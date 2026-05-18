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Horóscopo

Las predicciones astrológicas para hoy lunes 18 de mayo: amor y fortuna según tu signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 18 de mayo. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Si asumes tu poder, no te amedrentará la posibilidad de una realización social y profesional. No permitas que decidan por ti.

Amor: La chatura de lo cotidiano amenaza con superar tu resistencia. Si recibes la atención que tanto mereces, pagarás amor con amor.

Riqueza: La superación de la situación presente dependerá de tus deseos de éxito. Contarás con lucidez económica en el momento justo.

Bienestar: Si tienes una reunión social, procura que sea en tu casa, donde te sientes más a gusto. Elige el descanso y la tranquilidad del hogar.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Buena dosis de actividades sociales, encuentros con amigos y participación en grupos con quienes tienes intereses comunes.

Amor: Confía en tu intuición, sueles saber casi todo de una persona solo con mirarla. Deberás juzgar a alguien que recién conoces.

Riqueza: Tu capacidad para relacionarte te convertirá en un negociador hábil, y así obtendrás mayores beneficios en lo laboral.

Bienestar: Si examinas a los demás, sé discreto. A nadie le gusta sentirse observado y evaluado por otra persona.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Este día podría sobrepasar tus expectativas. Recibirás un apoyo tan positivo de los demás que te sentirás muy feliz.

Amor: No dejes que la familia o los vecinos invadan tu intimidad y prepara una cena romántica para dos. Ustedes tienen muy buenas vibraciones.

Riqueza: Ten cuidado en el día de hoy, eres propenso a perder dinero y objetos de tu pertenencia. Cuida mejor las cosas de valor.

Bienestar: Sigue a tu corazón, la intuición te orientará. La mejor manera de relacionarse con los demás es la que deja en libertad al otro.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Tendrás que hacer muchas llamadas telefónicas por alguna urgencia. Día de gran armonía, excelente para compartir tu tiempo.

Amor: Rienda suelta a tu imaginación y a tu deseo. Espera los acontecimientos que, si no te precipitas, darán buenos resultados.

Riqueza: Estás pasando una etapa holgada económicamente, pero no te olvides de las épocas de vacas flacas, así que no derroches.

Bienestar: Quizás seas el más idóneo para concretar negocios difíciles, pero trabaja en equipo, así lograrás que sea beneficioso para todos.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: La inesperada reaparición de un entrañable amigo a quien hace tiempo no veías pondrá una nota de alegría en tu vida.

Amor: Estarás impaciente y querrás imponer tus ideas. La reacción de tu pareja te hará comprender que debes cambiar de actitud.

Riqueza: Todos los planes que haces te motivan para lograr beneficios económicos a través de las inversiones o de los juegos de azar.

Bienestar: Si te sientes deseoso de imprimir un cambio notable en tu imagen, no te prives de hacerlo. Los demás notarán ese fabuloso cambio.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Durante esta jornada sentirás la necesidad de confiarte con un amigo, sus consejos te parecerán preciosos. Te dirá lo justo.

Amor: Buscarás expandir tus horizontes afectivos conociendo gente de otros ambientes. Ábrete a nuevas aventuras en el amor.

Riqueza: No pierdas de vista las jugadas de la competencia. Tendrás que seguir luchando para mantener lo logrado.

Bienestar: La bondad es importante cuando se trata de la familia. Practica la generosidad del corazón y el espíritu. Siéntate y reevalúa tus metas personales.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: La sorpresa que te darán hoy, no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa.

Amor: Desde los comienzos de la relación habrá muchas sensaciones. Combinarán el amor con una bella amistad y fortalecerán la unión.

Riqueza: Empéñate en mantener con firmeza lo que tienes. Si bien no necesitarás de una fuerza extraordinaria, se te presentarán dudas.

Bienestar: Controla tus reacciones y trata de no irritar a tu entorno con dichos o actitudes hirientes. Sé más abierto y comunicativo con ellos.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Estás atravesando un período en que se presentan muchas oportunidades afortunadas para hacer realidad tus sueños. Aprovéchalo.

Amor: Da vuelta la hoja o reformula la relación, son dos opciones que suenan fuerte. Considera lo que más beneficio puede darte.

Riqueza: De ahora en más, trata de pensar bien las cosas antes de hablar, ya que tu situación económica podría empeorar.

Bienestar: Unifica los afectos y deja que los impulsos te guíen. Ubica las emociones y asume los riesgos que implica una relación más profunda.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Circunstancias propicias. Deberás actuar con inteligencia, pues se vislumbra el éxito, pero después de un esfuerzo o gran lucha.

Amor: Los amores clandestinos no fueron hechos para ti. Eres frontal y tiernamente ingenuo. Sé sincero en materia de sentimientos.

Riqueza: La planificación financiera a largo plazo no puede seguir ignorada. Necesitarás apoyo para la toma de decisiones.

Bienestar: No es buena idea que sacrifiques tus necesidades para atender las ajenas. Deberás encontrar primero tu deseo, no te coloques en lo último.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Estarás predispuesto a reunirte con amigos y pasar buenos momentos. Cuidado, estás propenso a tener accidentes en la calle.

Amor: Encerrado en tu pequeño mundo, ni siquiera acusarás recibo de las propuestas de cambio que hará tu pareja. Trata de entenderla.

Riqueza: Lo mejor será cancelar tus deudas y ocuparte de los trámites legales que quedaron. Revisa lo que tienes en el tintero.

Bienestar: Si dices sí por pena, serás tú quien saldrá lastimado. Decide con audacia cuando haya que decidir, no tengas miedo y disfruta del momento de gloria.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Tu imaginación estará funcionando a todo vapor, tendrás un fin de semana muy variado y ajetreado.

Amor: Hay promesas que se las lleva el viento y a ti te han hecho unas cuantas. Tú eres muy inteligente, pero a veces pecas de ingenuo.

Riqueza: Últimamente te has esforzado mucho, y esto te será reconocido. Tu carrera avanzará gracias a la gratitud de alguien.

Bienestar: Atrévete a rehacer tu vida, tienes que aprender a ser más egoísta y a quererte más, reclama lo que te pertenece con valentía y sin titubear.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Un familiar tuyo, que está envuelto en ciertos asuntos burocráticos o legales, los podrá resolver, aunque quizás demore unos días.

Amor: Tu vida sentimental, de pareja o familiar se verá afectada por una monotonía que puede resultar aburrida. Será pasajera.

Riqueza: La gente está llena de ideas brillantes cuando de tu dinero se trata. Si nadie quiere invertir su propio efectivo, vete.

Bienestar: No te lamentes por pasados errores, con tu inteligencia y sabiduría sabrás sacarles partido a los enormes y beneficiosos cambios que se avecinan.


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