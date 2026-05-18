Día de la Escarapela: por qué se conmemora hoy 18 de mayo y cuáles son los mitos sobre su origen

Este lunes 18 de mayo se conmemora el Día de la Escarapela, el distintivo nacional que marca el inicio de las celebraciones de la Semana de Mayo. Nacido en los albores de la independencia, este símbolo patrio se utiliza tradicionalmente del lado izquierdo del pecho hasta el próximo 25 de mayo, replicándose también el 20 de junio (Día de la Bandera) y el 9 de julio (Día de la Independencia).

La fecha fue instituida formalmente en 1935 por el Consejo Nacional de Educación y ratificada en 1951 al ser incorporada de forma obligatoria en el calendario escolar del país.

El pedido de Belgrano y la aprobación del Triunvirato: la creación de la escarapela

El origen del emblema se remonta a febrero de 1812. El 13 de ese mes, Manuel Belgrano solicitó formalmente la creación de un distintivo uniforme, dado que hasta ese momento los diferentes cuerpos del Ejército utilizaban insignias de distintos colores.

El objetivo era doble: unificar las tropas bajo una misma identidad visual para distinguirse de las fuerzas enemigas y fomentar la unidad interna.

Pocos días después, el 18 de febrero de 1812, el Primer Triunvirato —integrado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Chiclana— aprobó el uso de la escarapela de las Provincias Unidas del Río de la Plata, determinando sus colores: blanco y azul celeste.

Las tres versiones sobre el origen de los colores

Aunque el uso oficial se selló en 1812, los historiadores mantienen distintas hipótesis sobre de dónde surgieron los tonos celeste y blanco:

La teoría borbónica: sostiene que los colores provenían de la Casa de Borbón, la dinastía de Fernando VII (el rey de España depuesto por Napoleón), una estrategia utilizada por el gobierno local para mantener la apariencia de fidelidad a la corona mientras se gestaba la emancipación.

sostiene que los colores provenían de la Casa de Borbón, la dinastía de Fernando VII (el rey de España depuesto por Napoleón), una estrategia utilizada por el gobierno local para mantener la apariencia de fidelidad a la corona mientras se gestaba la emancipación. Las invasiones inglesas: otra línea histórica indica que estos colores fueron adoptados por primera vez entre 1806 y 1807 por los Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata, extendiéndose luego su uso entre la población criolla.

otra línea histórica indica que estos colores fueron adoptados por primera vez entre 1806 y 1807 por los Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río de la Plata, extendiéndose luego su uso entre la población criolla. El encuentro con Saavedra: una tercera versión señala que la insignia fue confeccionada y utilizada por un grupo de damas de la sociedad de Buenos Aires el 19 de mayo de 1810, al presentarse a una entrevista con el coronel Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios.

Con Agencia de Noticias Argentinas.