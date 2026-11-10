Murió un motociclista tras perder el control en una curva de la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura

La Ruta Nacional 40 fue escenario de un trágico siniestro que dejó como saldo una víctima fatal. Un hombre que circulaba por el tramo conocido como Siete Lagos, murió tras perder el control de su moto en una curva.

Pese a la rápida asistencia del personal de salud, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales cuando acudieron al lugar. La víctima viajaba acompañada por su hijo, quien fue testigo del fatal desenlace.

Tragedia en la Ruta 40: cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió el lunes 9 de noviembre, minutos antes de las 14. De acuerdo a la información oficial aportada por Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, tomaron intervención cuando recibieron el llamado una persona que alertaba un accidente de motocicleta sobre la Ruta 40, a la altura de la laguna Bailey Willis.

Al arribar al lugar, los rescatistas se encontraron con efectivos de la Comisaría N°28 y personal del hospital Dr. Oscar Arraiz, quienes ya realizaban las primeras tareas de asistencia. Las pericias preliminares indicaron que el siniestro fue protagonizado por un conductor de unos 68 años que, al ingresar a una curva, perdió el control de su moto y chocó contra un guardarraíl.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones fatales y falleció en el lugar. Aunque el personal médico intentó reanimarlo de inmediato, los profesionales confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Si bien se descartó la participación de terceros, se ordenaron las pericias necesarias para esclarecer la mecánica del hecho. Para la reconstrucción será clave el aporte del hijo de la víctima, que viajaba junto a él y a bordo de su propia moto. Trascendió que ambos habían partido desde San Antonio Oeste para concretar un viaje por la Patagonia en motocicleta.