nuevo trabajo. Todos los cambios son buenos: anímense.

Escorpio

Carta de la semana: La Justicia. Día de la suerte: Lunes. Colores: Amarillo y Naranja. Números de la suerte: 17, 24 y 48. Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Son naturalmente generosos y justicieros; pero, a veces, sus impulsos, drama o exageración agobian o estresan. Esta semana eviten exagerar y darle mucha importancia a cosas que no la tienen. No traten de controlar a los demás. Mantengan buenos hábitos. Semana de mucho trabajo y revisión por parte de sus jefes, pero superan todo bien. Sean perseverantes en todo lo que hagan y desean. Busquen un espacio propio para ustedes y no le den tanto espacio a los otros; resérvense un tiempo personal. Recompensa inesperada. Cuidado con pleitos, enojos o problemas legales. Desconfíen de todo y de todos; no se dejen manipular.

Sagitario

Carta de la semana: As de Bastos. Día de la suerte: Miércoles. Colores: Naranja y Rojo. Números de la suerte: 03, 21 y 27. Signos compatibles: Sagitario, Aries y Géminis.

Poder, determinación y crecimiento. Esta semana no deben mirar para atrás: vivan el presente para formar un futuro mejor. Reuniones y juntas laborales provechosas. Administren bien su dinero y no gasten por adelantado. Quítense la ansiedad y las preocupaciones: busquen estabilidad mental y felicidad. Mantengan buenos hábitos, Será una semana de energías encontradas: eviten enojarse y no exageren las cosas. Traten de ser más conscientes de lo que dicen, no hablen por hablar, humillen o peleen: tengan calma. Cambios positivos. Para los que están en pareja, embarazo en puerta. Silencien su mente; no piensen tanto para evitar el estrés y la angustia. Paguen deudas. Regalos inesperados.

Capricornio

Carta de la semana: La Estrella. Día de la suerte: Martes. Colores: Naranja y Verde. Números de la suerte: 12, 20 y 30. Signos compatibles: Aries, Tauro y Libra.

Precaución con gastos, pagos y compras. Retengan el dinero lo más que puedan y gasten sólo lo necesario: lo que ahorren les dará estabilidad y confianza en el futuro. Semana para hacer pagos. Si los invitan a irse de viaje, fíjense bien con quién lo harán: no suelen compatibilizar bien con todo el mundo. Todo cambio que están viviendo les funcionará. Traten de mejorar sus hábitos y vivir más sanamente. No piensen cosas oscuras que no existen: son fuertes, exitosos y triunfadores. Vale recomenzar si es necesario. Se conectan con gente poderosa del exterior por cuestiones laborales: sean prudentes al hablar y no se limiten. Pidan deseos que serán cumplidos. Semana de fiestas y reuniones. Pueden estar tristes pero no quedarse siempre en ese sentimiento. Semana de muchos logros y sorpresas.

Acuario

Carta de la semana: As de Bastos. Día de la suerte: Lunes. Colores: Rosa fuerte y Rojo. Números de la suerte: 06, 08 y 31. Signos compatibles: Tauro, Géminis y Leo.

Suerte, determinación, abundancia y logros. Muy buena semana de trabajo y de mantener buenos hábitos. Reciben dinero extra inesperado. Semana exitosa en todos los cambios y propuestas de trabajo que tengan. Nuevo despertar; proyectos para empezar a crecer y progresar. Días de fiestas y reuniones. Sean más sabios al contestar y no exageren tanto. Vuélquense a la espiritualidad en estos días. Para los casados: embarazo en puerta. Busquen gente compatible para formar pareja y eviten los problemas con quienes no son para ustedes. Pidan que se les dará: las energías se alinean en todo sentido. Viaje próximo y cambios importantes.

Piscis

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Viernes. Colores: Azul y Blanco. Números de la suerte: 21, 32 y 77. Signos compatibles: Libra, Escorpio y Cáncer.

No se limiten: traen estabilidad y crecimiento, y están aprendiendo a vivir mejor, a dejar la exageración y el drama. Surge un viaje pronto. Semana alineada: se les dan las cosas, no tienen problemas laborales y soluciones inconvenientes con gente del pasado. Vuelvan a estudiar. Suerte en todo sentido. Denle fuerza vital a todo lo que quieren en la vida. Semana para estar en paz con ustedes mismos. Sorpresa económica: abracen la riqueza y la abundancia. Cuando estén inquietos, tristes o angustiados, respiren profundo. Gente importante y poderosa los ayuda económicamente. La abundancia les sonríe y les llega a manos llenas.