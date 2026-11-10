La Rata gobierna el martes 10 de noviembre: qué anuncia Ludovica para cada animal del horóscopo chino

El horóscopo chino de este martes 10 de noviembre de 2026 llega con una energía particular: la Tierra Yang, una influencia que, según la tradición oriental, está relacionada con la estabilidad, la perseverancia y la necesidad de construir bases sólidas para el futuro.

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por Ludovica Squirru, la jornada estará regida por la Rata, tendrá un número Ki diario 9 y presentará un choque energético con el Caballo. Además, siete animales del zodíaco chino encontrarán un escenario especialmente favorable para avanzar en sus proyectos.

Horóscopo chino: los siete animales favorecidos este martes 10 de noviembre

Según las afinidades energéticas de la jornada, los animales que tendrán mejores condiciones para aprovechar el día serán:

Rata: podrá encontrar oportunidades para organizar asuntos pendientes y tomar decisiones prácticas. Será un buen momento para ordenar prioridades.

podrá encontrar oportunidades para organizar asuntos pendientes y tomar decisiones prácticas. Será un buen momento para ordenar prioridades. Búfalo: la constancia y la paciencia serán sus principales aliadas. La energía de Tierra Yang favorecerá las tareas que requieren compromiso.

la constancia y la paciencia serán sus principales aliadas. La energía de Tierra Yang favorecerá las tareas que requieren compromiso. Dragón: tendrá una jornada propicia para concretar proyectos, fortalecer vínculos y avanzar en cuestiones personales.

tendrá una jornada propicia para concretar proyectos, fortalecer vínculos y avanzar en cuestiones personales. Cabra: podrá aprovechar el día para mejorar su entorno, resolver asuntos familiares y recuperar la armonía.

podrá aprovechar el día para mejorar su entorno, resolver asuntos familiares y recuperar la armonía. Mono: su capacidad de adaptación le permitirá encontrar soluciones creativas a situaciones que parecían estancadas.

su capacidad de adaptación le permitirá encontrar soluciones creativas a situaciones que parecían estancadas. Gallo: será un momento favorable para organizar, planificar y poner en marcha cambios que venía postergando.

será un momento favorable para organizar, planificar y poner en marcha cambios que venía postergando. Chancho: encontrará una energía favorable para los vínculos afectivos, los acuerdos y las decisiones relacionadas con el hogar.

Estas interpretaciones corresponden a las afinidades tradicionales del calendario chino y no representan predicciones de acontecimientos seguros.

El Caballo, en alerta: qué significa el choque energético con la Rata

Uno de los aspectos más importantes del horóscopo chino de este martes es el enfrentamiento energético entre la Rata y el Caballo.

Dentro de la astrología oriental, ambos animales ocupan posiciones opuestas en el zodíaco. Por eso, cuando la Rata gobierna la jornada, se considera que el Caballo puede experimentar una mayor necesidad de adaptación.

Para quienes nacieron bajo el signo del Caballo, la recomendación es evitar las decisiones impulsivas, especialmente aquellas vinculadas con el dinero, las discusiones familiares o los cambios importantes.

Será preferible actuar con prudencia, revisar los detalles y no apresurar situaciones que todavía necesitan tiempo para resolverse.

Qué conviene hacer este martes 10 de noviembre, según el horóscopo chino

La energía de Tierra Yang estará asociada con las actividades que buscan generar estabilidad y transformar el entorno.

Según las recomendaciones del calendario oriental, este martes será especialmente favorable para:

Casarse o formalizar una relación: la jornada se considera auspiciosa para fortalecer compromisos.

la jornada se considera auspiciosa para fortalecer compromisos. Viajar: será un día indicado para iniciar desplazamientos o concretar planes.

será un día indicado para iniciar desplazamientos o concretar planes. Limpiar y remodelar la casa: ordenar los espacios y realizar mejoras estará en sintonía con la energía del día.

ordenar los espacios y realizar mejoras estará en sintonía con la energía del día. Demoler o comenzar trabajos de construcción: las tareas relacionadas con transformar estructuras tendrán una valoración favorable.

las tareas relacionadas con transformar estructuras tendrán una valoración favorable. Realizar trámites de adopción: el calendario tradicional señala esta jornada como propicia para incorporar nuevos integrantes a la familia.

el calendario tradicional señala esta jornada como propicia para incorporar nuevos integrantes a la familia. Cavar y cimentar: los trabajos vinculados con la tierra y los cimientos estarán especialmente favorecidos.

Las dos decisiones que conviene evitar este martes

Aunque la jornada presenta numerosas actividades favorables, el calendario chino también establece dos advertencias.

Comprar propiedades: según la interpretación tradicional, no sería el momento más auspicioso para concretar una adquisición inmobiliaria. Esto no reemplaza una evaluación financiera o legal.

Cambiar de lugar la cama: dentro de las creencias vinculadas con el feng shui, se aconseja evitar modificar la ubicación de la cama durante esta jornada.

Qué significa el número Ki 9 en el horóscopo chino

El Ki diario 9 está asociado simbólicamente con el fuego, la claridad, la expresión y la visibilidad.

Su presencia puede interpretarse como una invitación a prestar atención a aquello que necesita ser reconocido, aclarado o expresado.

Combinado con la energía de Tierra Yang, propone un equilibrio entre la necesidad de actuar y la importancia de construir con paciencia.

El mensaje de este martes 10 de noviembre es aprovechar las oportunidades para organizar, fortalecer vínculos y avanzar en proyectos concretos, sin perder de vista la prudencia ante decisiones importantes.