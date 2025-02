La polémica predicción de Jimena La Torre sobre la salud del papa Francisco: «el signo del final»

La reconocida astróloga Jimena La Torre visitó «Desayuno Americano» y habló sobre la conjunción de planetas que se dará este viernes 28 de febrero. Además, explicó como esto podría afectar la salud del papa Francisco y confesó que no lo ve superando este duro cuadro médico.

Jimena La Torre predijo un «apagón masivo» para este 28 de febrero y habló sobre la salud del papa

La tarotista y astróloga Jimena La Torre visitó «Desayuno Americano«, programa conducido por Pamela David, y dejó algunas tristes predicciones. La escritora comenzó haciendo referencia a las teorías que apuntan a que Los Simpson, el dibujo animado estadounidense, predice los sucesos del futuro.

“Hay que ver Los Simpson. Uno no entiende cómo pueden predecir las cosas. Para este año hay varias predicciones de Los Simpson, y les nombro un par: apocalipsis zombi, la tercera guerra mundial y la última se daría el 28 de febrero, un apagón masivo. Mañana habría un apagón masivo”, aseguró.

Luego, explicó que va a pasar este viernes 28 en los astros, donde el signo de Piscis se verá particularmente afectado. «Mañana tenemos un montón de conjunciones en Piscis. Si, hay seis planetas en este signo. Eso pasará todo mañana. La Luna ya está en Piscis«, explicó.

Jimena La Torre relacionó este cambio en los planetas con la salud del sumo pontífice, quien se encuentra internado desde el 14 de febrero luchando con un cuadro de neumonía bilateral. «Esto lo relaciono con lo que está sucediendo con el papa, hay una cierta oscuridad en todo lo que tiene que ver con la fe religiosa«, dijo.

Luego comenzó a lanzar una predicción que podría preocupar a los creyentes: «Piscis tiene que ver con la compasión, con la espiritualidad y con el signo del final. Y el papa está en este momento del final. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa oscuridad«

Una de las panelistas del programa fue directa y le preguntó: «¿Las predicciones no lo ven al papa saliendo de este cuadro?«. La respuesta de La Torre fue contundente: «La verdad que no. La verdad que no«.